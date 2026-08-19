ПРЕСВИТЕРИАНЕ

ПРЕСВИТЕРИАНЕ - сто­рон­ни­ки од­но­го из основных на­прав­ле­ний в каль­ви­низ­ме , пред­по­ла­гаю­ще­го мо­дель цер­ков­но­го уст­рой­ст­ва, ко­гда ка­ж­дой об­щи­ной (кон­гре­га­ци­ей) управ­ля­ют из­би­рае­мые свя­щен­ни­ки (про­по­вед­ни­ки, пас­то­ры), ста­рей­ши­ны ( пре­сви­те­ры ) и диа­ко­ны.

Их со­б­ра­ние на­зы­ва­ет­ся сес­си­ей, или кон­си­сто­ри­ей. Сес­сии оп­ре­де­ля­ют по­ря­док всех ду­хов­ных дел (например, рас­по­ря­док бо­го­слу­же­ний в об­щи­не), име­ют власть при­ни­мать в об­щи­ну, от­лу­чать и на­ка­зы­вать ве­рую­щих. Гео­гра­фи­че­ски близ­кие об­щи­ны объ­е­ди­не­ны в пре­сви­те­рии. Не­смот­ря на то что лишь ме­ст­ная об­щи­на пол­но­моч­на вы­би­рать про­по­вед­ни­ков, её вы­бор дол­жен быть одоб­рен пре­сви­те­ри­ей, ко­то­рая впра­ве пе­ре­ме­щать свя­щен­ни­ков, от­стра­нять их от служ­бы, ор­га­ни­зо­вы­вать но­вые церк­ви и кон­тро­ли­ро­вать слия­ния церк­вей.

В рам­ках круп­но­го ре­гио­на пре­сви­те­рии объ­е­ди­ня­ет си­нод (иг­ра­ет роль апел­ля­ци­он­но­го су­да). Выс­ший ор­ган ка­ж­дой пре­сви­те­ри­ан­ской Церк­ви - ге­не­раль­ная ас­самб­лея (обыч­но со­би­ра­ет­ся еже­год­но; вклю­ча­ет де­ле­га­тов - свя­щен­ни­ков и ста­рей­шин, из­би­рае­мых пре­сви­те­рия­ми). Во мно­гих пре­сви­те­ри­ан­ских церк­вах к пас­тыр­ско­му слу­же­нию до­пус­ка­ют­ся жен­щи­ны.

Пре­сви­те­ри­ан­ская мо­дель цер­ков­но­го уст­рой­ст­ва впер­вые сло­жи­лась в XVI веке в Же­не­ве при Ж. Каль­ви­не . Од­на­ко на­име­но­ва­ние «пресвитериане» за­кре­пи­лось за её адеп­та­ми в анг­лоя­зыч­ных стра­нах, то­гда как церк­ви, ис­то­ри­че­ски вос­хо­дя­щие к каль­ви­ни­ст­ским об­щи­нам кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пы, тра­ди­ци­он­но на­зы­ва­ют ре­фор­мат­ски­ми (смотрите «Ре­фор­ма­ты»).

Боль­шое зна­че­ние в рас­про­стра­не­нии идей Ж. Каль­ви­на на Бри­тан­ских островах име­ла дея­тель­ность шотландского про­по­вед­ни­ка Дж. Нок­са , в ча­ст­но­сти спо­соб­ст­во­ва­ла про­воз­гла­ше­нию в 1592 году пре­сви­те­ри­ан­ст­ва официальной государственной ре­ли­ги­ей Шот­лан­дии. В начале XVIII века пе­ре­се­лен­цы из Шот­лан­дии при­нес­ли пре­сви­те­ри­ан­ст­во в Северную Ир­лан­дию.

В Анг­лии пресвитериане бы­ли од­ной из наи­бо­лее мно­го­численных групп пу­ри­тан, иг­ра­ли важ­ную роль в Анг­лий­ской ре­во­лю­ции XVII века и в «Слав­ной ре­во­лю­ции». Окон­ча­тель­но по­лу­чи­ли сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния в Анг­лии вме­сте с другими про­тес­тан­та­ми-нон­кон­фор­ми­ста­ми по Ак­ту о ве­ро­тер­пи­мо­сти 1689 года. В XVII веке круп­ные об­щи­ны пресвитериане воз­ник­ли в английских ко­ло­ни­ях в Северной Аме­ри­ке, позд­нее - так­же в Ав­ст­ра­лии и Но­вой Зе­лан­дии. С XIX века пресвитериане актив­но уча­ст­во­ва­ли в про­тес­тант­ской мис­сио­нер­ской дея­тель­но­сти (че­рез Лон­дон­ское мис­сио­нер­ское общество и другие ор­гани­за­ции) в Аф­ри­ке, Азии и Океа­нии, в XX веке - так­же в Латинской Аме­ри­ке.

Об­щая чис­лен­ность пресвитериане около 60 миллионов человек (начало 2010-х годов). На нач. XXI веке боль­ше все­го пресвитериан про­жи­ва­ло в США, Рес­пуб­ли­ке Ко­рея, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ма­ла­ви, Га­не, Ке­нии, ЮАР, Но­вой Зе­лан­дии, Мек­си­ке.

Боль­шин­ст­во пре­сви­те­ри­ан­ских церк­вей вхо­дит в соз­дан­ный в 1970 году Все­мир­ный аль­янс ре­фор­мат­ских церк­вей (пре­сви­те­ри­ан и кон­гре­га­цио­на­ли­стов).

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