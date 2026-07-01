ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - нор­ма­тив­ное воз­дей­ст­вие пра­ва на об­ще­ст­вен­ные от­но­ше­ния в со­от­вет­ст­вии с объ­ек­тив­ны­ми со­ци­аль­ны­ми по­треб­но­стя­ми, об­ще­ст­вен­ны­ми ин­те­ре­са­ми.

Раз­ли­ча­ют 3 основных эта­па пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния: раз­ра­бот­ка и при­ня­тие юри­дических норм, при­зван­ных оп­ре­де­лять по­ве­де­ние лю­дей в кон­крет­ной сфе­ре общественных отношений; не­по­сред­ст­вен­ное дей­ст­вие юри­дических норм, ко­гда на их ос­но­ве воз­ни­ка­ют оп­ре­де­лён­ные пра­ва и обя­зан­но­сти у кон­крет­ных субъ­ек­тов пра­ва; во­пло­ще­ние юри­дических норм в ре­аль­ных жиз­нен­ных от­но­ше­ни­ях, ко­гда реа­ли­за­ция этих норм ста­но­вит­ся дей­ст­ви­тель­но­стью.

Пра­во­вая мо­даль­ность, как вся­кая иная мо­даль­ность в сис­те­ме общественных отношений, свя­за­на с ка­те­го­ри­ей не­об­хо­ди­мо­сти и вы­ра­жа­ет­ся, как пра­ви­ло, в мо­ду­сах: «раз­ре­ше­но», «тре­бу­ет­ся» («обя­за­тель­но»), «за­пре­ще­но». Ох­ва­ты­вая прак­ти­че­ски всё жиз­нен­ное про­стран­ст­во, нор­ма­тив­но-пра­во­вые мо­ду­сы со­став­ля­ют де­он­ти­че­ское яд­ро дей­ст­вую­щей сис­те­мы пра­ва и в сво­ей трёх­мер­ной ре­гу­ля­тив­ной ипо­ста­си оп­ре­де­ля­ют фор­му­лу пра­во­во­го по­ве­де­ния чле­нов об­щест­ва в той или иной сфе­ре общественных отношений. По­бу­ди­тель­ное трие­дин­ст­во этих мо­ду­сов, их смы­сло­вая на­прав­лен­ность - не­пре­мен­ное ус­ло­вие эф­фек­тив­но­го функ­цио­ни­ро­ва­ния дей­ст­вую­щей сис­те­мы пра­ва. Нор­ма­тив­но-пра­во­вые мо­ду­сы сис­тем­но оп­ре­де­ля­ют со­дер­жа­ние пра­во­вых от­но­ше­ний, фор­мы и спо­со­бы их ста­нов­ле­ния, раз­ви­тия, со­вер­шен­ст­во­ва­ния. Пра­во­вое раз­ре­ше­ние - это си­но­ним пра­во­вой сво­бо­ды , то есть воз­мож­ность бес­пре­пят­ст­вен­но­го вы­бо­ра че­ло­ве­ком то­го или ино­го ва­ри­ан­та по­ве­де­ния по собств. во­ле. Ес­ли та или иная сво­бо­да кон­сти­ту­ци­он­но при­зна­на, со­от­вет­ст­вую­щая пре­зумп­ция раз­ре­шён­но­сти дей­ст­ву­ет ав­то­ма­ти­че­ски. Мо­ду­сы тре­бо­ва­ния как обя­зы­ваю­щая мо­даль­ность рав­ны для всех без ис­клю­че­ния и на пер­вый план вы­дви­га­ют­ся обыч­но в сис­те­ме ор­га­нов государственного управ­ле­ния. Мо­дус за­пре­ще­ния оп­ре­де­ля­ет пре­де­лы пра­во­вой сво­бо­ды, ко­то­рая не мо­жет быть без­гра­нич­ной в сис­те­ме общественных отношений.

Ге­не­ри­рую­щим ис­точ­ни­ком нор­ма­тив­но-пра­во­вой мо­даль­но­сти яв­ля­ет­ся кон­сти­ту­ция, со­от­вет­ст­вие ко­то­рой оп­ре­де­ля­ет сте­пень пра­во­ле­ги­тим­но­сти нор­ма­тив­ных управ­ленческих ак­тов всех уров­ней (за­ко­нов, ука­зов, пра­ви­тель­ст­вен­ных по­ста­нов­ле­ний , ак­тов ми­ни­стерств и ве­домств, ак­тов ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния).

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