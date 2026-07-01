ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРИБАЛТИКИ К СССР

Вхождение ранее независимых прибалтийских государств ( Литвы , Латвии и Эстонии) в состав Советского Союза на правах Советских Социалистических Республик.

Предыстория

Литва, Латвия и Эстония получили независимость в 1920 году в результате территориального распада бывшей Российской империи. В последующие два десятилетия они стали ареной острой политической борьбы между ведущими европейскими державами – Францией, Великобританией, Германией и СССР. 23 августа 1939 года между Советским Союзом и Германией был подписан договор о ненападении с секретным протоколом о разделе сфер интересов в Восточной Европе, в соответствии с которым СССР претендовал на все три прибалтийских государства. Присоединение к Советскому Союзу Западной Белоруссии выдвинуло Государственную границу непосредственно ко всем этим государствам.

Присоединение Прибалтики к СССР было важной военно-стратегической задачей Советского Союза, для выполнения которой был предпринят целый комплекс дипломатических и военных мер. Официально любые обвинения в советско-германском сговоре отвергались дипломатами обоих сторон. Однако уже в сентябре 1939 года СССР начал создавать военную группировку на границе с Эстонией и Латвией, в которую вошли 3-я, 7-я и 8-я армии.

Присоединение Эстонии

28 сентября 1939 года между СССР и Эстонией был заключён Пакт о взаимопомощи. Этот документ стал результатом политического давления на республику – со стороны СССР выдвигались обвинения в нарушении нейтралитета в пользу Польши. Финляндия отказалась поддержать Эстонию, Великобритания и Франция, которые были связаны войной с Германией, также не пришли ей на помощь. В результате был заключён Пакт, на основании которого в Эстонии размещались советские военные базы и контингент численностью 25 тысяч бойцов и командиров. Договор был ратифицирован эстонским парламентом в начале октября.

16 июня 1940 года Советский Союз предъявил Эстонии ультиматум, в котором обвинял её в грубом нарушении условий ранее заключённого соглашения и требовал сформировать новое, просоветское, правительство. 19 июня 1940 года в отставку подало эстонское правительство во главе с Ю. Улуотсом. Президент республики К. Пятс принял её, и поручил формирование нового главного органа исполнительной власти генералу Й. Лайдонеру. 21 июня 1940 года в результате государственного переворота к власти пришло правительство во главе с писателем Й. Барбарусом (Варесом). В июле-августе была предпринята кардинальная перестройка всей государственной системы. 21 июля 1940 года в Эстонии была официально провозглашена Советская власть с образованием Эстонской ССР. На следующий день была принята Декларация о вступлении в СССР. 6 августа 1940 года на VII сессии Верховного Совета СССР было принято постановление о принятии в состав Советского Союза Эстонии на правах Советской Социалистической Республики.

Присоединение Латвии

5 октября 1939 года был подписан договор о взаимопомощи между Советским Союзом и Латвией сроком на десять лет. СССР разрешалось иметь на территории республики свои военно-морские базы в Лиепае и Вентспилсе, а также несколько аэродромов, базу береговой обороны для охраны Ирбенского пролива. Как и в случае с Эстонией, максимальная численность советского контингента на территории Латвии должна была составить 25 тысяч человек. Переброска войск началась в конце октября 1939 года.

16 июня 1940 года, в тот же день, что и Эстонии, Латвии был предъявлен ультиматум о нарушении заключённого соглашения и содержащий требование формирования просоветского правительства и допуска на территорию страны дополнительного контингента советских войск. Эти условия были приняты, и 17 июня 1940 года в Латвию вошли новые войска. Главой просоветского правительства стал учёный-микробиолог А. Кирхенштейн.

Новое правительство провело выборы в Народный Сейм, победу на котором одержал «Блок трудового народа», прокоммунистическая политическая организация. 21 июля 1940 года, на первом же своём заседании, новый сейм провозгласил в стране Советскую власть и направил просьбу принять Латвию в состав СССР в качестве Советской Социалистической Республики. 5 августа 1940 года эта просьба была удовлетворена.

Присоединение Литвы

10 октября 1939 года между СССР и Литвой был подписан Договор о взаимопомощи. В соответствии с этим документом в состав республики передавался Виленский край, ранее входивший в состав Польши и занятый советскими войскам во время польского похода. Советский Союз получал военные базы и возможность размещения 25-тысячного контингента на литовской территории.

14 июня 1940 года Литва получила от Советского Союза ультиматум с требованием допуска на территорию дополнительного контингента, роспуска правительства и замены его на просоветское, а также ареста нескольких министров. Президент страны А. Сметона склонялся к необходимости организовать вооружённое сопротивление советским войскам, однако его не поддержали ни руководители Латвии и Эстонии, ни главнокомандующий армией генерал В. Виткаускас. В результате на следующий день ультиматум был принят, а Сметона бежал из страны. Новым главой правительства стал журналист и писатель Ю. Палецкис.

На выборах в Народный сейм победил блок «Союз трудового народа Литвы». 21 июля 1940 года сейм провозгласил в стране Советскую власть и направил в Москву просьбу принять её в составе СССР в качестве Советской Социалистической Республики. 3 августа 1940 года эта просьба была удовлетворена. 10 января 1941 года между СССР и Германией было подписано соглашение об отказе Третьего рейха от притязаний на пограничные районы Литвы.

Результаты

Подавляющее большинство местного населения поддержало присоединение к Советскому Союзу. После присоединения Литвы, Латвии и Эстонии к Советскому Союзу Москва начала советизацию прибалтийского региона. Были национализированы земли и предприятия, проведено коренное переустройство экономики, начались репрессии против духовенства, интеллигенции, бывших политиков, офицеров, сотрудников полиции, зажиточных крестьян. Были проведены массовые депортации.

Всё это привело к росту недовольства местного населения. Зародилась вооружённая оппозиция, которая окончательно оформилась в годы Великой Отечественной войны, когда многие антисоветские формирования сотрудничали с оккупантами и участвовали в военных преступлениях.

Вхождение Прибалтийских республик в Советский Союз многие страны и международные организации официально не признали, однако в соответствии с договорённостями, достигнутыми с США и Великобританией на Ялтинской и Потсдамской конференциях, признавались границы СССР на июнь 1941 года. Кроме того, впоследствии нерушимость послевоенных границ была подтверждена на Хельсинкском совещании 1975 года .

Все договоры и декларации 1940 года были отменены Прибалтийскими республиками в 1989-1991 годах, что было признано Государственным Совета СССР 6 сентября 1991 года.