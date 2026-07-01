ПРАЯ
ПРАЯ - столица и крупнейший город Кабо-Верде, административный центр одноимённого муниципального округа.
Население 138,4 тысяч человек (на 2013 год; около 1/4 всего населения страны). Расположена на берегу Атлантическогооколо, в юго-восточной части острова Сантьягу, на вулканическом плато. Автодорогами связана с крупными населёнными пунктами острова. Морской порт; паромное сообщение с островами Фогу и Илья-Брава. Международнй аэропорт имени Нельсона Манделы (в черте города).
Сформировалась на базе основанного португальцами в 1615 году поселения Санта-Мария (Santa Maria). После разгрома французами в 1712 году Сидади-Вельи приобрела значение главного религиозного и политического центра острова Сантьягу. С 1770 года местонахождение резиденции губернатора островов Зелёного Мыса в составе португальской колонии Гвинея (Бисау). Статус города с 1858 года. С 1879 года столица португальской колонии острова Зелёного Мыса, в 1951-1975 годах административный центр португальской провинции Острова Зелёного Мыса, с июля 1975 года столица независимой Республики Кабо-Верде.
Историческая часть Прая сохранила планировку начало XIX века В её центре расположена площадь Александра Албукерки с бывшей Ратушей (около 1860 года), президентским дворцом (бывим дворцом губернатора; вторая половина XIX века), Дворцом культуры «Ильду Лобу» (в здании XIX века), собором Носа- Сеньора-да-Граса (1870-1902 годы). Также в Прая - казармы «Жайми Мота» (1826 год), здание таможни (1879 год; ныне Национальный исторический архив). Памятники Д. Гомишу (1956 год, скульптор Ж. Коррейя), Иоанну Павлу II (2007 год, скульптор Д. Луиша), «Монумент эмигрантам» (2007 год, скульптор К. Эмелберг).
Прая - главный культурный, образовательный и научный центр страны. Здесь сосредоточены все наиболее значимые научные учреждения, вузы, библиотеки и музеи Кабо-Верде. Вузы: университет имени Ж. Пиаже (2001 год), кампус университета Кабо-Верде (2006 год). Национальная библиотека (1999 год). Национальный исторический архив (1988 год, в его составе - музей специальных документов). Музеи: археологический (1995 год), этнографический (1997 год, в особняке XIX века). Культурные центры: Португальский Институт Камоэнса, Французский (с библиотекой). С 2009 года ежегодно проводится Креольский джазовый фестиваль. Среди спортивных сооружений - многофункциональный стадион «Варзеа» (около 10 тысяч мест; крупнейший в стране).
Прая - главный экономический центр Кабо-Верде (здесь создаётся около 50% ВВП). Основа городской экономики - сфера услуг, в том числе административные (включая корпоративное управление), финансовые (здесь базируются головной офис Центрального банка и Фондовая биржа Кабо-Верде, штаб-квартиры национальных коммерческих банков Banco Comercial do Atlântico и Caixa Económica de Cabo Verde), телекоммуникационной (Нац. телерадиокомпания Кабо-Верде, Центр межостровной и спутниковой связи, станция выхода подводного коммуникационного кабеля Западноафриканской кабельной сети), медицинские (в Прае - крупнейшая в стране больница имени А. Нето) услуги, оптовая и розничная торговля. Важный узел трансатлантических и межостровных морских магистралей, через порт Праи (грузооборот около 700 тысяч т в год) осуществляется вывоз основном экспортных товаров (тропические фрукты, кофе, сахар, бананы, плоды клещевины). Важный сектор экономики - иностранный туризм (главным образом рекреационный и деловой).