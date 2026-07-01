ПРЕШОВ
ПРЕШОВ - город на востоке Словакии, административый центр Прешовского края, центр исторической области Шариш.
Население 90,9 тысяч человек (2014 год), третий по числу жителей в стране после Братиславы и Кошице. Расположен к востоку от горного массива Шаришска-Врховина, у впадения реки Секчов в реку Ториса (бассейн р. Дунай). Важный транспортный узел; через город проходит автомагистраль Прага - Братислава - Кошице - Львов и железная дорога Братислава - Кошице. Ближайший международный аэропорт - в Кошице.
Территория современного Прешова была населена с древнейших времён (находки палеолитических орудий, бронзового, раннего железного веков, римского времени). В IX-X веках славянское поселение в составе Великоморавской державы. С начала XII века в составе Венгерского королевства, активно заселялся германскими колонистами.
Впервые упоминается в 1247 году под латинским названием Эпуриес (Epuries, венгерский - Eperjes), современное название с 1920 года (встречается начиная с XVI века).
В 1299 году получил городские привилегии, в 1374 году - статус свободного королевского города.
Благодаря выгодному географическому положению (на слиянии рек) и политике венгерских королей (привилегии 1371-1372 годы, 1434 год и другие) активно развивался как торговый и ремесленный центр. Ежегодно (с 1455 года) проводил ярмарки, входил в состав объединения 5 свободных королевских городов Пентаполитана. Поддержав в 1526 году в борьбе за венгерский престол Фердинанда I Габсбурга, получил от него ряд новых привилегий, благодаря чему во второй половине XVI века переживал экономический и культурный расцвет, насчитывал около 5,5 тысяч жителей.
В 1573 году в Прешове издана первая печатная книга на территории современной Словакии. С 1647 года - центр Шаришского комитата. В XVII - начале XVIII веках поддержка, оказанная Прешову различными антигабсбургским восстаниям (И. Бочкаи в 1604-1606 годах, И. Тёкёйя в 1678-1685 годах, Ракоци Ференца II в 1703-1711 годах), привела к упадку города и сокращению численности его населения (особенно немецкого и венгерского).
В XVIII - начале XIX века в Прешове появились первые мануфактуры. Один из центров лютеранской (после реформы 1781 года Иосифа II) и грекокатолической церквей (с 1816 года центр епископства) на территории Австрийской империи.
В ходе Революции 1848-1849 годов в Венгрии город захватили австрийская и венгерская армии. В 1870 году соединён железной дорогой с городов Кошице.
К началу XX века насчитывал около 14,5 тысяч жителей. С 1918 года в составе Чехословакии (закреплено Трианонским мирным договором 1920 года). В июне 1919 года занят венгерской Красной армией (смотрите «Венгерская советская республика 1919 года»), место провозглашения Словацкой советской республики 1919 года, в июле того же года взят чехословацкой армией.
К 1930 году насчитывал около 22 тысяч жителей. В 1939-1945 годах был в составе марионеточного Словацкого государства, возглавляемого Й. Тисо, 19 января 1945 года освобождён войсками 4-го Украинского фронта в ходе Западно-Карпатской операции.
С 1945 года в составе Чехословакии, развивался как индустриальный центр. В 1949-1960 годах административный центр одноименной области, с 1960 года в Восточно-Словацкой области.
С 1993 года в составе Республики Словакия, с 1996 года административный центр Прешовского края.