ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ

ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ - об­ще­ст­вен­но-юри­дическое со­стоя­ние ли­ца, спо­соб­ность иметь и са­мо­стоя­тель­но осу­ще­ст­в­лять пра­ва и обя­зан­но­сти; ме­ра уча­стия в пра­во­вых от­но­ше­ни­ях.

Правосубъектность за­кре­п­ля­ет­ся юри­дическими нор­ма­ми и га­ран­ти­ру­ет­ся го­су­дар­ст­вом, яв­ля­ясь од­ним (на­ря­ду с кон­сти­туционными пра­ва­ми и обя­зан­но­стя­ми) из эле­мен­тов пра­во­во­го ста­ту­са лич­но­сти.

Раз­ли­ча­ют правосубъектность: об­щую (спо­соб­ность быть субъ­ек­том пра­ва во­об­ще), от­рас­ле­вую (спо­соб­ность быть уча­ст­ни­ком от­но­ше­ний в оп­ре­де­лён­ной об­щественной сфе­ре) и специ­аль­ную (воз­мож­ность уча­ст­во­вать в кон­крет­ных пра­во­от­но­ше­ни­ях, ог­ра­ни­чен­ную ли­бо це­ле­вую, в за­ви­си­мо­сти от свойств са­мо­го субъ­ек­та). Наи­бо­лее пол­ной правосубъектностью об­ла­да­ют гра­ж­да­не, их пра­во­вой ста­тус оп­ре­де­ля­ет­ся в пер­вую оче­редь основным за­ко­ном го­су­дар­ст­ва. В со­от­вет­ст­вии со статьей 16 Ме­ж­ду­народного пак­та о гражданском и по­ли­тическом пра­вах 1966 года ка­ж­дый че­ло­век, где бы он ни на­хо­дил­ся, име­ет пра­во на при­зна­ние его правосубъектности, а её объ­ем не за­ви­сит от ра­сы, цве­та ко­жи, по­ла, язы­ка, ре­ли­гии, по­ли­тических и иных убе­ж­де­ний, национального или со­ци­аль­но­го про­ис­хо­ж­де­ния, иму­щественного по­ло­же­ния, ро­ж­де­ния или ино­го об­стоя­тель­ст­ва. Российское за­ко­но­да­тель­ст­во не до­пус­ка­ет доб­ро­воль­но­го (пол­но­го или час­тич­но­го) от­ка­за гра­ж­да­ни­на от правосубъектности и не при­зна­ёт ог­ра­ни­чи­ваю­щих её сде­лок, кро­ме пря­мо пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном слу­ча­ев. В не­ко­то­рых от­рас­лях пра­ва правосубъектность со­сто­ит из пра­во­спо­соб­но­сти и дее­спо­соб­но­сти.

Правосубъектность юри­дических лиц оп­ре­де­ля­ет­ся их уч­ре­дительными до­ку­мен­та­ми и за­ви­сит от це­лей соз­да­ния и сфе­ры их дея­тель­но­сти.

Пра­во­субъ­ек­т­ность меж­ду­на­род­ная - юри­дическая спо­соб­ность субъ­ек­тов ме­ж­ду­народного пра­ва к са­мо­стоя­тель­ным дей­ст­ви­ям, к не­за­ви­си­мо­му осу­щест­в­ле­нию ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вых норм, оп­ре­де­ляю­щих пра­ва и обя­зан­но­сти уча­ст­ни­ков ме­ж­ду­народных пра­во­от­но­ше­ний.

Меж­ду­народная правосубъектность под­раз­де­ля­ет­ся на фак­ти­че­скую и юри­ди­че­скую. Юри­дическим ис­точ­ни­ком правосубъектности яв­ля­ют­ся Ус­тав ООН , ме­ж­ду­народные до­го­во­ры, ус­та­вы меж­пра­ви­тельственных ор­га­ни­за­ций. Раз­ли­чие ме­ж­ду субъ­ек­та­ми ме­ж­ду­народного пра­ва ус­та­нав­ли­ва­ет­ся по при­зна­кам их воз­ник­но­ве­ния, юри­дической при­ро­де и объ­ё­му правосубъектности. К субъ­ек­там ме­ж­ду­народного пра­ва от­но­сят­ся лишь те, кто об­ла­да­ет пра­ва­ми и обя­зан­но­стя­ми в со­от­вет­ст­вии с нор­ма­ми ме­ж­ду­народного пра­ва. Пер­вич­ны­ми субъ­ек­та­ми ме­ж­ду­народного пра­ва яв­ля­ют­ся го­су­дар­ст­ва, на­ции и на­ро­ды, бо­рю­щие­ся за свою не­за­ви­си­мость. К иным субъ­ек­там ме­ж­ду­народного пра­ва от­но­сят­ся меж­пра­ви­тельственной ор­га­ни­за­ции, го­су­дар­ст­вен­но-по­доб­ные об­ра­зо­ва­ния и в ог­ра­ни­чен­ном объ­ё­ме ин­ди­ви­ды.

Субъ­ек­ты ме­ж­ду­народного пра­ва - это ли­ца, уча­ст­ни­ки ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вых от­но­ше­ний, ко­то­рые яв­ля­ют­ся но­си­те­ля­ми субъ­ек­тив­ных юри­дических прав и обя­зан­но­стей. Для это­го они долж­ны об­ла­дать оп­ре­де­лён­ны­ми свой­ст­ва­ми, к чис­лу ко­то­рых от­но­сят­ся: из­вест­ная внеш­няя обо­соб­лен­ность; пер­со­ни­фи­ка­ция (вы­сту­п­ле­ние в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях в ви­де еди­но­го ли­ца); спо­соб­ность вы­ра­ба­ты­вать, вы­ра­жать и осу­ще­ст­в­лять ав­то­ном­ную во­лю, уча­ст­во­вать в раз­ра­ботке и при­ня­тии норм ме­ж­ду­народного пра­ва. Кро­ме то­го, субъ­ек­ты ме­ж­ду­народного пра­ва - это та­кие ли­ца, ко­то­рые при­об­ре­ли свой­ст­ва субъ­ек­та в си­лу норм ме­ж­ду­народного пра­ва. Ина­че го­во­ря, юри­дические нор­мы об­ра­зу­ют обя­за­тель­ную ос­но­ву дея­тель­но­сти ак­то­ров как субъ­ек­тов ме­ж­ду­народного пра­ва.

Субъ­ек­ты ме­ж­ду­народного пра­ва об­ла­да­ют об­щей, от­рас­ле­вой и специальной правосубъектностью. Об­щая правосубъектность - спо­соб­ность ак­то­ров ipso facto (в си­лу фак­та) быть субъ­ек­том ме­ж­ду­народного пра­ва во­об­ще. Та­кой правосубъектностью об­ла­да­ют су­ве­рен­ные го­су­дар­ст­ва. Они яв­ля­ют­ся пер­вич­ны­ми субъ­ек­та­ми ме­ж­ду­народного пра­ва. Об­щей правосубъектностью об­ла­да­ют так­же на­ро­ды и на­ции, бо­рю­щие­ся за свою не­за­ви­си­мость. От­рас­ле­вая правосубъектность - спо­соб­ность ак­то­ров быть уча­ст­ни­ка­ми пра­во­от­но­ше­ний в отдельной об­лас­ти ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний. Та­кой правосубъектностью об­ла­да­ют меж­пра­ви­тель­ст­венные ор­га­ни­за­ции. Специальная правосубъектность - спо­соб­ность ак­то­ров быть уча­ст­ни­ком лишь оп­ре­де­лён­но­го кру­га пра­во­от­но­ше­ний в рам­ках отдельной от­рас­ли ме­ж­ду­народного пра­ва. Специальная правосубъектность об­ла­да­ют ин­ди­ви­ды, например, по во­про­сам за­щи­ты прав че­ло­ве­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)