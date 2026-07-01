ПРАЙС Леонтина
ПРАЙС ЛЕОНТИНА - американская певица.
В 1952 году окончила Джульярдскую школу.
Как оперная певица дебютировала в 1952 году в Нью-Йорке в комической опере «Четверо святых» В. Томсона (написана на негритянский сюжет для афроамериканской бродвейской труппы). В том же году на Бродвее с большим успехом исполнила партию Бесс в опере «Порги и Бесс» Дж. Гершвина (сохранилась аудиозапись). Выступала в Опере Сан-Франциско (с 1957 года), Венской государственной опере, театре «Ковент-Гарден» (Лондон; на обеих сценах с 1958 года), театре «Ла Скала» (Милан; с 1960 года) и на других крупнейших оперных сценах Европы и США, в 1964 году гастролировала в московском Большом театре (с труппой «Ла Скала», пела в «Реквиеме» Дж. Верди под управлением Г. фон Караяна). В 1961-1985 годах солистка «Метрополитен-оперы» (Нью-Йорк). Неоднократно участвовала в фестивалях «Арена ди Верона» (с 1958 года), Зальцбургском (с 1960 года).
Прославилась главным образом в операх Дж. Верди (заглавная партия в опере «Аида», партия Леоноры в операх «Трубадур», «Сила судьбы») и Дж. Пуччини (заглавные партии в операх «Тоска», «Манон Леско»). Исполняла также музыку XX века (оперы «Диалоги кармелиток» Ф. Пуленка, «Лулу» А. Берга).
По завершении в 1985 году оперной карьеры выступала в концертах, записывалась в камерном репертуаре (песни Ф. Шуберта).