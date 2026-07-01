ПРЕБИШ РАУЛЬ ФЕДЕРИКО
ПРЕБИШ РАУЛЬ ФЕДЕРИКО - аргентинский экономист, государственный деятель, дипломат.
Отец Пребиша - немецкий переселенец из Сербии, мать - аргентинка.
В 1922 году окончил экономический факультет университета Буэнос-Айреса, в 1925-1948 годах - преподаватель политэкономии того же университета. Одновременно в 1925-1927 годах - заместитель директора Государственного департамента статистики, в 1927-1930 годах - директор Экономического института, в 1930-1933 годах - помощник министра финансов, в 1933-1935 годах - экономический советник правительства, в 1935-1943 годах - директор Центрального банка Аргентины. В 1948-1962 годах - исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Латинской Америки (ЭКЛА), в 1964-1969 годах - генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Широкую известность Пребишу принесла разработанная им концепция периферийного капитализма, описывающая модель отношений между «центром» (развитые страны) и «периферией» (остальной мир). Прабиш считал, что экономические интересы господствующих слоёв «центров» в сочетании с их геополитическими и идеологическими интересами определяют зависимое положение «периферии» по отношению к «центрам». В экономических теориях, разработанных в промышленно развитых странах, полагал он, органически заложена ничем не оправданная претензия на универсальность, но они не дают ответа на вопрос, что происходит в «периферийных» государствах. В то же время в этих странах, запоздавших с развитием национального капитализма, последний возникает и развивается как имитационная модель. Имитация начинается с создания рынка, на котором привилегированные слои могут купить всё, прежде всего за счёт импорта. Это автоматически закрывает выход на рынок и обрекает на нищету значительные слои населения «периферийных» стран, неизбежно ведёт к «утечке мозгов». Экономический рост на «периферии» оказывается возможен лишь в том случае, если после всех вычетов из общественного продукта на привилегированное потребление, на выплату прибылей и процентов иностранному капиталу остаются средства на инвестиции в национальную экономику. Эти средства, в свою очередь, могут появиться только за счёт сохранения низкого уровня оплаты труда в национальной экономике и низкого уровня расходов государства в социальной сфере.
Касаясь экономической теории К. Маркса, Пребиш отмечал, что Маркс анализировал развитой капитализм «центров», в основном британского «центра», и выявил законы лишь его эволюции. Ключевые положения своей теории Пребиш изложил в главном труде «Периферийный капитализм: кризис и трансформация» («Capitalismo periférico: crisis y transformaci ́on», 1981 год; русский перевод «Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива?», 1992 года). В нём он коснулся также таких проблем, как идеологическая гегемония центров, противоречия либерализма, неоклассики и ортодоксального социализма, политическое значение государственной формы управления средствами производства, трансформация и структура власти, рынок и трансформации, общественная форма использования излишка и уровни развития и других.