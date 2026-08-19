ПРИСУТСТВИЯ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ
ПРИСУТСТВИЯ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ - коллегиальные органы местного управления в Российской империи, образованные для реализации и развития крестьянской реформы 1861 года, а также для контроля за деятельностью органов крестьянского самоуправления.
Действовали наряду с мировыми посредниками и их уездными съездами. Губернские присутствия по крестьянским делам учреждены в соответствии с Положением о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях от 19 февраля (3 марта)1861 года, реформированы Положением об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским делам от 27 июня (9 июля)1874 года. В них входили: губернатор (председатель), губернский предводитель дворянства, управляющий палатой государственного имуществ или удельной конторой, губернский прокурор (после судебной реформы 1864 года - прокурор окружного суда или его товарищ), председатель казённой палаты, до 1874 года - четыре члена из числа местных помещиков (два по назначению МВД и два по избранию губернским и уездными предводителями дворянства), с 1874 года - также вице-губернатор, председатль губернской земской управы, кроме того – так называемы непременный член (назначался министром внутренних дел из числа кандидатов-помещиков, избранных уездным земским собранием), исполнявший решения присутствия. Губернское присутствие рассматривало жалобы на постановления мировых посредников и уездных мировых съездов, а с 1874 года - на решения уездных по крестьянским делам присутствий (в зависимости от рода дел выступало как кассационной, так и апелляционной инстанцией). Утверждало добровольные соглашения между помещиками и крестьянами, которые влекли за собой уменьшение крестьянских наделов или же изменение крестьянских повинностей, а также утверждало разделение уездов на волости, приговоры сельских обществ о высылке «порочных» членов и другое.
Уездные присутствия по крестьянским делам образованы согласно Положению об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским делам 1874 года почти на всей территории Европейской России (там, где были введены как земские, так и мировые судебные учреждения). В них входили уездный предводитель дворянства (председатель), непременный член, уездный исправник, председатель уездной земской управы, один из почётных мировых судей. Уездные присутствия приняли большинство функций мировых посредников и их уездных съездов, непременный член присутствий - функции по разрешению поземельных дел, а также дел, связанных с обязательствами между помещиками и временнообязанными крестьянами.
В 1889 году губернские присутствия по крестьянским делам преобразованы в губернские присутствия, уездные присутствия упразднены, вместо них введён институт земских начальников.