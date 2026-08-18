принцессы Романовы

«Принцессы Романовы». Так называли их в Европе.

Принцессами, а не царевнами в европейской истории стали называться дочери и племянницы русских царей, начиная с эпохи петровских реформ.

Первые принцессы: Анна и Елизавета, дочери Петра I

Анна и Елизавета – дочери Петра I и Екатерины I. Анна, старшая из сестер, по воспоминаниям современников, была улучшенной копией Петра Алексеевича, обладала живым умом, добрым сердцем и выросла необыкновенной красавицей. Впрочем, обе царевны были очаровательны, совершено не похожие ни внешне (одна черноглазая брюнетка, вторая милая блондинка), ни характерами (Анна – скромная и стеснительная, Елизавета – бойкая и решительная.

Анна Петровна

В ноябре 1724 года подписан брачный договор и Анна отдана в супруги Карлу Фридриху Гольштейн-Готторпскому. Свадьба состоялась после смерти Петра I в мае следующего года.Анна носила титул герцогини Голштинской, стала матерью будущего императора Петра III. Скончалась вскоре после родов.

Елизавета Петровна

Ещё при жизни отца отвечала отказами на возможные предложения замужества. В результате дворцового переворота 1741 года, стала императрицей в возрасте 31 года. Прославилась, как императрица, питающая слабость к роскоши и торжествам. Начала моду на фаворитизм при русском дворе. Осталась незамужней, официальных детей не имела. Умерла в возрасте 52 лет, 25 декабря 1761 года в Санкт-Петербурге, Летнем дворце.

Дочери Павла I

У Павла и его жены родилось десять детей - четыре сына и шесть дочерей. Одна из великих княжен , Ольга Павловна скончалась в младенчестве.

Великая княжна Александра Павловна, палатина Венгерская

Семи лет от роду великая княжна была уже миловидной и сложилась так, что казалась старше своих лет. "Она, – писала о ней императрица Екатерина, – говорит на четырех языках, хорошо пишет и рисует, играет на клавесине, поет, танцует, понимает все очень легко и обнаруживает в характере чрезвычайную кротость ".Александру выдали замуж в 16 лет за эрцгерцога Австрийского. Александру плохо приняли в Вене, все вокруг были враждебны, а тут еще тяжелая беременность и не менее тяжелые роды. Новорожденная девочка умерла спустя несколько часов, а ее 18-летняя мать скончалась спустя неделю.

Великая княжна Елена Павловна, герцогиня Мекленбург-Шверинская

Когда малышке было всего пять месяцев, Екатерина писала: «Смею утверждать, что эти дети подают очень большие надежды. Барышни… здоровы, но старшая не в моем вкусе; быть может, я соблазняюсь красотой младшей. Говорят, впрочем, что она похожа на меня, и я чувствую к ней некоторую слабость».

В пятнадцать лет Елена выходит замуж за Фридриха-Людвига, будущего герцога Мекленбург-Шверинского.

Замужество Елены было счастливым, ее любил муж и хорошо приняли в новом доме. Она успела родить двоих детей: в 16 - сына, а в 18 лет дочь. Вторая беременность и роды подкосили и без того слабое здоровье, и через полгода Елена умерла, не дожив трех месяцев до своего 19-летия.

Великая княжна Мария Павловна, герцогиня Веймарская

«Третья внучка моя неузнаваема: она была хороша, как ангел, до прививания, теперь все ее черты погрубели, и в эту минуту она далеко не хороша».

Переговоры о ее замужестве начались еще в 14 лет. В женихи выбрали немецкого принца Карла Фридриха Саксен Веймарского.

Родным домом для нее отныне стало герцогство Веймар. Мария сразу покорила общество и стала активно развивать культуру и науку. Также много внимания уделял благотворительной деятельности и помощи бедным и больным.

В 1855 году 69-летняя Мария Павловна приехала в Россию на коронацию своего племянника Александра II. Герцогиня умерла от гриппа в 73 года, прожив долгую и насыщенную жизнь.

Великая княжна Екатерина Павловна, принцесса Голштейн-Ольденбургская, королева Вюртембергская

Получила свое имя в честь августейшей бабушки, Екатерины Второй. Обладала недюжинным, истинно академическим, умом, прекрасной внешностью и блестящими качествами организатора и дипломата. Летом 1807 года к ней неудачно сватался император Франции, Наполеон Бонапарт. С апреля 1809 года - супруга принца Георга Ольденбургского, губернатора Твери. С 14 декабря 1812 года – вдова. С 24 января 1816 года – жена наследного принца Вильгельма Вюртембергского, впоследствии короля Вюртемберга. Известна широкой благотворительной деятельностью.

Великая княжна Анна Павловна, королева Нидерландов

Великая княжна Анна Павловна стала желанной невестой для многих европейских дворов.

Когда великой княжне еще не исполнилось 15 лет, Наполеон просил ее руки. Как и за год перед тем, при сватовстве Наполеона к Екатерине Павловне , Александр дал уклончивый ответ, ссылаясь на юность великой княжны. В 1816 году А. Павловна вступила в брак с нидерландским наследным принцем Вильгельмом Оранским . Она занялась изучением голландского языка, литературы и истории Нидерландов и много заботилась об учреждении учебно-воспитательных заведений для детей бедных классов. Во время войны с восставшей Бельгией она на свои средства основала госпиталь и инвалидный дом.

Три жемчужины Николая I: Мария, Ольга, Александра

Все три дочери императора Николая I были красивы – это могут подтвердить сохранившиеся портреты и воспоминания. Но только одна из них – старшая, Мария, упрямая бунтарка – смогла стать счастливой. Она же единственная из всех великих княжон за всю трехсотлетнюю историю правления Дома Романовых решилась на тайный брак со своим русским возлюбленным… К младшим судьба была менее благосклонна: Ольге не досталось любви, Александре – долгой жизни.

Мария Николаевна

Она была старшей дочерью и вторым ребенком в семье великого князя Николая Павловича и великой княгини Александры Фёдоровны. В отличие от многих принцесс того времени, чьи браки заключались по династическим соображениям, Мария вышла замуж по любви.

С 1845 года официальной резиденцией князей Лейхтенбергских в Санкт-Петербурге стал Мариинский дворец, названный так в честь Марии Николаевны. Она и её муж активно занимались благотворительностью. Первый муж Марии Николаевны, Максимилиан умер в 35 лет, и она вышла замуж вторично в 1853 году за графа Григория Александровича Строганова.

Ольга Николаевна

Привлекательная, образованная, говорящая на нескольких языках, увлекающаяся игрой на пианино и живописью, Ольга расценивалась как одна из лучших невест в Европе. В начале 1846 года, в Палермо, где Ольга находилась в сопровождении матери-императрицы,, встретила наследного принца Вюртембергского Карла, и согласилась на его предложение о женитьбе.

Семейная жизнь Ольги сложилась вполне благополучно, но детей у них не было. Вюртембергская принцесса, а затем и королева, Ольга Николаевна много времени посвящала благотворительным учреждениям, тем самым завоевав любовь и уважение немецкого населения.

Александра Николаевна

Она уже с раннего детства своим характером и поведением была не похожа на сестёр. Девочка предпочитала заниматься сама с собой, любила одиночество и тишину. Среди претендентов на руку царевен оказался принц Фридрих Вильгельм Гессен-Кассельский. 16 января 1844 года Александра Николаевна вышла замуж за Фридриха Вильгельма.

Незадолго до свадьбы у Александры Николаевны обнаружили туберкулёз. По причине её слабого здоровья Александра с мужем после свадьбы так и не поехали в Гессен, оставшись в Санкт-Петербурге. За три месяца до срока Александра Николаевна родила сына, который умер вскоре после рождения, и в тот же день скончалась сама.

Сокровище Александра II: великая княжна Мария Александровна

Великая княжна Мария Александровна - единственная дочь императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Вообще-то она была второй. Просто преждевременная кончина унесла ее старшую сестру Александру Александровну(1842-1849) за четыре года до ее рождения.

Мария Александровна

Так как она была единственная дочь у государя и государыни они души в ней не чаяли. Необыкновенно сердечными у нее были отношения с отцом. В 1874 году Мария Александровна вышла за принца Альфреда, герцога Эдинбургского— второго сына британской королевы Виктории. Супружество было несчастливым, а лондонское общество считало невесту слишком надменной. От этого брака родилась пятеро детей

Великая княгиня часто приезжает на родину. Особенно она горюет о смерти отца, хотя с 1880 по 1881 г. в Россию не приезжает, оскорбленная женитьбой отца на Долгорукой. Герцог Саксен-Кобург-Готский умер от рака горла 30 июля 1900 года . Вдовствующая герцогиня Мария осталась проживать в Кобурге. Умерла она в 1920 году в Цюрихе.

Последние принцессы: Ксения и Ольга Александровны

Когда хаос Первой мировой войны и последовавших за ней революций утих, в мире проживало немало великих княжон – внучек, племянниц, кузин российских императоров. Оставались только две настоящие великие княжны, последние великие княжны: Ксения и Ольга Александровны, дочери государя Александра III.

Ксения Александровна

Ксения была любимицей матери, да и внешне на неё походила. Первой и единственной её любовью стал великий князь Александр Михайлович (Сандро). Они поженились 25 июля 1894 года, и она родила ему за первые 13 лет брака дочь и шестерых сыновей.

Однако супружеская жизнь великой княгини не сложилась. У мужа появились новые увлечения. Несмотря на семерых детей, брак фактически распался. Но на развод с великим князем Ксения Александровна не согласилась. Любовь к отцу своих детей она, несмотря ни на что, сумела сохранить до конца своих дней, искренне переживала его кончину в 1933 году.

Ольга Александровна

Одна из немногих Романовых, спасшихся после Октябрьской революции. Жила в Дании, затем в Канаде, пережила всех прочих внуков (внучек) императора Александра II. Как и отец, Ольга Александровна предпочитала простую жизнь. За свою жизнь написала более 2000 картин, доходы от продажи которых позволяли ей поддерживать семью и заниматься благотворительностью.

В 1901 году вышла за герцога Ольденбургского. Брак был неудачным и окончился разводом. Впоследствии Ольга Александровна вышла за Николая Куликовского. После падения династии Романовых уехала в Крым с матерью, мужем и детьми, где они проживали в условиях, близких к домашнему аресту.