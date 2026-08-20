ПРИКАЗЫ
ПРИКАЗЫ - органы центрального управления в России в конце XV- первой четверти XVIII веках, первые в стране собственно государственные учреждения, пришедшие на смену великокняжескому дворцово-вотчинному управлению.
Становление приказной системы было вызвано усложнением задач, вставших перед нарождавшейся монархией в связи с формированием Русского государства во второй половины XV века. На начальном этапе зарождения приказов их состав формировался из дьяческого штата Казны, Большого дворца (смотрите в статье Дворцы) и, возможно, комиссий Боярской думы.
Приказная система, в целом сложившаяся в 1530-1570-х годах, не отличалась функциональной чёткостью: каждый приказ обладал как исполнительной, так и судебной властью, однородные функции исполняли различные приказы - в зависимости от категории населения и от территории, на которые распространялись их полномочия.
Среди приказов принято выделять дворцовые, ведавшие хозяйством государя, общегосударственные (отраслевые, территориальные, территориально-отраслевые), а также патриаршие и митрополичьи. Для решения отдельных, как правило, экстраординарных задач создавались временные приказы (например, Денежного сбора приказ). Централизация государственного управления на протяжении всего XVII века осуществлялась путём передачи руководства несколькими приказам одному лицу (князю И.Б. Черкасскому, Ф.И. Шереметеву, Б.И. Морозову, И.Д. Милославскому, И.М. Милославскому и другим). В 1655-1676 годы надзор за деятельностью всех приказов от имени царя осуществлял Тайных дел приказ. Формирование приказной системы происходило одновременно с созданием органов самоуправления на местах - земских изб (смотрите в статье «Земское управление») и губных учреждений.
К дворцовым приказам относились Большого дворца приказ (1501 год, до 1527 года Дворцовая изба), Конюшенный приказ (1548 год, до 1573 года Конюшенная изба), Казённый приказ (начало 1580-х годов) и другие. Юрисдикция важнейших общегосударственных отраслевых приказов распространялась главным образом на центр. уезды страны (Ямской приказ,Разрядный приказ, Стрелецкий приказ, Поместный приказ, Посольский приказ, Разбойный приказ, Большого прихода приказ). Одновременно с ними в середине XVI века образован общегосударственный территориальный Казанского дворца приказ (в 1637 году из него выделился Сибирский приказ), исполнявший те же функции, что и отраслевые приказы, но на определённой территории. Схожими с ним были приказ Великого княжества Литовского (1656-1666 годы; в 1673-1710 годах вместо него действовал приказ княжества Смоленского), Малороссийский приказ (1662-1722 годы) и ведавший Слободской Украиной Великой России приказ (1687-1700 годы). К территориально-отраслевым приказам относились Владимирский судный приказ, Московский судный приказ и другие Их узкоспециализированные полномочия (судебные) распространялись на одну и ту же категорию людей, но на разных территориях. Казной и хозяйством патриаршей кафедры управляли Патриарший дворцовый приказ, Патриарший казённый приказ, а митрополичьих кафедр - митрополичьи казённые и дворцовые приказы. Суд над духовенством и мирянами по духовным делам в Патриаршей области (епархии) осуществляли в разные годы Патриарший разрядный приказ и Патриарший духовный приказ, в епархиях - судные митрополичьи приказы.
В правление царя Ивана IV Васильевича Грозного в опричнине действовали Конюшенный, Постельный, Сытный и другие приказы (в 1572-1584 годах существовали как приказы особого царского двора). В период Смутного времени одновременно с приказами в Москве функционировали приказы также в лагере Лжедмитрия II и в лагерях Первого ополчения 1611 года и Второго ополчения 1611-1612 годов. В первой четверти XVII века, после освобождения страны от польско-литовских и шведских интервентов, правительство царя Михаила Фёдоровича приступило к восстановлению системы государственной обороны и народного хозяйства. Для этого оно, в частности, учредило новые приказы - Казачий приказ, Иноземский приказ, Рейтарский приказ, Новую четверть, Большой казны приказ.
Определённому единству приказной системы способствовала опора на единую законодательную базу. В своей деятельности приказы руководствовались правовыми обычаями, отдельными нормами Судебников 1497 и 1550 годов, царскими указами, а также приговорами Боярской думы, которые принимались в ответ на запросы приказов, с середины XVII века - и рядом статей Соборного уложения 1649 года. Часто разновременные акты объединялись в особые указные книги приказов (наиболее ранняя - книга Разбойного приказа 1555/1556 годов). Акты об учреждении приказов, устанавливавшие порядок работы ведомства, персональный состав его руководства, цели, задачи, методы и средства деятельности, появились в первой трети XVII века [первый известный акт - указ царя Михаила Фёдоровича об учреждении Сыскного приказа от 23 февраля (5 марта)1622 года].
В XVII веке (возможно, со второй половины XVI века) приказы делились, как правило, на «столы», а те, в свою очередь, - на «повытья» (отделения) (ряд приказов делился только на «повытья» или не имел структурных подразделений). Приказы действовали на местах через городовых воевод и приказные избы, а также губные и земские избы. Приказы возглавлялись главным образом судьями, назначавшимися царём и Боярской думой преим. по представлению Разрядного приказа из лиц, имевших думный чин. Часто во главе приказа стояли 2 судьи, сменявшие друг друга в определённые дни недели (каждый из них обладал всей полнотой власти в приказах). Аппарат приказов состоял из приказных людей, их рабочий день длился 12 часов. Технический персонал приказов составляли недельщики (приставы, исполнявшие административные и судебные решения приказов и сменявшие друг друга по неделям) и сторожа. При Аптекарском приказе, Поместном и Посольском приказах в XVII веке существовали учебные заведения.
Число приказов постоянно менялось. Одновременно в среднем существовало 30-40 приказов. Одними из последних были учреждены Преображенский приказ (середина 1680-х годов), Адмиралтейский приказ (1700 год), а также Военных дел приказ вместо Иноземского, Рейтарского и Стрелецкого приказов (1701 год). В 1710-1720-е годы большинство приказов Пётр I заменил коллегиями.