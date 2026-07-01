ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА - властная деятельность государственных и иных уполномоченных на то органов, состоящая в рассмотрении и разрешении конкретных юридических дел.

Как од­на из форм реа­ли­за­ции пра­ва (со­блю­де­ние, ис­пол­не­ние, ис­поль­зо­ва­ние) пра­во­при­ме­ни­тель­ная дея­тель­ность от­ли­ча­ет­ся сле­дую­щи­ми при­зна­ка­ми: со­став­ля­ет пре­ро­га­ти­ву спе­ци­аль­но упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов, об­ла­даю­щих вла­ст­ны­ми пол­но­мо­чия­ми; име­ет ин­ди­ви­ду­аль­ный ха­рак­тер; стро­го рег­ла­мен­ти­ро­ва­на про­це­дур­ны­ми нор­ма­ми (про­цес­су­аль­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом); пра­во­при­ме­ни­тель­ное ре­ше­ние име­ет обя­за­тель­ный ха­рак­тер. Ос­но­ва­ния для применения права: си­туа­ции в пра­во­вых от­но­ше­ни­ях, ко­гда те или иные юри­дического пра­ва и обя­зан­но­сти не мо­гут воз­ник­нуть без про­яв­ле­ния со­от­вет­ст­вую­щей пра­во­вой во­ли упол­но­мо­чен­но­го ор­га­на; слу­чаи оп­ре­де­лён­но­го спо­ра о пра­ве, ко­гда спо­ря­щие сто­ро­ны не мо­гут прий­ти к взаи­мо­при­ем­ле­мо­му со­гла­ше­нию доб­ро­воль­но, без вме­ша­тель­ст­ва ком­пе­тент­но­го ор­га­на; со­вер­ше­ние пра­во­на­ру­ше­ния, вле­ку­ще­го при­ме­не­ние к ви­нов­но­му оп­ре­де­лён­ной ме­ры на­ка­за­ния или другого пра­во­во­го воз­дей­ст­вия, что впра­ве сде­лать толь­ко упол­но­мо­чен­ный пра­во­при­ме­ни­тель­ный ор­ган; слу­чаи, ко­гда не­об­хо­ди­мо су­деб­ное под­твер­жде­ние на­ли­чия фак­та, имею­ще­го юри­дическое зна­че­ние.

Ста­дии пра­во­при­ме­ни­тель­но­го про­цес­са: ус­та­нов­ле­ние фак­тической ос­но­вы юри­дического де­ла (име­ют ли в дей­ст­ви­тель­но­сти ме­сто об­стоя­тель­ст­ва, из­ло­жен­ные в за­яв­ле­нии, ином ис­точ­ни­ке, дос­та­точ­ные ос­но­ва­ния для за­ве­де­ния юри­дического де­ла); вы­бор и тол­ко­ва­ние при­ме­няе­мой пра­во­вой нор­мы; юри­дическая ква­ли­фи­ка­ция де­ла (де­ла­ет­ся вы­вод о том, на­сколь­ко вы­яв­лен­ные об­стоя­тель­ст­ва по де­лу под­па­да­ют под дей­ст­вие вы­бран­ной нор­мы пра­ва, по­ро­ж­да­ют пре­ду­смот­рен­ные ею пра­ва и обя­зан­но­сти, иные юри­ди­че­ски зна­чи­мые ре­зуль­та­ты); под­го­тов­ка и при­ня­тие со­от­вет­ст­вую­ще­го пра­во­во­го ре­ше­ния по де­лу.

Раз­ли­ча­ют сле­дую­щие ти­пы пра­во­при­ме­не­ния: управ­ленческий тип (субъ­ект пра­во­при­ме­не­ния на­хо­дит­ся в слу­жеб­ной или ор­га­ни­зационной за­ви­си­мо­сти от ад­ре­са­та ре­ше­ния, лич­но за­ин­те­ре­со­ван в при­ня­тии ре­ше­ния по юри­дическому де­лу; за­ин­те­ре­со­ван­ность эта вы­те­ка­ет из слу­жеб­но­го по­ло­же­ния, слу­жеб­ных обя­зан­но­стей); административный тип (субъ­ект пра­во­при­ме­не­ния не на­хо­дит­ся в слу­жеб­ных или ор­га­ни­зационных от­но­ше­ни­ях с тем, в ад­рес ко­го при­ни­ма­ет­ся ре­ше­ние; ад­ре­са­том ре­ше­ния мо­жет быть гра­ж­да­нин, ор­га­ни­за­ция, уч­ре­ж­де­ние и так далее; пра­во­при­ме­ни­тель­ная про­це­ду­ра жё­ст­ко рег­ла­мен­ти­ро­ва­на за­ко­ном , ве­дом­ст­вен­ны­ми нор­ма­тив­ны­ми ак­та­ми ); су­деб­ный тип (в каких-либо слу­жеб­ных или ор­га­ни­зационных от­но­ше­ни­ях с субъ­ек­та­ми ре­ше­ния су­деб­ная ин­стан­ция не на­хо­дит­ся, какая-либо лич­ная за­ин­те­ре­со­ван­ность в со­дер­жа­нии ре­ше­ния от­сут­ст­ву­ет; де­ла рас­смат­ри­ва­ют­ся в со­от­вет­ст­вии с под­суд­но­стью и на ос­но­ва­нии со­от­вет­ст­вую­ще­го ма­те­риа­ла).

Ос­но­во­по­ла­гаю­щи­ми прин­ци­па­ми пра­во­при­ме­ни­тель­ной дея­тель­но­сти при­зна­ют­ся: прин­цип за­кон­но­сти (не­укос­ни­тель­ное сле­до­ва­ние пред­пи­са­ни­ям дей­ст­вую­ще­го за­ко­но­да­тель­ст­ва ), прин­цип объ­ек­тив­но­сти, прин­цип пра­во­вой це­ле­со­об­раз­но­сти, прин­цип опе­ра­тив­но­сти, прин­цип спра­вед­ли­во­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)