ПРИКАЗНЫЕ ИЗБЫ

ПРИКАЗНЫЕ ИЗБЫ - в России в XVI - начале XVIII веков органы местной государственной власти при городовых воеводах.

На­хо­ди­лись в цен­трах уез­дов.

Пер­во­на­чаль­но ру­ко­во­дство­ва­лись пра­во­вы­ми обы­чая­ми, ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми на­ка­за­ми вое­во­дам, со второй половины XVII века - так­же за­ко­но­дательными ак­та­ми и цар­ски­ми ука­за­ми. Ис­пол­ня­ли по­ру­че­ния вое­вод, ве­ли де­ло­про­из­вод­ст­во; хра­ни­ли городской пе­ча­ти, различные цар­ские гра­мо­ты, ко­пии пис­цо­вых и пе­ре­пис­ных книг уез­да, рос­пи­си со­бран­ных на­ло­гов , имен­ные спи­ски слу­жи­лых лю­дей, ма­те­риа­лы вое­вод­ско­го су­до­про­из­вод­ст­ва, опи­си ка­зён­но­го городского иму­ще­ст­ва и прочее; над­зи­ра­ли за дея­тель­но­стью вы­бор­ных долж­но­ст­ных лиц (та­мо­жен­но­го, ка­бац­ко­го го­лов и др.) и ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния - зем­ских изб (смотрите в статье Зем­ское управ­ле­ние ) и губ­ных уч­ре­ж­де­ний.

Раз­ме­ща­лись в де­ре­вян­ных или ка­мен­ных до­мах с не­сколь­ки­ми па­ла­та­ми - как пра­ви­ло, пе­ред­ней, дья­чьей («с по­дья­че­ски­ми сто­ла­ми») и вое­вод­ской. Ино­гда де­ли­лись на «сто­лы», ве­дав­шие отдельными от­рас­ля­ми управ­ле­ния.

В штат приказных изб вхо­ди­ли дьяк или по­дья­чий «с при­пи­сью», то есть имев­ший пра­во под­пи­сы­вать до­ку­мен­ты, ко­то­рые ру­ко­во­ди­ли те­ку­щей ра­бо­той, по­дья­чие, рас­сыль­щи­ки, го­ро­до­вые при­каз­чи­ки и другие. С конца 1620-х годов в го­ро­дах, ко­то­рым бы­ли под­ве­дом­ст­вен­ны нескольких уез­дов, вме­сто приказных изб фор­ми­ро­ва­лись при­каз­ные па­ла­ты (пер­вая - То­боль­ская, 1629 год).

В конце XVII века при­каз­ные па­ла­ты за­ме­ни­ли приказные избы в наи­бо­лее зна­чительных уез­дах стра­ны. Од­но­вре­мен­но с вое­вод­ски­ми приказными избами су­ще­ст­во­ва­ли так­же двор­цо­вые приказные избы, под­чи­нён­ные Боль­шо­го двор­ца при­ка­зу. Чис­ло приказных изб: около 190 (первая треть XVII века), около 300 (конец XVII века).

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