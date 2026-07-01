ПРАЯ

ПРАЯ - столица и крупнейший город Кабо-Верде , административный центр одноимённого муниципального округа.

Население 138,4 тысяч человек (на 2013 год; около 1/4 все­го населения стра­ны). Рас­по­ло­же­на на бе­ре­гу Ат­лан­ти­че­ско­гооколо, в юго-восточной час­ти острова Сан­ть­я­гу, на вул­ка­ническом пла­то. Ав­то­до­ро­га­ми свя­за­на с круп­ны­ми на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми ост­ро­ва. Морской порт; па­ром­ное со­об­ще­ние с ост­ро­ва­ми Фо­гу и Илья-Бра­ва. Ме­ж­ду­народнй аэ­ро­порт имени Нель­со­на Ман­де­лы (в чер­те го­ро­да).

Сфор­ми­ро­ва­лась на ба­зе ос­но­ван­но­го пор­ту­галь­ца­ми в 1615 году по­се­ле­ния Сан­та-Ма­рия (Santa Maria). По­сле раз­гро­ма фран­цу­за­ми в 1712 году Си­да­ди-Ве­льи при­об­ре­ла зна­че­ние главного ре­лигиозного и по­ли­тического цен­тра острова Сан­ть­я­гу. С 1770 года ме­сто­на­хо­ж­де­ние ре­зи­ден­ции гу­бер­на­то­ра островов Зе­лё­но­го Мы­са в со­ста­ве пор­тугальской ко­ло­нии Гви­нея (Би­сау). Ста­тус го­ро­да с 1858 года. С 1879 года сто­ли­ца пор­тугальской ко­ло­нии острова Зе­лё­но­го Мы­са, в 1951-1975 годах административный центр пор­тугальской провинции Ост­ро­ва Зе­лё­но­го Мы­са, с ию­ля 1975 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Рес­пуб­ли­ки Ка­бо-Вер­де.

Ис­то­рическая часть Прая со­хра­ни­ла пла­ни­ров­ку начало XIX века В её цен­тре рас­по­ло­жена площадь Алек­сан­д­ра Ал­бу­кер­ки с бывшей Ра­ту­шей (около 1860 года), пре­зи­дент­ским двор­цом (бывим двор­цом гу­бер­на­то­ра; вторая половина XIX века), Двор­цом куль­ту­ры «Иль­ду Ло­бу» (в зда­нии XIX века), со­бо­ром Но­са- Сень­о­ра-да-Гра­са (1870-1902 годы). Так­же в Прая - ка­зар­мы «Жай­ми Мо­та» (1826 год), зда­ние та­мож­ни (1879 год; ны­не Национальный ис­торический ар­хив). Па­мят­ни­ки Д. Го­ми­шу (1956 год, скульп­тор Ж. Кор­рейя), Ио­ан­ну Пав­лу II (2007 год, скульп­тор Д. Луи­ша), «Мо­ну­мент эмиг­ран­там» (2007 год, скульп­тор К. Эмел­берг).

Прая - главный куль­тур­ный, об­ра­зо­ва­тель­ный и на­учный центр стра­ны. Здесь со­сре­до­то­че­ны все наи­бо­лее зна­чи­мые на­учные уч­ре­ж­де­ния, ву­зы, биб­лио­те­ки и му­зеи Ка­бо-Вер­де. Ву­зы: университет имени Ж. Пиа­же (2001 год), кам­пус университета Ка­бо-Вер­де (2006 год). Национальная библиотека (1999 год). Национальный ис­то­рический ар­хив (1988 год, в его со­ста­ве - му­зей специальных до­ку­мен­тов). Му­зеи: ар­хео­ло­гический (1995 год), эт­но­гра­фический (1997 год, в особ­ня­ке XIX века). Куль­тур­ные цен­тры: Пор­ту­галь­ский Институт Ка­мо­эн­са, Фран­цуз­ский (с библиотекой). С 2009 года еже­год­но про­во­дит­ся Кре­оль­ский джа­зо­вый фес­ти­валь. Сре­ди спор­тив­ных со­ору­же­ний - мно­го­функ­цио­наль­ный ста­ди­он «Вар­зеа» (около 10 тысяч мест; круп­ней­ший в стра­не).

Прая - главный эко­но­мический центр Ка­бо-Вер­де (здесь соз­да­ёт­ся около 50% ВВП). Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, в том числе административные (вклю­чая кор­по­ра­тив­ное управ­ле­ние), фи­нан­со­вые (здесь ба­зи­ру­ют­ся го­лов­ной офис Центрального бан­ка и Фон­до­вая бир­жа Ка­бо-Вер­де, штаб-квар­ти­ры национальных ком­мерческих бан­ков Banco Comercial do Atlântico и Caixa Económica de Cabo Ver­de), те­ле­ком­му­ни­кационной (Нац. те­ле­ра­дио­ком­па­ния Ка­бо-Вер­де, Центр меж­ост­ров­ной и спут­ни­ко­вой свя­зи, стан­ция вы­хо­да под­вод­но­го ком­му­ни­ка­ци­он­но­го ка­бе­ля За­пад­но­аф­ри­кан­ской ка­бель­ной се­ти), медицинские (в Прае - круп­ней­шая в стра­не боль­ни­ца имени А. Не­то) ус­лу­ги, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля. Важ­ный узел транс­ат­лан­тических и ме­жо­ст­ров­ных морских ма­ги­ст­ра­лей, че­рез порт Праи (гру­зо­обо­рот около 700 тысяч т в год) осу­ще­ст­в­ля­ет­ся вы­воз основном экс­порт­ных то­ва­ров (тро­пические фрук­ты, ко­фе, са­хар, ба­на­ны, пло­ды кле­ще­ви­ны). Важ­ный сек­тор эко­но­ми­ки - иностранный ту­ризм (главным образом рек­реа­ци­он­ный и де­ло­вой).

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