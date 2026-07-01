ПРИДЕЛ

ПРИДЕЛ - в православном храме небольшая, обычно бесстолпная пристройка с южной или северной стороны основного здания, имеющая отдельный алтарь с престолом .

Таким образом, в од­ном хра­ме мож­но слу­жить бо­лее од­ной ли­тур­гии в день (на од­ном пре­сто­ле еже­днев­но мож­но слу­жить лишь од­ну ли­тур­гию ). Ко­ли­че­ст­во приделов не ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся (например, в Вос­кре­сен­ском со­бо­ре Но­во-Ие­ру­са­лим­ско­го мо­на­сты­ря близ Мо­ск­вы в XIX веке их бы­ло 29).

Ино­гда посвя­ще­ние придела да­ёт на­зва­ние все­му хра­му (Ва­си­лия Бла­жен­но­го храм в Мо­ск­ве). В ви­зантийской ар­хи­тек­ту­ре придел на­зы­вал­ся па­ра­кле­си­ей и час­то имел 4-столп­ную струк­ту­ру с ку­по­лом [Спас­ский придел церк­ви Бо­го­ро­ди­цы Пам­ма­ка­ри­сты (Фет­хие-джа­ми) в Стам­бу­ле].

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