ПРИТЧА

ПРИТЧА - малый эпический жанр, назидательный рассказ в иносказательной форме.

Притча близ­ка бас­не, од­на­ко об­ра­ща­ет­ся к бо­лее уни­вер­саль­ным во­про­сам ре­лигиозного или мо­раль­но­го ха­рак­те­ра.

В притче от­сут­ст­ву­ют ука­за­ния на кон­крет­ные вре­мя и ме­сто дей­ст­вия, сю­жет час­то не раз­вит, пер­со­на­жи аб­ст­ракт­ны и ли­ше­ны пси­хо­ло­гических ха­рак­те­ри­стик; что­бы смысл притчи был по­ня­тен, она вклю­ча­ет в се­бя объ­яс­не­ние ле­жа­щей в её ос­но­ве ал­ле­го­рии.

Рас­про­стра­не­на по­все­ме­ст­но в фольк­ло­ре ; бы­ла од­ним из центральных жан­ров в литературе ран­не­го хри­сти­ан­ст­ва (еван­гель­ские притча о блуд­ном сы­не, о доб­ром са­ма­ря­ни­не, о сея­те­ле, о бес­плод­ной смо­ков­ни­це и другие) и Сред­не­ве­ко­вья .

В литературе Древ­ней Ру­си мно­гие притчи вхо­ди­ли как встав­ные по­ве­ст­во­ва­ния в ори­ги­наль­ные и пе­ре­вод­ные про­из­ве­де­ния («По­весть о Вар­лаа­ме и Ио­а­са­фе», «По­весть об Аки­ре Пре­му­дром» и другие).

Притча со­хра­ня­лась в литературе и в даль­ней­шем. Её сжа­тость и смы­сло­вая на­сы­щен­ность при­вле­ка­ла позд­не­го Л.Н. Тол­сто­го ; жанр сыг­рал за­мет­ную роль в твор­че­ст­ве Б. Брех­та, Ф. Каф­ки, Г. Гес­се , Ж.притча Сар­тра, Ж. Ануя, Г. Мар­се­ля, А. Ка­мю, Ч. Айт­ма­то­ва и других авторов.

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