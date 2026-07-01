ПРЕАМБУЛА
ПРЕАМБУЛА - вводная часть законодательного или иного нормативного правового акта, международного правового документа, содержащая указания на обстоятельства, послужившие поводом к принятию соответствующего нормативного правового акта, международного документа.
Преамбула имеет существенное значение для правильного восприятия и понимания правовых нормативов, их последовательного исполнения.
Известны преамбулы Декларации прав человека и гражданина 1789 года, Всеобщей декларации прав человека 1948 года, Европейской хартии местного самоуправления 1985 года, многих действующих конституций.
Нормативное содержание законодательства детерминировано закономерностями общественного развития, социальным опытом, общественными традициями, логикой реальных потребностей, что обусловливает ценностную превентивную значимость Преамбулы, мотивационно мобилизующих поведение субъектов правовых отношений, делающих это поведение осмысленным, последовательным, результативным.
Мотив, заложенный в Преамбуле регулятивного правового акта, даёт субъекту правовых отношений возможность найти объективный критерий целесообразности того или иного нормативного выбора, чем обеспечивается необходимая поддержка и стабильное соблюдение правовых предписаний.