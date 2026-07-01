ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР - в гражданском праве вид организационных договоров, в соответствии с условиями которого стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг.

Ис­то­рия предварительных договоров вос­хо­дит к рим­ско­му пра­ву (pactum in contrahendum), при­да­вав­ше­му в не­ко­то­рых слу­ча­ях юри­дическое зна­че­ние пред­ва­ряю­щим со­вер­ше­ние сдел­ки пе­ре­го­во­рам (praefatio), од­на­ко раз­ви­тие ин­сти­тут предварительных договоров по­лу­чил в кон­ти­нен­таль­ном пра­ве первой трети XVII века в от­но­ше­нии то­ва­ров, а в XIX веке, рас­про­стра­нил­ся и в стра­нах анг­ло­сак­сон­ской сис­те­мы пра­ва в фи­нан­со­вой, сырь­е­вой и тра­сто­вой сфе­рах.

В до­ре­во­люционной Рос­сии су­ще­ст­во­вал в основном в фор­ме до­го­во­ра за­про­да­жи.

В современных пра­во­по­ряд­ках из­вест­ны раз­но­вид­но­сти предварительных договоров, пред­став­ляю­щие со­бой юри­дическое. вы­ра­же­ние про­из­вод­ных фи­нан­со­вых ин­ст­ру­мен­тов (оп­ци­он, фор­вард­ный кон­тракт, фью­черс, иные де­ри­ва­ти­вы).

В современном российском гра­ж­дан­ском пра­ве предварительный договор дол­жен со­дер­жать ус­ло­вия, по­зво­ляю­щие ус­та­но­вить пред­мет и иные су­ще­ст­вен­ные ус­ло­вия основного до­го­во­ра, а так­же срок, в ко­то­рый он дол­жен быть за­клю­чён (в от­сут­ст­вие та­ко­го ука­за­ния основной до­го­вор под­ле­жит за­клю­че­нию в те­че­ние го­да с мо­мен­та за­клю­че­ния предварительный договор).

В от­ли­чие от до­го­во­ров, за­клю­чае­мых под ус­ло­вие, предварительный договор по­ро­ж­да­ет без­ус­лов­ную обя­зан­ность за­клю­че­ния основного до­го­во­ра, а ук­ло­няю­щая­ся от это­го сто­ро­на мо­жет быть в су­деб­ном по­ряд­ке при­ну­ж­де­на к его за­клю­че­нию и воз­ме­ще­нию при­чи­нён­ных та­ким ук­ло­не­ни­ем убыт­ков.

Предварительный договор дол­жен быть за­клю­чён в фор­ме, пре­ду­смот­рен­ной для основного до­го­во­ра, а ес­ли та­кая фор­ма за­ко­ном не ус­та­нов­ле­на - в письменной фор­ме. Не­со­блю­де­ние фор­мы вле­чёт при­зна­ние до­го­во­ра ни­чтож­ным.

В не­ко­то­рых слу­ча­ях в ка­че­ст­ве пред­ва­ри­тель­ных рас­смат­ри­ва­ют­ся ра­моч­ные кон­трак­ты (со­дер­жа­щие лишь не­ко­то­рые из су­ще­ст­вен­ных ус­ло­вий бу­ду­ще­го основного до­го­во­ра) и ге­не­раль­ные со­гла­ше­ния (на ос­но­ва­нии ко­то­рых впо­след­ст­вии за­клю­ча­ют­ся кон­крет­ные, как пра­ви­ло од­но­тип­ные, до­го­во­ры для обес­пе­че­ния пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)