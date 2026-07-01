ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО - в гражданском праве правоотношение, в соответствии с которым сделка, совершённая одним лицом от имени другого лица, непосредственно создаёт, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.
Представительство имеет своей целью заместительство лиц, участвующих в гражданском обороте, в случаях невозможности для них лично совершать необходимые юридической сделки. В Западной Европе прямое представительство как самостоятельный институт появляется к XVII веку; до этого времени личность представителя сливается с личностью представляемого. В России о гражданско-правовом представительство известно с середины XVIII века. В современном праве представительство признано всеми гражданскими кодексами.
В отношениях представительства принимают участие три лица: представляемый - лицо, от имени и в интересах которого осуществляются юридические действия; представитель - лицо, осуществляющее эти юридические действия в силу полномочия; третье лицо, с которым представитель заключает сделку.
Представляемым может быть любое лицо (физическое или юридическое). Представителем может быть физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным требованиям: физическое лицо по общему правилу должно быть полностью дееспособным, юридическое лицо может быть представителем лишь в случае, если это соответствует его правоспособности.
Представитель совершает юридические действия от имени представляемого, а не от собственного имени. Поэтому не являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие посредники, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при наследовании и тому подобное), а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных в будущем сделок. Представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично. Он не может также совершать такие сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства. Не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе.
Полномочия представителя основаны на доверенности (добровольное представительство), указании закона (законное представительство) либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления; полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и тому подобное). Если основанием для представительства является закон, отношения представительства вытекают непосредственно из закона (смотрите «Законные представители») и не зависят от волеизъявления представляемого. То же относится к представительству, основанному на акте государственного органа.
В условиях рыночной экономики особое значение имеет коммерческое представительство, в котором представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности.
Существует также судебное представительство, когда ведение дел в суде осуществляется представителями сторон или третьего лица. Представительство в суде регулируется нормами процессуального законодательства (Арбитражный процессуальный кодекс, ГПК, УПК), при этом на судебное представительство распространяются и общие гражданско-правовые нормы, относящиеся к институту представительства.