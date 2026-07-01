ПРИЧТ
ПРИЧТ - в православии совокупность лиц, выполняющих при храме богослужебные функции.
В состав причта не входят староста храма, звонари, певчие, сторожа и тому подобные.
Исторически причт, причётниками называли лиц, не входивших в число священнослужителей и церковнослужителей, то есть канонически не являвшихся членами клира (клириками), но без хиротесии (канонического посвящения в церковнослужители) исполнявших должности церковнослужителей и фактически к клиру причислявшихся («причтённые к клиру», отсюда - «причётник»). В Древней Руси причётников называли также дьяками, в отличие от диаконов; в просторечии это название сохраняется на Украине, в России оно было заменено словом «дьячок», поскольку уже в Московском княжестве дьяками стали именоваться высокопоставленные чиновники, набиравшиеся главным образом из причётников (дьяков), людей грамотных и не рукоположенных, имевших право перейти с церковной службы на государственную (смотрите Приказные люди). В современном значении термин «причётник» отличается от значения слова «причт»: причётниками называют лица, выполняющие при храме богослужебные функции, за исключением священнослужителей.
Штаты причта в Русской церкви в синодальный период устанавливались духовной консисторией и правящим архиереем с последующим утверждением Синодом. Ныне клирики прихода назначаются правящим архиереем, а штаты приходских причётников устанавливаются самим приходом, при этом решения приходского собрания, которыми определяются приходские штаты в целом, утверждаются правящим архиереем. Персональный состав причётников определяется настоятелем и приходским советом.