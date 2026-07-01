ПРИЧАЩЕНИЕ

ПРИЧАЩЕНИЕ - в христианстве вкушение Святых Даров - специально приготовленных хлеба и вина после их мистич. пресуществления в таинстве Евхаристии в Тело и Кровь Христовы.

Пра­во­слав­ное ду­хо­вен­ст­во и ми­ря­не при­ча­ща­ют­ся «под обо­и­ми ви­да­ми» (Хле­бом и Ви­ном): ду­хо­вен­ст­во - в ал­та­ре, ми­рян при­ча­ща­ют на со­лее хра­ма с по­мо­щью лжи­цы (лож­ки) (эта прак­ти­ка сло­жи­лась в Кон­стан­ти­но­по­ле не ра­нее XI века). Мла­ден­цев при­ча­ща­ют од­ним Ви­ном, боль­ных вне хра­ма - так называемыми за­пас­ны­ми Святыми Да­ра­ми, хра­ня­щи­ми­ся на пре­сто­ле в да­ро­хра­ни­тель­ни­це.

Ка­то­лическое ду­хо­вен­ст­во при­ча­ща­ет­ся Хле­бом и Ви­ном, боль­шин­ст­во ми­рян латинского об­ря­да - толь­ко Хле­бом. По­сле Ва­ти­кан­ско­го II со­бо­ра (1962-1965 годов) в ря­де ка­то­лических ре­гио­нов воз­ро­ж­де­на древ­няя тра­ди­ция причащение ми­рян Хле­бом и Ви­ном. Гре­ко­ка­то­ли­ки (смотрите «Уни­ат­ст­во») при­ча­ща­ют­ся обыч­но как пра­во­слав­ные. В боль­шин­ст­ве про­тес­тант­ских об­щин, по­ни­маю­щих причащение лишь как сим­во­лическое вос­по­ми­на­ние Тай­ной ве­че­ри, ис­поль­зу­ют­ся обык­но­вен­ные хлеб и ви­но.

Из­на­чаль­но хри­стиа­не при­ча­ща­лись за ка­ж­дой ли­тур­ги­ей, но к концу IV века эта тра­ди­ция уже не со­блю­да­лась. В Рос­сии к XX века боль­шин­ст­во пра­во­слав­ных хри­сти­ан при­ни­ма­ли Святые Да­ры лишь один раз в год (Ве­ли­ким по­стом) или пе­ред смер­тью. Со второй половины XX века де­ла­ют­ся по­пыт­ки воз­ро­дить древ­нюю прак­ти­ку причащение всех мо­ля­щих­ся за ка­ж­дой ли­тур­ги­ей .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)