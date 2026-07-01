ПРИМОВ КУРБАН БАХШАЛИ ОГЛЫ
ПРИМОВ КУРБАН БАХШАЛИ ОГЛЫ - азербайджанский традиционный музыкант, народный артист.
Правнук ашуга Валеха (XVIII век).
Игре на таре учился у Мирзы Садыгджана в Шуше. С 1905 года в Баку.
Около 20 лет выступал вместе с Джаббаром Карягды оглы (певец-ханенде) и Сашей Оганезашвили (кеманча) в мугамном трио, в его составе гастролировал на Кавказе, в Средней Азии, на Ближнем Востоке. Мугамы, исполненные им соло и в ансамбле, в начале XX века записаны на грампластинки в Риге, Варшаве, Киеве. В 1908 году выступил в мугамных эпизодах оперы У. Гаджибекова «Лейли и Меджнун» (Баку). Около 40 лет был солистом оркестра в Азербаджанском театре оперы и балета, принимал участие в постановках мугамных опер.
Консультировал композиторов М. Магомаева, Р.М. Глиэра, Ф. Амирова, К. Караева. Преподавал в Баку.