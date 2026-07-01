ПРЕЮДИЦИЯ
ПРЕЮДИЦИЯ - в процессуальном праве обязательность для всех судов, рассматривающих дело, фактов, ранее установленных вступившим в законную силу решением по другому делу.
В гражданском процессе обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
В уголовном процессе обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, принимаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом такой приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу итоговым судебным решением, не могут служить доказательством виновности лица, которое не обладало правом на защиту в предыдущем судебном разбирательстве.
Правило преюдиции ограничивает действие принципа свободы оценки доказательств. Однако это правило не препятствует обжалованию решения, имеющего преюдициальное значение. Цель института преюдиции - предотвратить появление противоречащих друг другу судебных решений.