ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - в гражданском праве правоотношение , в соответствии с которым сделка, совершённая одним лицом от имени другого лица, непосредственно создаёт, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

Представительство име­ет сво­ей це­лью за­мес­ти­тель­ст­во лиц, уча­ст­вую­щих в гражданском обо­ро­те, в слу­ча­ях не­воз­мож­но­сти для них лич­но со­вер­шать не­об­хо­ди­мые юри­дической сдел­ки. В Западной Ев­ро­пе пря­мое представительство как са­мо­сто­ятельный ин­сти­тут по­яв­ля­ет­ся к XVII веку; до это­го вре­ме­ни лич­ность пред­ста­ви­те­ля сли­ва­ет­ся с лич­но­стью пред­став­ляе­мо­го. В Рос­сии о гра­ж­дан­ско-пра­во­вом представительство из­вест­но с середины XVIII века. В современном пра­ве представительство при­зна­но все­ми гражданскими ко­дек­са­ми.

В от­но­ше­ни­ях представительства при­ни­ма­ют уча­стие три ли­ца: пред­став­ляе­мый - ли­цо, от име­ни и в ин­те­ре­сах ко­то­ро­го осу­ще­ст­вля­ют­ся юри­дические дей­ст­вия; пред­ста­ви­тель - ли­цо, осу­ще­ст­в­ляю­щее эти юри­дические дей­ст­вия в си­лу пол­но­мо­чия; третье ли­цо, с ко­то­рым пред­ста­ви­тель за­клю­ча­ет сдел­ку.

Пред­став­ляе­мым мо­жет быть лю­бое ли­цо (фи­зи­че­ское или юри­ди­че­ское). Пред­ста­ви­те­лем мо­жет быть фи­зическое или юри­дическое ли­цо, от­ве­чаю­щее ус­та­нов­лен­ным тре­бо­ва­ни­ям: фи­зическое ли­цо по об­ще­му пра­ви­лу долж­но быть пол­но­стью дее­спо­соб­ным, юри­дическое ли­цо мо­жет быть пред­ста­ви­те­лем лишь в слу­чае, ес­ли это со­от­вет­ст­ву­ет его пра­во­спо­соб­но­сти .

Пред­ста­ви­тель со­вер­ша­ет юри­дические дей­ст­вия от име­ни пред­став­ляе­мо­го, а не от собственного име­ни. По­это­му не яв­ля­ют­ся пред­ста­ви­те­ля­ми ли­ца, дей­ст­вую­щие хо­тя и в чу­жих ин­те­ре­сах, но от собственного име­ни (ком­мерческие по­сред­ни­ки, кон­курс­ные управ­ляю­щие при бан­крот­ст­ве, ду­ше­при­каз­чи­ки при на­сле­до­ва­нии и тому подобное), а так­же ли­ца, упол­но­мо­чен­ные на всту­п­ле­ние в пе­ре­го­во­ры от­но­си­тель­но воз­мож­ных в бу­ду­щем сде­лок. Пред­ста­ви­тель не мо­жет со­вер­шать сдел­ки от име­ни пред­став­ляе­мо­го в от­но­ше­нии се­бя лич­но. Он не мо­жет так­же со­вер­шать та­кие сдел­ки в от­но­ше­нии другого ли­ца, пред­ста­ви­те­лем ко­то­ро­го он од­но­вре­мен­но яв­ля­ет­ся, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев ком­мерческого представительства. Не до­пус­ка­ет­ся со­вер­ше­ние че­рез пред­ста­ви­те­ля сдел­ки, ко­то­рая по сво­ему ха­рак­те­ру мо­жет быть со­вер­ше­на толь­ко лич­но, а рав­но других сде­лок, ука­зан­ных в за­ко­не .

Пол­но­мо­чия пред­ста­ви­те­ля ос­но­ва­ны на до­ве­рен­но­сти (доб­ро­воль­ное представительство), ука­за­нии за­ко­на (за­кон­ное представительство) ли­бо ак­те упол­но­мо­чен­но­го на то государственного ор­га­на или ор­га­на ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния; пол­но­мо­чие мо­жет так­же яв­ст­во­вать из об­ста­нов­ки, в ко­то­рой дей­ст­ву­ет пред­ста­ви­тель (про­да­вец в роз­нич­ной тор­гов­ле, кас­сир и тому подобное). Ес­ли ос­но­ва­ни­ем для представительства яв­ля­ет­ся за­кон, от­но­ше­ния представительства вы­те­ка­ют не­по­сред­ст­вен­но из за­ко­на (смотрите «За­кон­ные пред­ста­ви­те­ли») и не за­ви­сят от во­ле­изъ­яв­ле­ния пред­став­ляе­мо­го. То же от­но­сит­ся к представительству, ос­но­ван­но­му на ак­те государственного ор­га­на.

В ус­ло­ви­ях ры­ноч­ной эко­но­ми­ки осо­бое зна­че­ние име­ет ком­мер­че­ское пред­ста­ви­тель­ст­во, в ко­то­ром пред­ста­ви­те­лем яв­ля­ет­ся ли­цо, по­сто­ян­но и са­мо­стоя­тель­но пред­ста­ви­тель­ст­вую­щее от име­ни пред­при­ни­ма­те­лей при за­клю­че­нии ими до­го­во­ров в сфе­ре пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти.

Су­ще­ст­ву­ет так­же су­деб­ное представительство, ко­гда ве­де­ние дел в су­де осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пред­ста­ви­те­ля­ми сто­рон или третье­го ли­ца. Представительство в су­де ре­гу­ли­ру­ет­ся нор­ма­ми про­цес­су­аль­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва (Ар­бит­раж­ный про­цес­су­аль­ный ко­декс, ГПК, УПК), при этом на су­деб­ное представительство рас­про­стра­ня­ют­ся и об­щие гра­ж­дан­ско-пра­во­вые нор­мы, от­но­ся­щие­ся к ин­сти­ту­ту пред­ста­ви­тель­ст­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)