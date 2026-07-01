ПРЕСКОТТ УИЛЬЯМ ХИКЛИНГ

ПРЕСКОТТ УИЛЬЯМ ХИКЛИНГ - американский историк и литературовед.

Из се­мьи ад­во­ка­та.

В 1811-1814 годы обу­чал­ся в Гар­вард­ском кол­лед­же, за­тем пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе, в 1817 году вер­нул­ся в США и за­нял­ся литературными ис­сле­до­ва­ния­ми (в начале 1820-х годов опуб­ли­ко­вал ряд ста­тей по итальянской по­эзии, в 1834 году - био­гра­фию американского пи­са­те­ля Ч.Б. Брау­на).

Под влия­ни­ем сво­его дру­га и учи­те­ля, ис­па­ни­ста Дж. Тик­но­ра (в по­сле­дую­щем ав­тор био­гра­фии Прескотта - «Life of William Hickling Prescott», 1864 год), пе­ре­шёл к изу­че­нию ис­то­рии Ис­па­нии на ос­но­ва­нии ма­ну­ск­рип­тов и ред­ких книг из испанских, британских, французских ар­хи­вов и биб­лио­тек.

Главная те­ма ис­сле­до­ва­ний Прескотта - ис­то­рия Ис­па­нии XV-XVI веков и её ко­ло­ни­аль­ные за­вое­ва­ния в Аме­ри­ке . Основные ра­бо­ты - «Ис­то­рия за­вое­ва­ния Мек­си­ки» («History of the con­quest of Mexico», 1843 год; сокращенный русский перевод, тома 1-2, 1885 года) и «Ис­то­рия за­вое­ва­ния Пе­ру» («Hi­story of the conquest of Peru», vol. 1- 2, 1847 год; сокращенный русский перевод, книги 1-3, 1886 года) - от­ли­ча­ют­ся фак­то­ло­гичной точ­но­стью, на­пи­са­ны на ос­но­ве ши­ро­ко­го кру­га ис­точ­ни­ков, жи­вым и кра­соч­ным язы­ком, не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­ва­лись, бы­ли пе­ре­ве­де­ны на иностранные язы­ки. Прескотт внёс зна­чительный вклад в изу­че­ние государственного уст­рой­ст­ва и обы­ча­ев ац­те­ков и ин­ков , их ре­ли­гии , был из­бран чле­ном и чле­ном-кор­рес­пон­ден­том ря­да ака­де­мий (в том числе Ака­де­мии мо­раль­ных и по­ли­тических на­ук, 1845 год; Прусской ко­ро­лев­ской АН, 1845 год), почётным доктором ве­ду­щих уни­вер­си­те­тов (Гар­вард­ско­го в 1843 году, Окс­форд­ско­го в 1850 году и других).

В честь Прескотта на­званы го­род (штат Ари­зо­на), ряд улиц и учеб­ных за­ве­де­ний.

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