ПРЕЗУМПЦИИ

ПРЕЗУМПЦИИ - пред­по­ло­же­ния, ос­но­ван­ные на ве­ро­ят­но­сти; при­зна­ние фак­та юри­ди­че­ски дос­то­вер­ным, по­ка не бу­дет до­ка­за­но об­рат­ное.

По фор­ме су­ще­ст­во­ва­ния презумпции под­раз­де­ля­ют­ся на фак­ти­че­ские (пред­по­ло­же­ния, ос­но­ван­ные на жи­тей­ском опы­те) и за­кон­ные (пред­по­ло­же­ния, не­по­сред­ст­вен­но или кос­вен­но за­кре­п­лён­ные в ка­че­ст­ве пра­во­вых пред­пи­са­ний).

По сфе­ре дей­ст­вия презумпции под­раз­де­ля­ют­ся на об­ще­пра­во­вые (дей­ст­ви­тель­ны для всех от­рас­лей пра­ва , например презумпции зна­ния за­ко­на, презумпции спра­вед­ли­во­сти за­ко­на ) и от­рас­ле­вые (дей­ст­ву­ют в пре­де­лах от­рас­ли пра­ва; например, в ав­тор­ском пра­ве презумпции ав­тор­ст­ва - пра­ви­ло, со­глас­но ко­то­ро­му ав­то­ром про­из­ве­де­ния счи­та­ет­ся ли­цо, ука­зан­ное в ка­че­ст­ве ав­то­ра на ори­ги­на­ле про­из­ве­де­ния; в гражданском пра­ве презумпции ви­ны долж­ни­ка - по­ло­же­ние, со­глас­но ко­то­ро­му долж­ник, не ис­пол­нив­ший обя­за­тель­ст­ва или ис­пол­нив­ший его не­над­ле­жа­щим об­ра­зом, пред­по­ла­га­ет­ся ви­нов­ным, на не­го воз­ла­га­ет­ся бре­мя до­ка­зы­ва­ния сво­ей не­ви­нов­но­сти; пре­зумп­ция не­ви­нов­но­сти в уго­лов­ном пра­ве).

В за­ви­си­мо­сти от юри­дической си­лы пра­во­вые презумпции под­раз­де­ля­ют­ся на оп­ро­вер­жи­мые (по­ло­же­ния, до­пус­каю­щие воз­мож­ность ос­па­ри­ва­ния; например, в се­мей­ном пра­ве прин­цип от­цов­ст­ва) и не­оп­ро­вер­жи­мые (об­ще­при­знан­ные прин­ци­пы пра­ва).

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