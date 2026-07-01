ПРАВОСПОСОБНОСТЬ
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ - элемент правосубъектности; способность лица иметь права и нести обязанности.
Содержание правоспособности различно в зависимости от вида субъекта и сферы общественных отношений, в которых он участвует. В содержание гражданская правоспособность физического лица входит возможность иметь имущественные и личные неимущественные права. Правоспособность признаётся в равной мере за всеми гражданами, возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности, а также сделки, направленные на ограничение правоспособности, ничтожны, кроме прямо допускаемых законом. В иных отраслях права, наряду с общей, предусматривается специальная (должностная, профессиональная) правоспособность, которая ставит объём прав и обязанностей гражданина в зависимость от особых социально-юридических свойств (возраста, специальности, уровня образования, здоровья и тому подобное) для занятия определённых должностей или осуществления определённой деятельности.
Юридическое лицо может иметь гражданского права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. В зависимости от вида юридического лица правоспособность может быть общей (универсальной) и специальной. Общей правоспособностью по российскому праву обладают все коммерческие организации, за исключением государственных или муниципальных унитарных предприятий и некоторых иных организаций (например, страховых компаний и банков), они могут приобретать и реализовывать права в любых не запрещённых законом целях. Специальная правоспособность ограничена целями создания некоммерческих организаций и унитарных предприятий и исчерпывающим образом установлена их учредительными документами. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается с ликвидацией.
Публично-правовые образования (Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования) выступают в гражданских правоотношениях на равных началах с физическими и юридическими лицами. От имени таких образований могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности органы власти в рамках их компетенции.
Правоспособность государства не совпадает с правоспособностью иных субъектов: законодательством предусмотрены некоторые исключительные возможности (например, приобретение выморочного имущества, установление монополии на экспорт и импорт отдельных видов товаров и прочие возможности).
В национальных правовых системах также закреплена особая правоспособность так называемый нетипичных субъектов: религиозных организаций, иных общественных образований (не совпадающих с юридическими лицами), иностранных лиц, транснациональных корпораций.
Правоспособность в международном праве базируется на суверенитете и иммунитете государств, их способности создавать нормы международного права путём заключения международных договоров и участия в них.
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