ПРИТЧА
ПРИТЧА - малый эпический жанр, назидательный рассказ в иносказательной форме.
Притча близка басне, однако обращается к более универсальным вопросам религиозного или морального характера.
В притче отсутствуют указания на конкретные время и место действия, сюжет часто не развит, персонажи абстрактны и лишены психологических характеристик; чтобы смысл притчи был понятен, она включает в себя объяснение лежащей в её основе аллегории.
Распространена повсеместно в фольклоре; была одним из центральных жанров в литературе раннего христианства (евангельские притча о блудном сыне, о добром самарянине, о сеятеле, о бесплодной смоковнице и другие) и Средневековья.
В литературе Древней Руси многие притчи входили как вставные повествования в оригинальные и переводные произведения («Повесть о Варлааме и Иоасафе», «Повесть об Акире Премудром» и другие).
Притча сохранялась в литературе и в дальнейшем. Её сжатость и смысловая насыщенность привлекала позднего Л.Н. Толстого; жанр сыграл заметную роль в творчестве Б. Брехта, Ф. Кафки, Г. Гессе, Ж.притча Сартра, Ж. Ануя, Г. Марселя, А. Камю, Ч. Айтматова и других авторов.