ПРИКАЗЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ
ПРИКАЗЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ - в Российской империи государственно-общественные губернские и областные учреждения, организовывавшие и содержавшие больницы, заведения социального призрения, а также начальные школы, воспитательные, работные и смирительные дома.
Первые в России территориальные органы социального обеспечения и организаторы благотворительных фондов. Создавались в соответствии с губернской реформой 1775 года. Первые приказы общественного призрения учреждены в Новгородской (1776 год), Тверской, Ярославской (1778 год), Владимирской, Костромской, Курской и Псковской (1779 год) губерниях, в 1780-82 годах открыты ещё в 24 губерниях, позднее - практически по всей России (действовали в 40 губерниях к 1800 году, в 57 - к 1830 году). Подчинялись Сенату, с 1802 года - МВД (в 1810-1819 годах Министерству полиции). Состав присутствия приказов: губернатор (председатель), 6 выборных заседателей сословных судебных учреждений, с 1801 года - 3 заседателя совестного суда (представляли дворянство, горожан губернского города и свободных крестьян). С 1820-х годов вводилась также должность так называемого непременного члена, игравшего ведущую роль. По делам своих уездов в работе приказов участвовали уездные предводители дворянства. Решения присутствия исполнял смотритель заведений приказа общественного призрения.
При учреждении приказов каждому из них переданы капиталы (по 15 тысяч руб.), доходы от которых они использовали для обеспечения своей деятельности. До 1860 года приказы общественного призрения занимались ипотечным кредитованием под залог дворянских имений (в 1830 в залоге у приказов находились 310 тысяч крепостных крестьян), в 1806-1860 годах также выдавали ссуды купцам под залог недвижимости. Важнейшим источником финансирования приказов являлись частные пожертвования на определённые цели (приказы, таким образом, выступали в качестве первых благотворительных фондов). К середине 1830-х годов целиком на средства благотворителей созданы и содержались свыше 15 заведений: Дом призрения ближнего в Ярославле (основан в 1786 году на средства 150 благотворителей), богадельня в Оренбурге (1819 год), Странноприимный дом в г. Торопец Псковской губ. (1820 год), больница в Калуге (1826 год) и другие. С 1846 года в церквах проводился сбор пожертвований на содержание пациентов в учреждениях, подведомственных приказам. В пользу приказов общественного призрения поступали плата за лечение в больницах (бедные принимались бесплатно), отчисления от продажи игральных карт, пени и штрафы, пошлины за «неправые апелляции» и так далее. Они получали также доходы от «хозяйственных заведений», переданных им правительством, частными лицами или приобретённых самими приказами (рыбные промыслы и гостиный двор в Астрахани, кузнечный торговый ряд в Казани, кирпичный и черепичный заводы в Москве и другие). В необходимых случаях пользовались субсидиями от городских общественных управлений. С 1860 года получали казённое финансирование. Капиталы приказов составляли 6 миллионов рублей к 1810 году, 25 миллионов рублей к 1825 году, 39,5 миллионов рублей к 1834 году, почти 100 миллионов рублей к 1862 году.
Приказы общественного призрения при участии благотворителей сделали доступной социальную и медицинскую помощь для простых горожан и части крестьянства. Они постоянно расширяли сеть подведомственных заведений: в 1802 году их было 333, в 1833 году - 402 (13,5 тысяч коек, 118 738 призреваемых). В 1855 году содержали 557 больниц (главный предмет расходов приказов; были рассчитаны на 19,9 тысяч пациентов), 123 богадельни (7,2 тысяч призреваемых), 51 рабочий и смирительный дом (2,4 тысяч заключённых, занятых на обязательных работах), 47 домов и отделений для умалишённых (1,7 тысяч больных), 20 сиротских домов и 3 их отделения (призревалось 1 тысяч человек), 18 воспитательных домов и их отделений, 9 инвалидных домов для отставных солдат и обер-офицеров, 16 училищ и отделений для детей канцелярских служителей, 5 фельдшерских школ. Оказывали также помощь общественным благотворительным организациям, учебным заведениям, церковным приходам, отдельным нуждающимся, оплачивали обучение воспитанников подведомственных учреждений в средних и высших учебных заведениях (4,7 тысяч человек в 1841 году) и прочих.
Часть функций крупнейших по масштабам деятельности Московского и Санкт-Петербургского приказов в 1833 году передана советам заведений общественного призрения Ведомства учреждений императрицы Марии. После земской реформы 1864 года приказы общественного призрения упразднены в губерниях, где вводились земства, их капиталы и подведомственные заведения переданы земским и городскими органам самоуправления, работные и смирительные дома - комитетам Попечительного о тюрьмах общества. Последние приказы (15 к 1901 году, 7 к 1914 году) упразднены в 1918 году.