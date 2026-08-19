ПРИКАЗАНСКАЯ КУЛЬТУРА
ПРИКАЗАНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего бронзового века лесных и лесостепных районов Волго-Камского региона.
Выделена и названа Н.Ф. Калининым и А.Х. Халиковым в начале 1950-х годов по стоянкам в окрестностях современного города Казань. Ранее включалась в маклашеевскую культуру, «карташихинскую стадию» бронзового века Волго- Камья, культуру приволжских стоянок, луговскую культуру.
Приказанская культура подразделялась на 4 этапа: займищенский (XVI-XV века до н.э.), балымско-карташихинский (XIV-XIII веков до н.э.), атабаевский (XII-XI веков до н.э.), маклашеевский (X-IX веков до н.э.).
С 1970-х годов исследователи вернулись к выделению особой маклашеевской культуры, балымско-карташихинские и атабаевские памятники Нижнего Прикамья были отнесены к луговской, межовской или сусканской культурам. Таким образом, в рамках собственно Приказанской культуры остаётся лишь её займищенский этап, хотя дискуссия о древностях Приказанской культуры продолжается.
Памятники займищенского этапа Приказанской культуры концентрируются в низовьях Камы и прилегающем Поволжье. Поселения площадью 1000-1500 м2 расположены на надлуговых террасах и дюнах. В Займище 3 исследованы три соединённые переходами полуземлянки (5,6×5,4 м; 9×9 м; 10× 10 м), «жертвенник» [кострище диаметром 5,5 м (только из верхнего слоя извлечено 1700 фрагментов керамики; 2 медные пластины; каменные изделия, в том числе 50 скребков, 10 ножей, 13 наконечников стрел, отщепы; свыше 200 костей коровы и лошади), окружённое 24 мелкими кострами и 3 ямами]. Трупоположения в грунтовых ямах, вытянуты на спине, ориентированы ногами к реке или параллельно ей. В конце займищенского этапа под воздействием степных культур появляются невысокие курганы со скорченными костяками.
Керамические сосуды - горшковидные с уплощённым или плоским днищем и прямой вертикальной или отогнутой горловиной, а также банковидные; в верхней половине нередко украшены оттисками гребенчатого штампа, врезными и прочерченными линиями, «жемчужинами» по горлу. Каменные черешковые и с усечённым основанием наконечники стрел, ножи, скребки, молоты и так далее. Бронзовые шилья, ножи, рыболовные крючки и другие, свидетельства металлообработки (глиняные тигли, ошлаковка) немногочисленны. В основе хозяйства - скотоводство при существенной роли охоты и рыбной ловли. Приказанская культура сформировалась на базе наиболее восточных групп волосовской культуры при воздействии абашевской культуры и раннесрубной (покровской) культуры.
Займищенские традиции прослеживаются как субстратные в более поздних культурах Волго-Камья.