ПРАВОСУДИЕ
ПРАВОСУДИЕ - форма реализации судебной власти, носителями которой являются судьи, и только они.
В Российской Федерации правосудие осуществляется посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Исключительность положения суда в системе государственных органов подчёркивается тем, что он выносит свои решения именем Российской Федерации.
Процедура отправления правосудия детально регламентируется законом, и её существенное нарушение влечёт отмену судебного решения. Принципами правосудия, закреплёнными в Конституции Российской Федерации и ряде отраслевых законов, являются открытость (гласность судебного разбирательства), презумпция невиновности, равенство сторон и их состязательность, право участников процесса на обжалование действий и решений должностных лиц, их совершивших или вынесших. Особое значение имеет право на защиту. Участники судопроизводства имеют право пользоваться родным языком, причём в указанных законом случаях услуги переводчика оплачиваются государством.
Независимость судей определяется тем, что они единственные носители судебной власти, в силу чего ни один государственный орган, ни одно юридическое или физическое лицо не вправе тем или иным образом влиять на отправление правосудия. Независимость судей гарантируется их несменяемостью (статья 121 Конституции Российской Федерации) и неприкосновенностью (статья 122 Конституции Российской Федерации). Решение об отстранении судьи от должности, а также привлечении его к ответственности принимается органами судейского сообщества. При осуществлении правосудия судьи руководствуются только Конституцией Российской Федерации и законом. Независимость судей имеет в своей основе самостоятельность судебной власти, которая не подчиняется ни законодательным, ни исполнительным органам власти. Вступившие в законную силу решения федеральных судов, а также судов субъекта Российской Федерации обязательны для исполнения.
Правосудие может осуществляться как единолично, так и коллегиально в зависимости от вида судопроизводства, характера дела и стадии его рассмотрения. В уголовном судопроизводстве обвиняемый по определённым законом составам преступлений имеет право избрать для разбирательства своего дела один из трёх возможных составов суда (единоличный судья, коллегия из трёх судей и суд присяжных).
Отправление правосудия включает в себя несколько стадий: судебное разбирательство, рассмотрение в апелляционной инстанции, кассационной инстанции, а также в суде надзорной инстанции. Движение дела после суда первой инстанции, то есть судебного разбирательства, определяется волей сторон, которые обжалуют вынесенное решение в вышестоящий суд. Стадийное построение судопроизводства - одна из важных гарантий от судебной ошибки.
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