ПРАВОСУДИЕ

ПРАВОСУДИЕ - фор­ма реа­ли­за­ции су­деб­ной вла­сти, но­си­те­ля­ми ко­то­рой яв­ля­ют­ся су­дьи, и толь­ко они.

В Российской Федерации правосудие осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по­сред­ст­вом кон­сти­ту­ци­он­но­го, гра­ж­дан­ско­го, ар­бит­раж­но­го, ад­ми­ни­ст­ра­тив­но­го и уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва. Ис­клю­чи­тель­ность по­ло­же­ния су­да в сис­те­ме государственных ор­га­нов под­чёр­ки­ва­ет­ся тем, что он вы­но­сит свои ре­ше­ния име­нем Российской Фе­де­ра­ции.

Про­це­ду­ра от­прав­ле­ния правосудия де­таль­но рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся за­ко­ном, и её су­ще­ст­вен­ное на­ру­ше­ние вле­чёт от­ме­ну су­деб­но­го ре­ше­ния. Прин­ци­па­ми правосудия, за­кре­п­лён­ны­ми в Кон­сти­ту­ции Российской Фе­де­ра­ции и ря­де от­рас­ле­вых за­ко­нов , яв­ля­ют­ся от­кры­тость (глас­ность су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва), пре­зумп­ция не­ви­нов­но­сти, ра­вен­ст­во сто­рон и их со­стя­за­тель­ность, пра­во уча­ст­ни­ков про­цес­са на об­жа­ло­ва­ние дей­ст­вий и ре­ше­ний долж­но­ст­ных лиц, их со­вер­шив­ших или вы­нес­ших. Осо­бое зна­че­ние име­ет пра­во на за­щи­ту. Уча­ст­ни­ки су­до­про­из­вод­ст­ва име­ют пра­во поль­зо­вать­ся род­ным язы­ком, при­чём в ука­зан­ных за­ко­ном слу­ча­ях ус­лу­ги пе­ре­во­дчи­ка оп­ла­чи­ва­ют­ся го­су­дар­ст­вом.

Не­за­ви­си­мость су­дей оп­ре­де­ля­ет­ся тем, что они един­ст­вен­ные но­си­те­ли су­деб­ной вла­сти, в си­лу че­го ни один государственный ор­ган, ни од­но юри­ди­че­ское или фи­зи­че­ское ли­цо не впра­ве тем или иным об­ра­зом вли­ять на от­прав­ле­ние правосудия. Не­за­ви­си­мость су­дей га­ран­ти­ру­ет­ся их не­сме­няе­мо­стью (статья 121 Кон­сти­ту­ции Российской Фе­де­ра­ции) и не­при­кос­но­вен­но­стью (статья 122 Кон­сти­ту­ции Российской Фе­де­ра­ции). Ре­ше­ние об от­стра­не­нии су­дьи от долж­но­сти, а так­же при­вле­че­нии его к от­вет­ст­вен­но­сти при­ни­ма­ет­ся ор­га­на­ми су­дей­ско­го со­об­ще­ст­ва. При осу­ще­ст­в­ле­нии правосудия су­дьи ру­ко­во­дству­ют­ся толь­ко Кон­сти­ту­ци­ей Российской Фе­де­ра­ции и за­ко­ном. Не­за­ви­си­мость су­дей име­ет в сво­ей ос­но­ве са­мо­стоя­тель­ность су­деб­ной вла­сти, ко­то­рая не под­чи­ня­ет­ся ни за­ко­но­да­тель­ным, ни ис­пол­ни­тель­ным ор­га­нам вла­сти. Всту­пив­шие в за­кон­ную си­лу ре­ше­ния фе­де­раль­ных су­дов, а так­же су­дов субъ­ек­та Российской Фе­де­ра­ции обя­за­тель­ны для ис­пол­не­ния.

Правосудие мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся как еди­но­лич­но, так и кол­ле­ги­аль­но в за­ви­си­мо­сти от ви­да су­до­про­из­вод­ст­ва, ха­рак­те­ра де­ла и ста­дии его рас­смот­ре­ния. В уго­лов­ном су­до­про­из­вод­ст­ве об­ви­няе­мый по оп­ре­де­лён­ным за­ко­ном со­ста­вам пре­сту­п­ле­ний име­ет пра­во из­брать для раз­би­ра­тель­ст­ва сво­его де­ла один из трёх воз­мож­ных со­ста­вов су­да (еди­но­лич­ный су­дья, кол­ле­гия из трёх су­дей и суд при­сяж­ных ).

От­прав­ле­ние правосудия вклю­ча­ет в се­бя несколько ста­дий: су­деб­ное раз­би­ра­тель­ст­во, рас­смот­ре­ние в апел­ля­ци­он­ной ин­стан­ции, кас­са­ци­он­ной ин­стан­ции, а так­же в су­де над­зор­ной ин­стан­ции. Дви­же­ние де­ла по­сле су­да пер­вой ин­стан­ции, то есть су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва, оп­ре­де­ля­ет­ся во­лей сто­рон, ко­то­рые об­жа­лу­ют вы­не­сен­ное ре­ше­ние в вы­ше­стоя­щий суд. Ста­дий­ное по­строе­ние су­до­про­из­вод­ст­ва - од­на из важ­ных га­ран­тий от су­деб­ной ошиб­ки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)