ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ
Принятие христианства на Руси – принятие христианства в качестве государственной религии в конце X в. киевским князем Владимиром Святославичем. Согласно летописной хронологии, крещение Руси датируется 988 г.
Предпосылки и причины
По совокупности данных исторических источников крещение Руси предстает как целенаправленный выбор кн. Владимира, обусловленный его личными религиозными исканиями и комплексом внутри- и внешнеполитических причин (неудовлетворённость языческими культами в качестве национально-консолидирующего фактора, необходимость вступления Древнерусского государства в число мировых держав и др.).
По свидетельству древнерусской традиции, Владимир и его дружина в конце 980-х гг. приняли решение о смене веры после длительного обсуждения и переговоров со странами, принадлежащими к разным вероисповеданиям. В летописи сохранилось сказание об «испытании вер» кн. Владимиром. Оно повествует о посольствах в Киев от мусульман из Волжской Булгарии, с латинского Запада, от иудаизированных хазар и из Византии, убеждавших князя принять их веру. Владимир отправил собственные посольства «в болгары», «в немцы», «в греки», чтобы «испытать их службу». После возвращения посольств он остановил свой выбор на христианстве византийского обряда, поразившего послов красотой богослужения.
Решение принять христианство в его восточном, православном варианте из Константинополя было связано не только с этим, но и с желанием сохранить важные связи, установившиеся с Византией в предшествующие годы. Не меньшее значение имел престиж Византийской империи, находившейся в то время в зените могущества.
Крещение Владимира и дружины
В отношении обстоятельств и времени крещения кн. Владимира в древнерусских источниках нет единства. Согласно «Корсунской легенде» – преданию, которое с рубежа XI–XII вв. вошло в древнерусское летописание, а затем и в Житие св. Владимира, князь принял крещение в захваченном им г. Корсунь, центре византийских владений в Крыму, в 988 г. (однако фактически взятие Корсуни произошло, вероятнее всего, в 989 г.); там же состоялось бракосочетание Владимира с сестрой византийских императоров Василия II Болгаробойцы и Константина VIII Анной. Существует и другая традиция, зафиксированная также уже в XI в., которая приурочивает крещение Владимира к Киеву и ко времени за два года до взятия Корсуни.
Крещение русских городов и учреждение церковной организации на Руси
За крещением князя и его дружины последовало организованное государственной властью массовое крещение жителей крупнейших городов, прежде всего Киева и Новгорода. На первые годы после крещения (не позднее 997 г.) приходится учреждение в Древнерусском государстве митрополии с центром в Киеве, подчинённой Константинопольскому патриархату. Одновременно с митрополией в ней было учреждено не менее трех епархий: в Новгороде, в Белгороде Киевском, а также, вероятно, в Полоцке и/или Чернигове. Первыми епископами были греки. В соответствии с церковной традицией (закрепившейся не ранее XVI в.) первым митрополитом Киевским принято считать свт. Михаила, однако, византийские источники дают основания предполагать, что первым митрополитом был Феофилакт, переведённый на Русь из Севастийской митрополии (северо-восток Малой Азии).
С 990-х гг. на Руси разворачивается деревянное храмостроительство. Согласно «Похвале князю Владимиру» (1040-е гг.), написанной будущим митрополитом Иларионом, при Владимире возникли и первые монастыри. В 995–996 гг. в Киеве была освящена первая каменная Десятинная церковь, вероятно служившая княжеским дворцовым собором. С освящением этой церкви древнерусские источники связывают меры государственно власти по материальному обеспечению церковной организации: на её нужды должна была отчисляться десятая часть от совокупных княжеских доходов – десятина, которая собиралась при Десятинном храме. Следствием крещения Руси в законодательной области стало разделение по византийскому образцу княжеской и церковной (митрополичьей, епископской) юрисдикций, которое древнерусская. традиция также относит ко времени правления. Владимира Святославича. В сфере церковного права оказались брачно-семейные отношения, преступления против нравственности, суд над клириками и членами их семей и т. д. Все эти установления нашли отражение в княжеских уставах X-XII вв. Важнейшей задачей стало обеспечение соборных и приходских храмов русскими священнослужителями (для чего детей знати насильственно отбирали «на учение книжное»), а также богослужебными книгами.
Христианство в XI-XII вв.
Основные направления христианизации государства и общества, обозначившиеся в ходе крещения Руси, были продолжены в XI-XII вв. Епархиальная структура сделалась более дробной, число епархий возросло до двенадцати. О развитии в этот период приходской системы трудно судить из-за отсутствия данных; вероятно, оно следовало за развитием государственно-административной. структуры, т. к. приходской храм находился обычно в административном центре (погосте). Совершенствовалось церковно-государственное взаимодействие в области суда. Возраставшие потребности в богослужебных книгах обеспечивались скрипториями, действовавшими при крупных монастырях и, вероятно, при епископских кафедрах. Всё это имело следствием и более активную христианизацию сельского населения. Последние сведения о языческих выступлениях в крупных городах (Новгород, Ростов, Ярославль) относятся к 1070-м гг. С этого времени язычество как общественный фактор более не прослеживается.
Значение крещения Руси
Принятие христианства имело значительные политические последствия. Оно способствовало усилению международного престижа Руси, дальнейшему укреплению и расширению уже традиционных связей с Византией, расширению контактов с южнославянским миром и странами Запада.
Крещение Руси было важно и для социальной жизни древнерусского общества. Важнейший постулат христианства исходил из принципа божественной природы верховной власти. Постулат православия о «симфонии властей» превращал церковь в сильную опору власти, давая возможность духовного объединения всего государства и освящения всей системы общественных отношений. Принятие христианства способствовало быстрому укреплению государственных институтов.
Крещение Руси вело к национальной консолидации и к развитию культуры. Оно содействовало развитию зодчества и живописи в средневековых её формах, проникновению византийской культуры как наследницы античной традиции. Особенно важным было распространение кириллической письменности и книжной традиции: именно после крещения Руси возникли первые памятники древнерусской письменной культуры.