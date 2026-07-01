ПРИЧАЩЕНИЕ
ПРИЧАЩЕНИЕ - в христианстве вкушение Святых Даров - специально приготовленных хлеба и вина после их мистич. пресуществления в таинстве Евхаристии в Тело и Кровь Христовы.
Православное духовенство и миряне причащаются «под обоими видами» (Хлебом и Вином): духовенство - в алтаре, мирян причащают на солее храма с помощью лжицы (ложки) (эта практика сложилась в Константинополе не ранее XI века). Младенцев причащают одним Вином, больных вне храма - так называемыми запасными Святыми Дарами, хранящимися на престоле в дарохранительнице.
Католическое духовенство причащается Хлебом и Вином, большинство мирян латинского обряда - только Хлебом. После Ватиканского II собора (1962-1965 годов) в ряде католических регионов возрождена древняя традиция причащение мирян Хлебом и Вином. Грекокатолики (смотрите «Униатство») причащаются обычно как православные. В большинстве протестантских общин, понимающих причащение лишь как символическое воспоминание Тайной вечери, используются обыкновенные хлеб и вино.
Изначально христиане причащались за каждой литургией, но к концу IV века эта традиция уже не соблюдалась. В России к XX века большинство православных христиан принимали Святые Дары лишь один раз в год (Великим постом) или перед смертью. Со второй половины XX века делаются попытки возродить древнюю практику причащение всех молящихся за каждой литургией.