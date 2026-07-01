ПРЕДЕЛЛА
ПРЕДЕЛЛА - первая модель устойчивого развития на основе компьютерного моделирования, появлением которой (доклад «Пределы роста») заявил о себе Римский клуб.
История
Разработана в 1970-1972 годах международной экспертной группой в Слоуновской школе менеджмента Массачусетского технологического института (МТИ) под руководством Д.Л. Медоуза и Д.Х. Медоуз.
Базировалась на предпосылке, что мировое народонаселение и масштабы применяемого капитала после индустриализации растут по экспоненте (показательной функции). Этим обусловлен также экспоненциальный характер наращивания производства продовольствия, использования полезных ископаемых и загрязнения окружающей среды, что подталкивает к пределам возможностей Земли поддерживать потенциал человечества.
Основные идеи
Согласно пределле, прогнозировалось исчерпание экологической среды и производственных ресурсов в течение ближайших 100 лет (с последующим резким падением численности населения и объёмов производства). Во избежание этой угрозы рекомендовалось целенаправленное изменение моделей экономического роста и потребления с переходом к постоянству таких параметров, как численность населения, размеры капитала, продуктивность земель, расходы невозобновляемых ресурсов и концентрация загрязнений (в первую очередь - углекислого газа).
Благодаря пределле появилась Балатонская группа - международная сеть центров ресурсной информации, делегирующих (с 1982 года) своих представителей для ежегодных встреч у озера Балатон.
Критика
Учёные из СССР критиковали пределлу за мальтузианство и игнорирование «преимуществ» плановой экономики «в решении энергосырьевой проблемы»; приверженцы неолиберализма - за недооценку «гибкости свободных рынков» в приспособлении к ресурсным ограничениям; противовесом «технологическому пессимизму» пределлы стали оптимистические прогнозы футурологов США Г. Кана, Дж. Нейсбитта и других.
В пределле усматривали также завуалированный интерес развитых капиталистических стран в прекращении индустриализации развивающихся стран, чтобы консервировать их социально-экономическую отсталость, и в деиндустриализации стран Совета экономической взаимопомощи, чтобы повернуть их на путь зависимого прозападного развития.
Дальнейшее развитие
Корректировка пределлы с учётом глобальных экономических и экологических изменений после 1972 года (особенно проблемы озонового слоя) нашла отражение в книгах Д.Л. и Д.Х. Медоуз и норвежского учёного Й. Рандерса «За пределами роста» (1992 год, русский перевод 1994 года) и «Пределы роста: 30 лет спустя» (2002 год, русский перевод 2012 года).
В начале XXI века. пределла приобрела новое звучание в связи с бурным экономическим ростом КНР, его давлением на ресурсы и экологию как самого Китая, так и планеты в целом.