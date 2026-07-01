ПРЕШОВ

ПРЕШОВ - город на востоке Словакии, административый центр Прешовского края, центр исторической области Шариш.

Население 90,9 тысяч человек (2014 год), тре­тий по чис­лу жи­те­лей в стра­не по­сле Бра­ти­сла­вы и Ко­ши­це. Рас­по­ло­жен к вос­то­ку от гор­но­го мас­си­ва Ша­риш­ска-Врхо­ви­на, у впа­де­ния реки Сек­чов в реку То­ри­са (бас­сейн р. Ду­най). Важ­ный транс­порт­ный узел; че­рез го­род про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль Пра­га - Бра­ти­сла­ва - Ко­ши­це - Львов и железная дорога Бра­ти­сла­ва - Ко­ши­це. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - в Ко­ши­це.

Тер­ри­то­рия современного Прешова бы­ла на­се­ле­на с древ­ней­ших вре­мён (на­ход­ки па­лео­ли­тических ору­дий, бронзового, раннего же­лезного веков , римского времени). В IX-X веках славянское по­се­ле­ние в со­ста­ве Ве­ли­ко­мо­рав­ской дер­жа­вы. С начала XII века в со­ста­ве Венгерского ко­ро­лев­ст­ва, ак­тив­но за­се­лял­ся германскими ко­ло­ни­ста­ми.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1247 году под латинским названием Эпу­ри­ес (Epu­ries, венгерский - Eperjes), современное название с 1920 года (встре­ча­ет­ся на­чи­ная с XVI века).

В 1299 году по­лу­чил городские при­ви­ле­гии, в 1374 году - ста­тус сво­бод­но­го ко­ро­лев­ско­го го­ро­да.

Бла­го­да­ря вы­год­но­му гео­гра­фическому по­ло­же­нию (на слия­нии рек) и по­ли­ти­ке венгерских ко­ро­лей (при­ви­ле­гии 1371-1372 годы, 1434 год и другие) ак­тив­но раз­ви­вал­ся как тор­го­вый и ре­мес­лен­ный центр. Еже­год­но (с 1455 года) про­во­дил яр­мар­ки, вхо­дил в со­став объ­еди­не­ния 5 сво­бод­ных ко­ро­лев­ских го­ро­дов Пен­та­по­ли­та­на. Под­дер­жав в 1526 году в борь­бе за венгерский пре­стол Фер­ди­нан­да I Габс­бур­га , по­лу­чил от не­го ряд но­вых при­ви­ле­гий, бла­го­да­ря че­му во второй половине XVI века пе­ре­жи­вал эко­но­мический и куль­тур­ный рас­цвет, на­счи­ты­вал около 5,5 тысяч жи­те­лей.

В 1573 году в Прешове изда­на пер­вая пе­чат­ная кни­га на тер­ри­то­рии современной Сло­ва­кии. С 1647 года - центр Ша­риш­ско­го ко­ми­та­та. В XVII - начале XVIII веках под­держ­ка, ока­зан­ная Прешову различными ан­ти­габс­бург­ским вос­ста­ни­ям (И. Боч­каи в 1604-1606 годах, И. Тё­кёйя в 1678-1685 годах, Ра­ко­ци Фе­рен­ца II в 1703-1711 годах), при­ве­ла к упад­ку го­ро­да и со­кра­ще­нию чис­лен­но­сти его на­се­ле­ния (осо­бен­но не­мец­ко­го и вен­гер­ско­го).

В XVIII - начале XIX века в Прешове поя­ви­лись пер­вые ма­ну­фак­ту­ры. Один из цен­тров лю­те­ран­ской (по­сле ре­фор­мы 1781 года Ио­си­фа II) и гре­ко­ка­то­лической церк­вей (с 1816 года центр епи­скоп­ст­ва) на тер­ри­то­рии Австрийской им­пе­рии.

В хо­де Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии го­род за­хва­ти­ли австрийская и венгерская ар­мии. В 1870 году со­еди­нён железной дорогой с городов Ко­ши­це.

К началу XX века на­счи­ты­вал около 14,5 тысяч жи­те­лей. С 1918 года в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии (за­кре­п­ле­но Триа­нон­ским мир­ным до­го­во­ром 1920 года). В ию­не 1919 года за­нят венгерской Крас­ной ар­ми­ей (смотрите «Вен­гер­ская со­вет­ская рес­пуб­ли­ка 1919 года»), ме­сто про­воз­гла­ше­ния Сло­вац­кой со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года, в ию­ле то­го же го­да взят че­хословацкой ар­ми­ей.

К 1930 году на­счи­ты­вал около 22 тысяч жи­те­лей. В 1939-1945 годах был в со­ста­ве ма­рио­не­точ­но­го Сло­вацкого государства, воз­глав­ляе­мо­го Й. Ти­со, 19 января 1945 года ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми 4-го Украинского фрон­та в хо­де За­пад­но-Кар­пат­ской опе­ра­ции.

С 1945 года в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии, раз­ви­вал­ся как ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. В 1949-1960 годах административный центр од­но­именной об­лас­ти, с 1960 года в Восточно-Сло­вацкой об­лас­ти.

С 1993 года в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки Сло­ва­кия, с 1996 года административный центр Пре­шов­ско­го края.

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