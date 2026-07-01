ПРЕДЕЛЛА

ПРЕДЕЛЛА - пер­вая мо­дель ус­той­чи­во­го раз­ви­тия на ос­но­ве ком­пь­ю­тер­но­го мо­де­ли­ро­ва­ния, по­яв­ле­ни­ем ко­то­рой (док­лад «Пре­де­лы рос­та») зая­вил о се­бе Рим­ский клуб.

История

Раз­ра­бо­та­на в 1970-1972 годах международной экс­перт­ной груп­пой в Сло­унов­ской шко­ле ме­недж­мен­та Мас­са­чу­сет­ско­го тех­но­ло­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та (МТИ) под руководством Д.Л. Ме­до­уза и Д.Х. Ме­до­уз.

Ба­зи­ро­ва­лась на пред­по­сыл­ке, что ми­ро­вое на­ро­до­на­се­ле­ние и мас­шта­бы при­ме­няе­мо­го ка­пи­та­ла по­сле ин­ду­ст­риа­ли­за­ции рас­тут по экс­по­нен­те (по­ка­за­тель­ной функ­ции). Этим обу­слов­лен так­же экс­по­нен­ци­аль­ный ха­рак­тер на­ра­щи­ва­ния про­изводства про­до­воль­ст­вия, ис­поль­зо­ва­ния по­лез­ных ис­ко­паемых и за­гряз­не­ния ок­ру­жаю­щей сре­ды, что под­тал­ки­ва­ет к пре­де­лам воз­мож­но­стей Зем­ли под­дер­жи­вать по­тен­ци­ал че­ло­ве­че­ст­ва.

Основные идеи

Со­глас­но пределле, про­гно­зи­ро­ва­лось ис­чер­па­ние эко­ло­гической сре­ды и про­из­водственных ре­сур­сов в те­че­ние бли­жай­ших 100 лет (с по­сле­дую­щим рез­ким па­де­ни­ем чис­лен­но­сти на­се­ле­ния и объ­ёмов про­изводства). Во из­бе­жа­ние этой уг­ро­зы ре­ко­мен­до­ва­лось це­ле­на­прав­лен­ное из­ме­не­ние мо­де­лей эко­но­ми­че­ско­го рос­та и по­треб­ле­ния с пе­ре­хо­дом к по­сто­ян­ст­ву та­ких па­ра­мет­ров, как чис­лен­ность на­се­ле­ния, раз­ме­ры ка­пи­та­ла, про­дук­тив­ность зе­мель, рас­хо­ды не­во­зоб­нов­ляе­мых ре­сур­сов и кон­цен­тра­ция за­гряз­не­ний (в пер­вую оче­редь - уг­ле­ки­сло­го га­за).

Бла­го­да­ря пределле поя­ви­лась Ба­ла­тон­ская груп­па - ме­ж­ду­народная сеть цен­тров ре­сурс­ной ин­фор­ма­ции, де­ле­ги­рую­щих (с 1982 года) сво­их пред­ста­ви­те­лей для еже­год­ных встреч у озера Ба­ла­тон.

Критика

Учё­ные из СССР кри­ти­ко­ва­ли пределлу за маль­ту­зи­ан­ст­во и иг­но­ри­ро­ва­ние «пре­иму­ществ» пла­но­вой эко­но­ми­ки «в ре­ше­нии энер­го­сырь­е­вой про­бле­мы»; при­вер­жен­цы не­оли­бе­ра­лиз­ма - за не­до­оцен­ку «гиб­ко­сти сво­бод­ных рын­ков» в при­спо­соб­ле­нии к ре­сурс­ным ог­ра­ни­че­ни­ям; про­ти­во­ве­сом «тех­но­ло­ги­че­ско­му пес­си­миз­му» пределлы ста­ли оп­ти­ми­стические про­гно­зы фу­ту­ро­ло­гов США Г. Ка­на, Дж. Ней­сби­тта и других.

В пределле ус­мат­ри­ва­ли так­же за­вуа­ли­ро­ван­ный ин­те­рес раз­ви­тых ка­пи­та­ли­стических стран в пре­кра­ще­нии ин­ду­ст­риа­ли­за­ции раз­ви­ваю­щих­ся стран, что­бы кон­сер­ви­ро­вать их со­ци­аль­но-эко­но­мическую от­ста­лость, и в де­ин­ду­ст­риа­ли­за­ции стран Со­ве­та эко­но­ми­че­ской взаи­мо­по­мо­щи, что­бы по­вер­нуть их на путь за­ви­си­мо­го про­за­пад­но­го раз­ви­тия.

Дальнейшее развитие

Кор­рек­ти­ров­ка пределлы с учё­том гло­баль­ных эко­но­мических и эко­ло­гических из­ме­не­ний по­сле 1972 года (осо­бен­но про­бле­мы озо­но­во­го слоя) на­шла от­ра­же­ние в кни­гах Д.Л. и Д.Х. Ме­до­уз и норвежского учё­но­го Й. Ран­дер­са «За пре­де­ла­ми рос­та» (1992 год, русский перевод 1994 года) и «Пре­де­лы рос­та: 30 лет спус­тя» (2002 год, русский перевод 2012 года).

В начале XXI века. пределла при­об­ре­ла но­вое зву­ча­ние в свя­зи с бур­ным эко­но­мическим рос­том КНР, его дав­ле­ни­ем на ре­сур­сы и эко­ло­гию как са­мо­го Ки­тая , так и пла­не­ты в це­лом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)