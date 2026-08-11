ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА - са­мопро­воз­гла­шён­ное го­су­дар­ст­во на тер­ри­то­рии бывшей Молдавской ССР.

Со­глас­но административно-территориальному де­ле­нию Рес­пуб­ли­ки Мол­до­ва яв­ля­ет­ся её ча­стью. Площадь 4163 км2. Население 0,534 миллиона человек [на 2007 год; национальный со­став (%): мол­да­ва­не 31,9, рус­ские 30,3, ук­ра­ин­цы 28,8, бол­га­ры 2 и другие; боль­шин­ст­во ве­рую­щих - пра­во­слав­ные ]. Сто­ли­ца - Ти­рас­поль. Официальные язы­ки – русский, молдавский, ук­ра­ин­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - прид­не­ст­ров­ский рубль. Административно- территориальное де­ле­ние: 5 рай­онов, 2 го­ро­да рес­пуб­ли­кан­ско­го под­чи­не­ния (Бен­де­ры, Ти­рас­поль). Име­ет герб, флаг, кон­сти­ту­цию (1995 год), ор­га­ны государственной вла­сти (гла­ва го­су­дар­ст­ва - пре­зи­дент, выс­ший ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - Вер­хов­ный Со­вет), воо­руженные си­лы.

С конца XVIII века Прид­не­ст­ро­вье в со­ста­ве Российской им­пе­рии. В 1918 году Бен­де­ры и пра­во­бе­реж­ная часть ан­нек­си­ро­ва­ны Ру­мы­ни­ей, ле­во­бе­ре­жье во­шло в со­став Ук­раи­ны. С 1924 года Молдавская АССР в со­ста­ве УССР. По­сле пе­ре­да­чи Бес­са­ра­бии Ру­мы­ни­ей СССР в 1940 году большей части При­д­не­ст­ро­вья вклю­че­на в Молдавскую ССР (её главный промышленный рай­он). В 1941-1944 годы ок­ку­пиро­ва­на Ру­мы­ни­ей (часть румынской провинции Транс­ни­ст­рия), за­тем вновь в со­ста­ве Молдавской ССР.

В свя­зи с при­ня­ти­ем 23 июня 1990 года дек­ла­рации о государственном су­ве­ре­ни­те­те Мол­да­вии 2 сентября 1990 года про­воз­гла­ше­на Прид­не­ст­ров­ская Молдавская ССР (ПМССР) в со­ста­ве СССР, 25 августа 1991 года - дек­ла­ра­ция о её не­за­ви­си­мо­сти. 5 ноября 1991 года ПМССР пе­ре­име­но­ва­на в ПМР.

В 1992 году ПМР от­ра­зи­ла по­пыт­ку Рес­пуб­ли­ки Мол­до­ва с по­мо­щью во­енной си­лы ус­та­но­вить кон­троль над её тер­ри­то­ри­ей. Кон­фликт был по­га­шен в ре­зуль­та­те вме­шатель­ст­ва дис­ло­ци­ро­вав­шей­ся в ПМР российской 14-й ар­мии. С 1992 года на тер­ри­то­рии ПМР раз­ме­ще­ны Сов­мест­ные ми­ро­творческие си­лы Рос­сии, Мол­да­вии и ПМР и во­енные на­блю­да­те­ли от Ук­раи­ны. Про­хо­див­шие в 1990-х - начале 2000-х годов пе­ре­го­во­ры о ста­ту­се ПМР в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки Мол­до­ва ре­зуль­та­тов не при­нес­ли. На со­сто­яв­шем­ся 17 сентября 2006 года ре­фе­рен­ду­ме 97,1% жи­те­лей Прид­не­ст­ро­вья, при­няв­ших уча­стие в го­ло­со­ва­нии, вы­ска­за­лись за не­за­ви­си­мость ПМР и её по­сле­дую­щее сво­бодное при­сое­ди­не­ние к Рос­сии. В ию­ле 2013 года в Ве­не со­сто­ял­ся оче­ред­ной ра­унд По­сто­ян­но­го со­ве­ща­ния по по­ли­тическими во­про­сам в рам­ках пе­ре­го­вор­но­го про­цес­са по прид­не­ст­ров­ско­му уре­гу­ли­ро­ва­нию. Российская Федерация не при­зна­ёт ПМР в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельного го­су­дар­ст­ва. Вы­сту­пая в ро­ли со­пос­ред­ни­ка на пе­ре­го­во­рах, она тре­бу­ет со­блю­де­ния прин­ци­па рав­но­пра­вия сто­рон кон­флик­та , про­дви­же­ния мер до­ве­рия и сни­же­ния на­пря­жён­но­сти в зо­не безо­пас­но­сти, спо­соб­ных обес­пе­чить пе­ре­ход к об­су­ж­де­нию по­ли­тических во­про­сов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)