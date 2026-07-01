ПРИМОВ КУРБАН БАХШАЛИ ОГЛЫ

ПРИМОВ КУРБАН БАХШАЛИ ОГЛЫ - азербайджанский традиционный музыкант, народный артист.

Пра­внук ашу­га Ва­ле­ха (XVIII век).

Иг­ре на та­ре учил­ся у Мир­зы Са­дыг­джа­на в Шу­ше. С 1905 года в Ба­ку.

Око­ло 20 лет вы­сту­пал вме­сте с Джаб­ба­ром Ка­ря­гды ог­лы (пе­вец-ха­нен­де) и Са­шей Ога­не­за­шви­ли (ке­ман­ча) в му­гам­ном трио, в его со­ста­ве га­ст­ро­ли­ро­вал на Кав­ка­зе, в Средней Азии, на Ближ­нем Вос­то­ке. Му­га­мы, ис­пол­нен­ные им со­ло и в ан­самб­ле, в начале XX века за­пи­са­ны на грам­пла­стин­ки в Ри­ге, Вар­ша­ве, Кие­ве. В 1908 году вы­сту­пил в му­гам­ных эпи­зо­дах опе­ры У. Гад­жи­бе­ко­ва «Лей­ли и Медж­нун» (Ба­ку). Око­ло 40 лет был со­лис­том ор­ке­ст­ра в Азербаджанском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та, при­ни­мал уча­стие в по­ста­нов­ках му­гам­ных опер.

Кон­суль­ти­ро­вал ком­по­зи­то­ров М. Ма­го­мае­ва , Р.М. Гли­эра , Ф. Ами­ро­ва, К. Ка­рае­ва . Пре­по­да­вал в Ба­ку.

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