ПРИКАЗНЫЕ ИЗБЫ
ПРИКАЗНЫЕ ИЗБЫ - в России в XVI - начале XVIII веков органы местной государственной власти при городовых воеводах.
Находились в центрах уездов.
Первоначально руководствовались правовыми обычаями, индивидуальными наказами воеводам, со второй половины XVII века - также законодательными актами и царскими указами. Исполняли поручения воевод, вели делопроизводство; хранили городской печати, различные царские грамоты, копии писцовых и переписных книг уезда, росписи собранных налогов, именные списки служилых людей, материалы воеводского судопроизводства, описи казённого городского имущества и прочее; надзирали за деятельностью выборных должностных лиц (таможенного, кабацкого голов и др.) и органов местного самоуправления - земских изб (смотрите в статье Земское управление) и губных учреждений.
Размещались в деревянных или каменных домах с несколькими палатами - как правило, передней, дьячьей («с подьяческими столами») и воеводской. Иногда делились на «столы», ведавшие отдельными отраслями управления.
В штат приказных изб входили дьяк или подьячий «с приписью», то есть имевший право подписывать документы, которые руководили текущей работой, подьячие, рассыльщики, городовые приказчики и другие. С конца 1620-х годов в городах, которым были подведомственны нескольких уездов, вместо приказных изб формировались приказные палаты (первая - Тобольская, 1629 год).
В конце XVII века приказные палаты заменили приказные избы в наиболее значительных уездах страны. Одновременно с воеводскими приказными избами существовали также дворцовые приказные избы, подчинённые Большого дворца приказу. Число приказных изб: около 190 (первая треть XVII века), около 300 (конец XVII века).