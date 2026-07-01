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ПРИГОВОР (ЖАНР)
ПРИГОВОР - жанр обрядового фольклора; ритмизованный текст, иногда с рифмой, который произносили во время народного обряда и описывали его в игровой форме.
Фиксированная схема построения приговора сочеталась с элементами импровизации. Представлял собой монолог с обращениями к участникам ритуала, что придавало приговору характер драматического действия.
Стилю приговора присущи обилие повторяющихся формул и образов, устойчивых стилистических приёмов и оборотов, широкое использование гипербол и традиционной метафорики.
Наиболее широкое распространение получили свадебные приговоры.
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