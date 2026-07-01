ПРЕСКОТТ УИЛЬЯМ ХИКЛИНГ
ПРЕСКОТТ УИЛЬЯМ ХИКЛИНГ - американский историк и литературовед.
Из семьи адвоката.
В 1811-1814 годы обучался в Гарвардском колледже, затем путешествовал по Европе, в 1817 году вернулся в США и занялся литературными исследованиями (в начале 1820-х годов опубликовал ряд статей по итальянской поэзии, в 1834 году - биографию американского писателя Ч.Б. Брауна).
Под влиянием своего друга и учителя, испаниста Дж. Тикнора (в последующем автор биографии Прескотта - «Life of William Hickling Prescott», 1864 год), перешёл к изучению истории Испании на основании манускриптов и редких книг из испанских, британских, французских архивов и библиотек.
Главная тема исследований Прескотта - история Испании XV-XVI веков и её колониальные завоевания в Америке. Основные работы - «История завоевания Мексики» («History of the conquest of Mexico», 1843 год; сокращенный русский перевод, тома 1-2, 1885 года) и «История завоевания Перу» («History of the conquest of Peru», vol. 1- 2, 1847 год; сокращенный русский перевод, книги 1-3, 1886 года) - отличаются фактологичной точностью, написаны на основе широкого круга источников, живым и красочным языком, неоднократно переиздавались, были переведены на иностранные языки. Прескотт внёс значительный вклад в изучение государственного устройства и обычаев ацтеков и инков, их религии, был избран членом и членом-корреспондентом ряда академий (в том числе Академии моральных и политических наук, 1845 год; Прусской королевской АН, 1845 год), почётным доктором ведущих университетов (Гарвардского в 1843 году, Оксфордского в 1850 году и других).
В честь Прескотта названы город (штат Аризона), ряд улиц и учебных заведений.