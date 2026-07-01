ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ - общественно-юридическое состояние лица, способность иметь и самостоятельно осуществлять права и обязанности; мера участия в правовых отношениях.
Правосубъектность закрепляется юридическими нормами и гарантируется государством, являясь одним (наряду с конституционными правами и обязанностями) из элементов правового статуса личности.
Различают правосубъектность: общую (способность быть субъектом права вообще), отраслевую (способность быть участником отношений в определённой общественной сфере) и специальную (возможность участвовать в конкретных правоотношениях, ограниченную либо целевую, в зависимости от свойств самого субъекта). Наиболее полной правосубъектностью обладают граждане, их правовой статус определяется в первую очередь основным законом государства. В соответствии со статьей 16 Международного пакта о гражданском и политическом правах 1966 года каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности, а её объем не зависит от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства. Российское законодательство не допускает добровольного (полного или частичного) отказа гражданина от правосубъектности и не признаёт ограничивающих её сделок, кроме прямо предусмотренных законом случаев. В некоторых отраслях права правосубъектность состоит из правоспособности и дееспособности.
Правосубъектность юридических лиц определяется их учредительными документами и зависит от целей создания и сферы их деятельности.
Правосубъектность международная - юридическая способность субъектов международного права к самостоятельным действиям, к независимому осуществлению международно-правовых норм, определяющих права и обязанности участников международных правоотношений.
Международная правосубъектность подразделяется на фактическую и юридическую. Юридическим источником правосубъектности являются Устав ООН, международные договоры, уставы межправительственных организаций. Различие между субъектами международного права устанавливается по признакам их возникновения, юридической природе и объёму правосубъектности. К субъектам международного права относятся лишь те, кто обладает правами и обязанностями в соответствии с нормами международного права. Первичными субъектами международного права являются государства, нации и народы, борющиеся за свою независимость. К иным субъектам международного права относятся межправительственной организации, государственно-подобные образования и в ограниченном объёме индивиды.
Субъекты международного права - это лица, участники международно-правовых отношений, которые являются носителями субъективных юридических прав и обязанностей. Для этого они должны обладать определёнными свойствами, к числу которых относятся: известная внешняя обособленность; персонификация (выступление в международных отношениях в виде единого лица); способность вырабатывать, выражать и осуществлять автономную волю, участвовать в разработке и принятии норм международного права. Кроме того, субъекты международного права - это такие лица, которые приобрели свойства субъекта в силу норм международного права. Иначе говоря, юридические нормы образуют обязательную основу деятельности акторов как субъектов международного права.
Субъекты международного права обладают общей, отраслевой и специальной правосубъектностью. Общая правосубъектность - способность акторов ipso facto (в силу факта) быть субъектом международного права вообще. Такой правосубъектностью обладают суверенные государства. Они являются первичными субъектами международного права. Общей правосубъектностью обладают также народы и нации, борющиеся за свою независимость. Отраслевая правосубъектность - способность акторов быть участниками правоотношений в отдельной области международных отношений. Такой правосубъектностью обладают межправительственные организации. Специальная правосубъектность - способность акторов быть участником лишь определённого круга правоотношений в рамках отдельной отрасли международного права. Специальная правосубъектность обладают индивиды, например, по вопросам защиты прав человека.
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