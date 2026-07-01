ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР - в гражданском праве вид организационных договоров, в соответствии с условиями которого стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг.
История предварительных договоров восходит к римскому праву (pactum in contrahendum), придававшему в некоторых случаях юридическое значение предваряющим совершение сделки переговорам (praefatio), однако развитие институт предварительных договоров получил в континентальном праве первой трети XVII века в отношении товаров, а в XIX веке, распространился и в странах англосаксонской системы права в финансовой, сырьевой и трастовой сферах.
В дореволюционной России существовал в основном в форме договора запродажи.
В современных правопорядках известны разновидности предварительных договоров, представляющие собой юридическое. выражение производных финансовых инструментов (опцион, форвардный контракт, фьючерс, иные деривативы).
В современном российском гражданском праве предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет и иные существенные условия основного договора, а также срок, в который он должен быть заключён (в отсутствие такого указания основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительный договор).
В отличие от договоров, заключаемых под условие, предварительный договор порождает безусловную обязанность заключения основного договора, а уклоняющаяся от этого сторона может быть в судебном порядке принуждена к его заключению и возмещению причинённых таким уклонением убытков.
Предварительный договор должен быть заключён в форме, предусмотренной для основного договора, а если такая форма законом не установлена - в письменной форме. Несоблюдение формы влечёт признание договора ничтожным.
В некоторых случаях в качестве предварительных рассматриваются рамочные контракты (содержащие лишь некоторые из существенных условий будущего основного договора) и генеральные соглашения (на основании которых впоследствии заключаются конкретные, как правило однотипные, договоры для обеспечения предпринимательской деятельности).