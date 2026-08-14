Пребéнда

Пребéнда ( лат. praebenda, от praebere — «предоставлять» или providere — «заранее заботиться») — в Католической и Англиканских церквах разновидность бенефиция , который предоставлялся каноникам кафедрального или коллегиального капитула. В Риме Древнем этим словом называли денежное и продуктовое довольствие для солдат, с VII в. — материальную помощь (еду, одежду) неимущим. C IX в. упоминаются пребендарии, которые проживали на церковных землях и выполняли хозяйственные работы. Тогда же П. стали называть порцию еды, которую ежедневно получал каноник или монах за общей трапезой. В X–XI вв. в Зап. Европе под П. понимали как совокупность доходов, которые каноники получали от принадлежавших капитулу поместий, так и части этого дохода, закрепленные за отдельными членами капитула. П. передавали по наследству, продавали и покупали, хотя подобные практики считались неканоническими. С XII в. П. стали рассматривать как разновидность бенефиция — пожалование определенного земельного участка или доходов с него. К концу Средневековья обычной стала практика передачи П. как источника доходов представителям аристократических семей, членам чиновничьего аппарата светских правителей, университетским профессорам и иным лицам, не участвовавшим в богослужении и не занимавшимся пастырской работой. В XVI–XVII вв. в католическом церковном праве были разработаны правовые основы пользования П. Ватиканский собор II декларировал курс на постепенное упразднение системы церковных бенефициев. В Кодексе канонического права 1983 понятие П. отсутствует.

Лит. : Lesne E. Les origines de la prébende // Revue d’histoire de l’Église de France. T. 8. 1929. P. 242–290; Müller W. Die Kaplaneistiftung (praebenda sine cura) als spätmittelalterliche Institution // Von Konstanz nach Trient: Festschrift für A. Franzen. München, 1972. S. 301–315; Barrow J. The Clergy in the Medieval World: Secular Clerics, Their Families and Careers in North-­Western Europe, c. 800 — c. 1200. Cambridge, 2015. С. Г. Мереминский .