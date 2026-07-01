ПРЕЮДИЦИЯ

ПРЕЮДИЦИЯ - в процессуальном праве обязательность для всех судов, рассматривающих дело, фактов, ранее установленных вступившим в законную силу решением по другому делу.

В гражданском про­цес­се об­стоя­тель­ст­ва, ус­та­нов­лен­ные всту­пив­шим в за­кон­ную си­лу су­деб­ным по­ста­нов­ле­ни­ем по ра­нее рас­смот­рен­но­му де­лу, не до­ка­зы­ва­ют­ся вновь и не под­ле­жат ос­па­ри­ва­нию при рас­смот­ре­нии другого де­ла, в ко­то­ром уча­ст­ву­ют те же ли­ца. Всту­пив­ший в за­кон­ную си­лу при­го­вор су­да по уго­лов­но­му де­лу обя­за­те­лен для су­да, рас­смат­ри­ваю­ще­го де­ло о гра­ж­дан­ско-пра­во­вых по­след­ст­ви­ях дей­ст­вий ли­ца, в от­но­ше­нии ко­то­ро­го вы­не­сен при­го­вор су­да, по во­про­сам, име­ли ли ме­сто эти дей­ст­вия и со­вер­ше­ны ли они дан­ным ли­цом.

В уго­лов­ном про­цес­се об­стоя­тель­ст­ва, ус­та­нов­лен­ные всту­пив­шим в за­кон­ную си­лу при­го­во­ром ли­бо иным всту­пив­шим в за­кон­ную си­лу ре­ше­ни­ем су­да, при­ня­тым в рам­ках гра­ж­дан­ско­го, ар­бит­раж­но­го или административного су­до­про­из­вод­ст­ва, при­ни­ма­ют­ся су­дом, про­ку­ро­ром , сле­до­ва­те­лем, доз­на­ва­те­лем без до­пол­нительной про­вер­ки. При этом та­кой при­го­вор или ре­ше­ние не мо­гут пред­ре­шать ви­нов­ность лиц, не уча­ст­во­вав­ших ра­нее в рас­смат­ри­вае­мом уго­лов­ном де­ле. Об­стоя­тель­ст­ва, ус­та­нов­лен­ные всту­пив­шим в за­кон­ную си­лу ито­го­вым су­деб­ным ре­ше­ни­ем, не мо­гут слу­жить до­ка­за­тель­ст­вом ви­нов­но­сти ли­ца, ко­то­рое не об­ла­да­ло пра­вом на за­щи­ту в пре­ды­ду­щем су­деб­ном раз­би­ра­тель­ст­ве.

Пра­ви­ло преюдиции ог­ра­ни­чи­ва­ет дейст­вие прин­ци­па сво­бо­ды оцен­ки до­ка­за­тельств. Од­на­ко это пра­ви­ло не пре­пят­ст­ву­ет об­жа­ло­ва­нию ре­ше­ния, имею­ще­го пре­юди­ци­аль­ное зна­че­ние. Цель ин­сти­ту­та преюдиции - пре­до­твра­тить по­яв­ле­ние про­ти­во­ре­ча­щих друг дру­гу су­деб­ных ре­ше­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)