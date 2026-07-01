ПРЕТОР В ДРЕВНЕМ РИМЕ

ПРЕТОР (лат. Praetor) - название магистратуры в древнем Риме .

В период до законодательства децемвиров (возможно и позже) претор – наименование высшей магистратуры в Риме; с 367 г. до н. э. – наименование должностных лиц Римской республики, избиравшихся сроком на один год и отвечавших за гражданское судопроизводство, а впоследствии также за управление отдельными провинциями.

Этимология латинского слова praetor (от praeire – «идти впереди»), что буквально можно перевести как «полководец», указывает на военное происхождение этого термина. В источниках прослеживается отчетливая связь термина «претор» с военной организацией, которая проявляется и в названии частей военного лагеря. Свидетельства Ливия (Liv., III, 55, 12) и Феста (Fest., s.v. praetoria porta) указывают на то, что термин претор первоначально употреблялся по отношению к высшим магистратам республики.

В 367 г. до н. э. в результате законодательства Лициния-Секстия в качестве компенсации патрициату за утрату монополии на высшую магистратуру судебные полномочия высших должностных лиц были выделены третьему претору, добавленному к двум первым, которые получили название консулов . Первым претором из плебеев, избранным в 337 г. до н. э., стал Квинт Публилий Филон. Претор, являясь младшим коллегой (collega minor) консулов, имел в основном те же властные полномочия, что и они, наделялся империем и потому мог командовать армией, хотя основной сферой его деятельности являлось городское судопроизводство. В силу своего статуса в коллегии он имел только 6 ликторов , то есть, вдвое меньше, чем каждый из консулов. К претору перешли также функции понтификов по толкованию правовых норм, что завершило процесс секуляризации римского права. Вновь вступивший в должность претор издавал эдикт (edictum), в котором определял правила судопроизводства, которыми он будет руководствоваться в своей деятельности.

Преторские эдикты со временем стали одним из основных источников римского права. Около 242 г. до н. э. к городскому претору (praetor urbanus) был добавлен еще один, ведавший судебными делами между римскими гражданами и иноземцами (praetor peregrinus). Учреждение римских провинций привело к появлению новых должностей преторов – с 227 г. до н. э. преторы избирались для управления Сицилией и Сардинией, а со 197 г. до н. э. – для Ближней и Дальней Испании. Распределение преторов по сферам деятельности определялось жребием.

Со времен Гракхов особый претор был поставлен во главе судебной комиссии, созданной в 149 г. до н. э. для разбора процессов о вымогательствах провинциальных наместников (quaestiones perpetuae repetundarum). В результате реформы судопроизводства при Сулле были созданы еще 5 специальных палат (quaestiones perpetuae) для разбора различных категорий уголовных преступлений, с преторами во главе и присяжными судьями, список которых составлялся претором. При Сулле количество преторов возросло до 8, при Цезаре – до 16, а в дальнейшем – до 18.

Во времена Цицерона 40-летний возраст считался законным для замещения претуры, причем предполагалось предварительное прохождение низших должностей. В эпоху Империи должности преторов потеряли былое значение, но служили необходимой ступенью для замещения целого ряда высших административных постов и офицерских должностей на пути к сенаторскому званию.

Автор статьи: А.В. Васильев