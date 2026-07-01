ПРЕЗУМПЦИИ
ПРЕЗУМПЦИИ - предположения, основанные на вероятности; признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано обратное.
По форме существования презумпции подразделяются на фактические (предположения, основанные на житейском опыте) и законные (предположения, непосредственно или косвенно закреплённые в качестве правовых предписаний).
По сфере действия презумпции подразделяются на общеправовые (действительны для всех отраслей права, например презумпции знания закона, презумпции справедливости закона) и отраслевые (действуют в пределах отрасли права; например, в авторском праве презумпции авторства - правило, согласно которому автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале произведения; в гражданском праве презумпции вины должника - положение, согласно которому должник, не исполнивший обязательства или исполнивший его ненадлежащим образом, предполагается виновным, на него возлагается бремя доказывания своей невиновности; презумпция невиновности в уголовном праве).
В зависимости от юридической силы правовые презумпции подразделяются на опровержимые (положения, допускающие возможность оспаривания; например, в семейном праве принцип отцовства) и неопровержимые (общепризнанные принципы права).