ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - нормативное воздействие права на общественные отношения в соответствии с объективными социальными потребностями, общественными интересами.
Различают 3 основных этапа правового регулирования: разработка и принятие юридических норм, призванных определять поведение людей в конкретной сфере общественных отношений; непосредственное действие юридических норм, когда на их основе возникают определённые права и обязанности у конкретных субъектов права; воплощение юридических норм в реальных жизненных отношениях, когда реализация этих норм становится действительностью.
Правовая модальность, как всякая иная модальность в системе общественных отношений, связана с категорией необходимости и выражается, как правило, в модусах: «разрешено», «требуется» («обязательно»), «запрещено». Охватывая практически всё жизненное пространство, нормативно-правовые модусы составляют деонтическое ядро действующей системы права и в своей трёхмерной регулятивной ипостаси определяют формулу правового поведения членов общества в той или иной сфере общественных отношений. Побудительное триединство этих модусов, их смысловая направленность - непременное условие эффективного функционирования действующей системы права. Нормативно-правовые модусы системно определяют содержание правовых отношений, формы и способы их становления, развития, совершенствования. Правовое разрешение - это синоним правовой свободы, то есть возможность беспрепятственного выбора человеком того или иного варианта поведения по собств. воле. Если та или иная свобода конституционно признана, соответствующая презумпция разрешённости действует автоматически. Модусы требования как обязывающая модальность равны для всех без исключения и на первый план выдвигаются обычно в системе органов государственного управления. Модус запрещения определяет пределы правовой свободы, которая не может быть безграничной в системе общественных отношений.
Генерирующим источником нормативно-правовой модальности является конституция, соответствие которой определяет степень праволегитимности нормативных управленческих актов всех уровней (законов, указов, правительственных постановлений, актов министерств и ведомств, актов органов местного самоуправления).
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