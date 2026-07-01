ПРИГОВОР (ЖАНР)

ПРИГОВОР - жанр обрядового фольклора ; ритмизованный текст, иногда с рифмой, который произносили во время народного обряда и описывали его в игровой форме.

Фик­си­рованная схе­ма по­строе­ния приговора со­че­та­лась с эле­мен­та­ми им­про­ви­за­ции. Пред­став­лял со­бой мо­но­лог с об­ра­ще­ния­ми к уча­ст­ни­кам ри­туа­ла, что при­да­ва­ло приговору ха­рак­тер дра­ма­тического дей­ст­вия.

Сти­лю приговора при­су­щи оби­лие по­вто­ряю­щих­ся фор­мул и об­ра­зов, ус­той­чи­вых сти­ли­стических приё­мов и обо­ро­тов, ши­ро­кое ис­поль­зо­ва­ние ги­пер­бол и тра­диционной ме­та­фо­ри­ки.

Наи­бо­лее ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли сва­деб­ные при­го­во­ры.

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