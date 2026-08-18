Прем Тинсулано́н

Прем Тинсулано́н (26.08.1920, Сонгкхла — 26.05.2019, Бангкок) — тайский генерал, государственный деятель, премьер-­министр (1980–1988), глава Тайного совета (1998–2019).

Учился в Королевской военной академии в Бангкоке, кадровый военный, вышел в отставку в 1986 в звании генерала. Политикой начал заниматься с конца 1950‑х: был депутатом парламента, членом Сената, советником премьера, заместителем министра внутренних дел, министром обороны. В 1980 был назначен премьер-­министром. На этом посту начал разворот от авторитарного правления к более либеральной модели, которую нередко называют «премократией». Самым большим достижением П. на посту премьера считается консолидация нации. Благодаря амнистии 1982 участников вооруженных выступлений под руководством Коммунистической партии Таиланда, действовавших на Севере и Северо-­Востоке, и активистов малайского освободительного движения на Юге, П. удалось ликвидировать повстанческое движение. В годы его правления были восстановлены демократические институты. Несмотря на то, что власть оставалась в руках военных, в стране проводились выборы, действовали политические партии и появившиеся в это время общественные организации. По отношению к соседним странам Таиланд перешел от политики конфронтации к развитию взаимовыгодных связей. В 1988 П. ушел с поста премьер-­министра, в 1998 стал главой Тайного совета — совещательного органа при короле. До самой смерти в 98 лет от сердечной недостаточности П. оставался активным и влиятельным политиком.

Лит. : Phongpaichit P., Baker C. Thailand. Economy and Politics. Kuala-­Lumpur, 1995; Suwannathat-­Pian K. Kings, Country and Constitution. London, 2003. И. Н. Липилина .