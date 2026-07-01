ПРИЧТ

ПРИЧТ - в православии совокупность лиц, выполняющих при храме богослужебные функции.

В со­став причта не вхо­дят ста­рос­та хра­ма, зво­на­ри, пев­чие, сто­ро­жа и тому подобные.

Ис­то­ри­че­ски причт, при­чёт­ни­ка­ми на­зы­ва­ли лиц, не вхо­див­ших в чис­ло свя­щен­но­слу­жи­те­лей и цер­ков­но­слу­жи­те­лей, то есть ка­но­ни­че­ски не яв­ляв­ших­ся чле­на­ми кли­ра (кли­ри­ка­ми), но без хи­ро­те­сии (ка­но­нического по­свя­ще­ния в цер­ков­но­слу­жи­те­ли) ис­пол­няв­ших долж­но­сти цер­ков­но­слу­жи­те­лей и фак­ти­че­ски к кли­ру при­чис­ляв­ших­ся («при­чтён­ные к кли­ру», от­сю­да - «при­чёт­ник»). В Древ­ней Ру­си при­чёт­ни­ков на­зы­ва­ли так­же дья­ка­ми, в от­ли­чие от диа­ко­нов; в про­сто­ре­чии это на­зва­ние со­хра­ня­ет­ся на Ук­раи­не, в Рос­сии оно бы­ло за­ме­не­но сло­вом «дья­чок», по­сколь­ку уже в Московском кня­же­ст­ве дья­ка­ми ста­ли име­но­вать­ся вы­со­ко­по­став­лен­ные чи­нов­ни­ки, на­би­рав­шие­ся главным образом из при­чёт­ни­ков ( дья­ков ), лю­дей гра­мот­ных и не ру­ко­по­ло­жен­ных, имев­ших пра­во пе­рей­ти с цер­ков­ной служ­бы на го­су­дар­ст­вен­ную (смотрите При­каз­ные лю­ди ). В современном зна­че­нии тер­мин «при­чёт­ник» от­ли­ча­ет­ся от зна­че­ния сло­ва «причт»: при­чёт­ни­ка­ми на­зы­ва­ют ли­ца, вы­пол­няю­щие при хра­ме бо­го­слу­жеб­ные функ­ции, за ис­клю­че­ни­ем свя­щен­но­слу­жи­те­лей.

Шта­ты причта в Русской церк­ви в си­но­даль­ный пе­ри­од ус­та­нав­ли­ва­лись ду­хов­ной кон­си­сто­ри­ей и пра­вя­щим ар­хие­ре­ем с по­сле­дую­щим ут­вер­жде­ни­ем Си­но­дом. Ны­не кли­ри­ки при­хо­да на­зна­ча­ют­ся пра­вя­щим ар­хие­ре­ем, а шта­ты при­ход­ских при­чёт­ни­ков ус­та­нав­ли­ва­ют­ся са­мим при­хо­дом, при этом ре­ше­ния при­ход­ско­го со­б­ра­ния, ко­то­ры­ми оп­ре­де­ля­ют­ся при­ход­ские шта­ты в це­лом, ут­вер­жда­ют­ся пра­вя­щим ар­хие­ре­ем. Пер­со­наль­ный со­став при­чёт­ни­ков оп­ре­де­ля­ет­ся на­стоя­те­лем и при­ход­ским со­ве­том.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)