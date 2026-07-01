ПРАЙС Леонтина

ПРАЙС ЛЕОНТИНА - американская певица.

В 1952 году окон­чи­ла Джуль­ярд­скую шко­лу.

Как опер­ная пе­ви­ца де­бю­ти­ро­ва­ла в 1952 году в Нью-Йор­ке в ко­мической опе­ре «Чет­ве­ро свя­тых» В. Том­со­на (на­пи­са­на на нег­ри­тян­ский сю­жет для аф­роа­ме­ри­кан­ской брод­вей­ской труп­пы). В том же го­ду на Брод­вее с боль­шим ус­пе­хом ис­пол­ни­ла пар­тию Бесс в опе­ре «Пор­ги и Бесс» Дж. Гер­шви­на (со­хра­ни­лась аудио­за­пись). Вы­сту­па­ла в Опе­ре Сан-Фран­ци­ско (с 1957 года), Вен­ской государственной опе­ре, те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон; на обе­их сце­нах с 1958 года), те­ат­ре « Ла Ска­ла » (Ми­лан; с 1960 года) и на других круп­ней­ших опер­ных сце­нах Ев­ро­пы и США, в 1964 году га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в московском Боль­шом те­ат­ре (с труп­пой «Ла Ска­ла», пе­ла в «Ре­к­вие­ме» Дж. Вер­ди под управлением Г. фон Ка­рая­на ). В 1961-1985 годах со­ли­ст­ка «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры» (Нью-Йорк). Не­од­но­крат­но уча­ст­во­ва­ла в фес­ти­ва­лях «Аре­на ди Ве­ро­на» (с 1958 года), Зальц­бург­ском (с 1960 года).

Про­сла­ви­лась главным образом в опе­рах Дж. Вер­ди (за­глав­ная пар­тия в опе­ре «Аи­да», пар­тия Ле­о­но­ры в опе­рах «Тру­ба­дур», «Си­ла судь­бы») и Дж. Пуч­чи­ни (за­глав­ные пар­тии в опе­рах «Тос­ка», «Ма­нон Лес­ко»). Ис­пол­ня­ла так­же му­зы­ку XX века (опе­ры «Диа­ло­ги кар­ме­ли­ток» Ф. Пу­лен­ка, «Лу­лу» А. Бер­га).

По за­вер­ше­нии в 1985 году опер­ной карь­е­ры вы­сту­па­ла в кон­цер­тах, за­пи­сы­ва­лась в ка­мер­ном ре­пер­туа­ре (пес­ни Ф. Шу­бер­та ).

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