ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ - стадия уголовного процесса, предшествующая передаче дела прокурору, который от имени государства осуществляет уголовное преследование в судебных стадиях процесса.
Предварительное следствие проводится (в соответствии с установленной законом подведомственностью) следователями Следственного комитета Российской Федерации, органами федеральной службы безопасности, органами внутренних дел, органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Предварительное расследование включает в себя две формы: предварительное следствие и дознание.
Предварительное следствие начинается с момента возбуждения уголовного дела. Цель предварительного следствия состоит в выяснении совокупности обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения уголовного дела.
В ходе предварительного следствия собираются доказательства, обосновывающие конечный вывод по расследуемому делу, на данной стадии процесса. Если собранные доказательства подтверждают обвинение, то предварительное следствие завершается составлением обвинительного заключения, которое направляется прокурору. Если же собранные доказательства не дают основания для однозначного вывода о виновности обвиняемого, то уголовное преследование прекращается.
Основаниями прекращения дела могут быть: отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления, непричастность обвиняемого к совершению преступления и ряд другие.
В Российской Федерации устанавливается двухмесячный срок производства предварительного следствия, но он может быть продлён руководителями следственных органов.
Вывод о виновности обвиняемого должен соответствовать конституционным требованиям, в силу которых обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого (смотрите Презумпция невиновности).