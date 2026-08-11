ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА - самопровозглашённое государство на территории бывшей Молдавской ССР.
Согласно административно-территориальному делению Республики Молдова является её частью. Площадь 4163 км2. Население 0,534 миллиона человек [на 2007 год; национальный состав (%): молдаване 31,9, русские 30,3, украинцы 28,8, болгары 2 и другие; большинство верующих - православные]. Столица - Тирасполь. Официальные языки – русский, молдавский, украинский. Денежная единица - приднестровский рубль. Административно- территориальное деление: 5 районов, 2 города республиканского подчинения (Бендеры, Тирасполь). Имеет герб, флаг, конституцию (1995 год), органы государственной власти (глава государства - президент, высший орган законодательной власти - Верховный Совет), вооруженные силы.
С конца XVIII века Приднестровье в составе Российской империи. В 1918 году Бендеры и правобережная часть аннексированы Румынией, левобережье вошло в состав Украины. С 1924 года Молдавская АССР в составе УССР. После передачи Бессарабии Румынией СССР в 1940 году большей части Приднестровья включена в Молдавскую ССР (её главный промышленный район). В 1941-1944 годы оккупирована Румынией (часть румынской провинции Транснистрия), затем вновь в составе Молдавской ССР.
В связи с принятием 23 июня 1990 года декларации о государственном суверенитете Молдавии 2 сентября 1990 года провозглашена Приднестровская Молдавская ССР (ПМССР) в составе СССР, 25 августа 1991 года - декларация о её независимости. 5 ноября 1991 года ПМССР переименована в ПМР.
В 1992 году ПМР отразила попытку Республики Молдова с помощью военной силы установить контроль над её территорией. Конфликт был погашен в результате вмешательства дислоцировавшейся в ПМР российской 14-й армии. С 1992 года на территории ПМР размещены Совместные миротворческие силы России, Молдавии и ПМР и военные наблюдатели от Украины. Проходившие в 1990-х - начале 2000-х годов переговоры о статусе ПМР в составе Республики Молдова результатов не принесли. На состоявшемся 17 сентября 2006 года референдуме 97,1% жителей Приднестровья, принявших участие в голосовании, высказались за независимость ПМР и её последующее свободное присоединение к России. В июле 2013 года в Вене состоялся очередной раунд Постоянного совещания по политическими вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Российская Федерация не признаёт ПМР в качестве самостоятельного государства. Выступая в роли сопосредника на переговорах, она требует соблюдения принципа равноправия сторон конфликта, продвижения мер доверия и снижения напряжённости в зоне безопасности, способных обеспечить переход к обсуждению политических вопросов.