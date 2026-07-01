ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ - стадия уголовного процесса, предшествующая передаче дела прокурору , который от имени государства осуществляет уголовное преследование в судебных стадиях процесса.

Предварительное следствие про­во­дит­ся (в со­от­вет­ст­вии с ус­та­нов­лен­ной за­ко­ном под­ве­дом­ст­вен­но­стью) сле­до­ва­те­ля­ми След­ст­вен­но­го комитета Российской Федерации, ор­га­на­ми фе­де­раль­ной служ­бы безо­пас­но­сти, ор­га­на­ми внутренних дел, ор­га­на­ми по кон­тро­лю за обо­ро­том нар­ко­тических средств и пси­хо­троп­ных ве­ществ.

Пред­ва­ри­тель­ное рас­сле­до­ва­ние вклю­ча­ет в се­бя две фор­мы: предварительное следствие и доз­на­ние.

Предварительное следствие на­чи­на­ет­ся с мо­мен­та воз­бу­ж­де­ния уго­лов­но­го де­ла. Цель предварительного следствия со­сто­ит в вы­яс­не­нии со­во­куп­но­сти об­стоя­тельств, имею­щих су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние для пра­виль­но­го раз­ре­ше­ния уго­лов­но­го де­ла.

В хо­де предварительного следствия со­би­ра­ют­ся до­ка­за­тель­ст­ва, обос­но­вы­ваю­щие ко­неч­ный вы­вод по рас­сле­дуе­мо­му де­лу, на дан­ной ста­дии про­цес­са. Ес­ли со­б­ран­ные до­ка­за­тель­ст­ва под­твер­жда­ют об­ви­не­ние, то предварительное следствие за­вер­ша­ет­ся со­став­ле­ни­ем об­ви­ни­тель­но­го за­клю­че­ния, ко­то­рое на­прав­ля­ет­ся про­ку­ро­ру. Ес­ли же со­б­ран­ные до­ка­за­тель­ст­ва не да­ют ос­но­ва­ния для од­но­знач­но­го вы­во­да о ви­нов­но­сти об­ви­няе­мо­го, то уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние пре­кра­ща­ет­ся.

Ос­но­ва­ния­ми пре­кра­ще­ния де­ла мо­гут быть: от­сут­ст­вие со­бы­тия пре­сту­п­ле­ния, от­сут­ст­вие в дея­нии со­ста­ва пре­сту­п­ле­ния, не­при­ча­ст­ность об­ви­няе­мо­го к со­вер­ше­нию пре­сту­п­ле­ния и ряд другие.

В Российской Федерации ус­та­нав­ли­ва­ет­ся двух­ме­сяч­ный срок про­из­вод­ст­ва предварительного следствия, но он мо­жет быть про­д­лён ру­ко­во­ди­те­ля­ми след­ст­вен­ных ор­га­нов.

Вы­вод о ви­нов­но­сти об­ви­няе­мо­го дол­жен со­от­вет­ст­во­вать кон­сти­ту­ци­он­ным тре­бо­ва­ни­ям, в си­лу ко­то­рых об­ви­няе­мый не обя­зан до­ка­зы­вать свою не­ви­нов­ность, а не­уст­ра­ни­мые со­мне­ния в ви­нов­но­сти ли­ца тол­ку­ют­ся в поль­зу об­ви­няе­мо­го (смотрите Пре­зумп­ция не­ви­нов­но­сти ).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)