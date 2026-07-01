ПРЕБИШ РАУЛЬ ФЕДЕРИКО

ПРЕБИШ РАУЛЬ ФЕДЕРИКО - аргентинский экономист, государственный деятель, дипломат.

Отец Пребиша - немецкий пе­ре­се­ле­нец из Сер­бии, мать - ар­ген­тин­ка.

В 1922 году окон­чил эко­но­мический факультет университета Бу­энос-Ай­ре­са, в 1925-1948 годах - преподава­тель по­лит­эко­но­мии то­го же университета. Од­но­вре­мен­но в 1925-1927 годах - заместитель ди­рек­то­ра Государственного департамента ста­ти­сти­ки, в 1927-1930 годах - ди­рек­тор Эко­но­мического института, в 1930-1933 годах - по­мощ­ник министра фи­нан­сов, в 1933-1935 годах - эко­но­мический со­вет­ник пра­ви­тель­ст­ва , в 1935-1943 годах - ди­рек­тор Центрального бан­ка Ар­ген­ти­ны. В 1948-1962 годах - ис­пол­нительный сек­ре­тарь Эко­но­мической ко­мис­сии ООН для Латинской Аме­ри­ки (ЭКЛА), в 1964-1969 годах - ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Кон­фе­рен­ции ООН по тор­гов­ле и раз­ви­тию (ЮНКТАД).

Ши­ро­кую из­вест­ность Пребишу при­нес­ла раз­ра­бо­тан­ная им кон­цеп­ция пе­ри­фе­рий­но­го ка­пи­та­лиз­ма , опи­сы­ваю­щая мо­дель от­но­ше­ний ме­ж­ду «цен­тром» (раз­ви­тые стра­ны) и «пе­ри­фе­ри­ей» (ос­таль­ной мир). Прабиш счи­тал, что эко­но­мические ин­те­ре­сы гос­под­ствую­щих сло­ёв «цен­тров» в со­че­та­нии с их гео­по­ли­тическими и идео­ло­гическими ин­те­ре­са­ми оп­ре­де­ля­ют за­ви­си­мое по­ло­же­ние «пе­ри­фе­рии» по от­но­ше­нию к «цен­трам». В эко­но­мических тео­ри­ях, раз­ра­бо­тан­ных в про­мыш­лен­но раз­ви­тых стра­нах, по­ла­гал он, ор­га­ни­че­ски за­ло­же­на ни­чем не оп­рав­дан­ная пре­тен­зия на уни­вер­саль­ность, но они не да­ют от­ве­та на во­прос, что про­ис­хо­дит в «пе­ри­фе­рий­ных» го­су­дар­ст­вах. В то же вре­мя в этих стра­нах, за­по­здав­ших с раз­ви­ти­ем национального ка­пи­та­лиз­ма, по­след­ний воз­ни­ка­ет и раз­ви­ва­ет­ся как ими­та­ци­он­ная мо­дель. Ими­та­ция на­чи­на­ет­ся с соз­да­ния рын­ка, на ко­то­ром при­ви­ле­ги­ро­ван­ные слои мо­гут ку­пить всё, пре­ж­де все­го за счёт им­пор­та. Это ав­то­ма­ти­че­ски за­кры­ва­ет вы­ход на ры­нок и об­ре­ка­ет на ни­ще­ту зна­чительные слои на­се­ле­ния «пе­ри­фе­рий­ных» стран, не­из­беж­но ве­дёт к «утеч­ке моз­гов». Эко­но­мический рост на «пе­ри­фе­рии» ока­зы­ва­ет­ся воз­мо­жен лишь в том слу­чае, ес­ли по­сле всех вы­че­тов из об­щественного про­дук­та на при­ви­ле­ги­ро­ван­ное по­треб­ле­ние, на вы­пла­ту при­бы­лей и про­цен­тов иностранному ка­пи­та­лу ос­та­ют­ся сред­ст­ва на ин­ве­сти­ции в национальную эко­но­ми­ку. Эти сред­ст­ва, в свою оче­редь, мо­гут поя­вить­ся толь­ко за счёт со­хра­не­ния низ­ко­го уров­ня оп­ла­ты тру­да в национальной эко­но­ми­ке и низ­ко­го уров­ня рас­хо­дов го­су­дар­ст­ва в со­ци­аль­ной сфе­ре.

Ка­са­ясь эко­но­мической тео­рии К. Мар­кса, Пребиш от­ме­чал, что Маркс ана­ли­зи­ро­вал раз­ви­той ка­пи­та­лизм «цен­тров», в основном британского «цен­тра», и вы­явил за­ко­ны лишь его эво­лю­ции. Клю­че­вые по­ло­же­ния сво­ей тео­рии Пребиш из­ло­жил в главном тру­де «Пе­ри­фе­рий­ный ка­пи­та­лизм: кри­зис и транс­фор­ма­ция» («Capitalismo periférico: cri­sis y transformaci ́on», 1981 год; русский перевод «Пе­ри­фе­рий­ный ка­пи­та­лизм: есть ли ему аль­тер­на­ти­ва?», 1992 года). В нём он кос­нул­ся так­же та­ких про­блем, как идео­ло­гическая ге­ге­мо­ния цен­тров, про­ти­во­ре­чия ли­бе­ра­лиз­ма , не­оклас­си­ки и ор­то­док­саль­но­го со­циа­лиз­ма, по­ли­тическое зна­че­ние государственной фор­мы управ­ле­ния сред­ст­ва­ми про­изводства, транс­фор­ма­ция и струк­ту­ра вла­сти, ры­нок и транс­фор­ма­ции, об­щественная фор­ма ис­поль­зо­ва­ния из­лиш­ка и уров­ни раз­ви­тия и других.

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