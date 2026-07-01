ПРЕАМБУЛА

ПРЕАМБУЛА - вводная часть законодательного или иного нормативного правового акта , международного правового документа, содержащая указания на обстоятельства, послужившие поводом к принятию соответствующего нормативного правового акта, международного документа.

Преамбула име­ет су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние для пра­виль­но­го вос­при­ятия и по­ни­ма­ния пра­во­вых нор­ма­ти­вов, их по­сле­до­ва­тель­но­го ис­пол­не­ния.

Из­вест­ны пре­ам­бу­лы Дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на 1789 года, Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка 1948 года, Ев­ропейской хар­тии ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния 1985 года, многих дей­ст­вую­щих кон­сти­ту­ций.

Нор­ма­тив­ное со­дер­жа­ние за­ко­но­да­тель­ст­ва де­тер­ми­ни­ро­ва­но за­ко­но­мер­но­стя­ми об­щественного раз­ви­тия, со­ци­аль­ным опы­том, об­щественными тра­ди­ция­ми, ло­ги­кой ре­аль­ных по­треб­но­стей, что обу­слов­ли­ва­ет цен­но­ст­ную пре­вен­тив­ную зна­чи­мость Преамбулы, мо­ти­ва­ци­он­но мо­би­ли­зую­щих по­ве­де­ние субъ­ек­тов пра­во­вых от­но­ше­ний, де­лаю­щих это по­ве­де­ние ос­мыс­лен­ным, по­сле­до­ва­тель­ным, ре­зуль­та­тив­ным.

Мо­тив, за­ло­жен­ный в Преамбуле ре­гу­ля­тив­но­го пра­во­во­го ак­та, да­ёт субъ­ек­ту пра­во­вых от­но­ше­ний воз­мож­ность най­ти объ­ек­тив­ный кри­те­рий це­ле­со­об­раз­но­сти то­го или ино­го нор­ма­тив­но­го вы­бо­ра, чем обес­пе­чи­ва­ет­ся не­об­хо­ди­мая под­держ­ка и ста­биль­ное со­блю­де­ние пра­во­вых пред­пи­са­ний.

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