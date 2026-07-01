ПРИДЕЛ
ПРИДЕЛ - в православном храме небольшая, обычно бесстолпная пристройка с южной или северной стороны основного здания, имеющая отдельный алтарь с престолом.
Таким образом, в одном храме можно служить более одной литургии в день (на одном престоле ежедневно можно служить лишь одну литургию). Количество приделов не ограничивается (например, в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря близ Москвы в XIX веке их было 29).
Иногда посвящение придела даёт название всему храму (Василия Блаженного храм в Москве). В византийской архитектуре придел назывался параклесией и часто имел 4-столпную структуру с куполом [Спасский придел церкви Богородицы Паммакаристы (Фетхие-джами) в Стамбуле].