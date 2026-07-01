ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА - властная деятельность государственных и иных уполномоченных на то органов, состоящая в рассмотрении и разрешении конкретных юридических дел.
Как одна из форм реализации права (соблюдение, исполнение, использование) правоприменительная деятельность отличается следующими признаками: составляет прерогативу специально уполномоченных органов, обладающих властными полномочиями; имеет индивидуальный характер; строго регламентирована процедурными нормами (процессуальным законодательством); правоприменительное решение имеет обязательный характер. Основания для применения права: ситуации в правовых отношениях, когда те или иные юридического права и обязанности не могут возникнуть без проявления соответствующей правовой воли уполномоченного органа; случаи определённого спора о праве, когда спорящие стороны не могут прийти к взаимоприемлемому соглашению добровольно, без вмешательства компетентного органа; совершение правонарушения, влекущего применение к виновному определённой меры наказания или другого правового воздействия, что вправе сделать только уполномоченный правоприменительный орган; случаи, когда необходимо судебное подтверждение наличия факта, имеющего юридическое значение.
Стадии правоприменительного процесса: установление фактической основы юридического дела (имеют ли в действительности место обстоятельства, изложенные в заявлении, ином источнике, достаточные основания для заведения юридического дела); выбор и толкование применяемой правовой нормы; юридическая квалификация дела (делается вывод о том, насколько выявленные обстоятельства по делу подпадают под действие выбранной нормы права, порождают предусмотренные ею права и обязанности, иные юридически значимые результаты); подготовка и принятие соответствующего правового решения по делу.
Различают следующие типы правоприменения: управленческий тип (субъект правоприменения находится в служебной или организационной зависимости от адресата решения, лично заинтересован в принятии решения по юридическому делу; заинтересованность эта вытекает из служебного положения, служебных обязанностей); административный тип (субъект правоприменения не находится в служебных или организационных отношениях с тем, в адрес кого принимается решение; адресатом решения может быть гражданин, организация, учреждение и так далее; правоприменительная процедура жёстко регламентирована законом, ведомственными нормативными актами); судебный тип (в каких-либо служебных или организационных отношениях с субъектами решения судебная инстанция не находится, какая-либо личная заинтересованность в содержании решения отсутствует; дела рассматриваются в соответствии с подсудностью и на основании соответствующего материала).
Основополагающими принципами правоприменительной деятельности признаются: принцип законности (неукоснительное следование предписаниям действующего законодательства), принцип объективности, принцип правовой целесообразности, принцип оперативности, принцип справедливости.