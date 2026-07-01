ПРАВОСПОСОБНОСТЬ

ПРАВОСПОСОБНОСТЬ - эле­мент пра­во­субъ­ект­но­сти; спо­соб­ность ли­ца иметь пра­ва и не­сти обя­зан­но­сти.

Со­дер­жа­ние правоспособности раз­лич­но в за­ви­си­мо­сти от ви­да субъ­ек­та и сфе­ры об­щественных от­но­ше­ний, в ко­то­рых он уча­ст­ву­ет. В со­дер­жа­ние гражданская правоспособность фи­зического ли­ца вхо­дит воз­мож­ность иметь иму­ще­ст­вен­ные и лич­ные не­иму­ще­ст­вен­ные пра­ва. Правоспособность при­зна­ёт­ся в рав­ной ме­ре за все­ми гра­ж­да­на­ми, воз­ни­ка­ет в мо­мент ро­ж­де­ния гра­ж­да­ни­на и пре­кра­ща­ет­ся его смер­тью. Пол­ный или час­тич­ный от­каз гра­ж­да­ни­на от правоспособности, а так­же сдел­ки, на­прав­лен­ные на ог­ра­ни­че­ние правоспособности, ни­чтож­ны, кро­ме пря­мо до­пус­кае­мых за­ко­ном. В иных от­рас­лях пра­ва, на­ря­ду с об­щей, пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся специальная (долж­но­ст­ная, профессиональная) правоспособность, ко­то­рая ста­вит объ­ём прав и обя­зан­но­стей гра­ж­да­ни­на в за­ви­си­мость от осо­бых со­ци­аль­но-юри­дических свойств (воз­рас­та, спе­ци­аль­но­сти, уров­ня об­ра­зо­ва­ния, здо­ро­вья и тому подобное) для за­ня­тия оп­ре­де­лён­ных долж­но­стей или осу­ще­ст­в­ле­ния оп­ре­де­лён­ной дея­тель­но­сти.

Юри­дическое ли­цо мо­жет иметь гражданского пра­ва, со­от­вет­ст­вую­щие це­лям дея­тель­но­сти, пре­ду­смот­рен­ным в его уч­ре­дительных до­ку­мен­тах, и не­сти свя­зан­ные с этой дея­тель­но­стью обя­зан­но­сти. В за­ви­си­мо­сти от ви­да юри­дического ли­ца правоспособность мо­жет быть об­щей (уни­вер­саль­ной) и спе­ци­аль­ной. Об­щей правоспособностью по российскому пра­ву об­ла­да­ют все ком­мер­че­ские ор­га­ни­за­ции, за ис­клю­че­ни­ем государственных или му­ни­ци­паль­ных уни­тар­ных пред­при­ятий и не­ко­то­рых иных ор­га­ни­за­ций (например, стра­хо­вых ком­па­ний и бан­ков), они мо­гут при­об­ре­тать и реа­ли­зо­вы­вать пра­ва в лю­бых не за­пре­щён­ных за­ко­ном це­лях. Специальная правоспособность ог­ра­ни­че­на це­ля­ми соз­да­ния не­ком­мер­че­ских ор­га­ни­за­ций и уни­тар­ных пред­при­ятий и ис­чер­пы­ваю­щим об­ра­зом ус­та­нов­ле­на их уч­ре­дительными до­ку­мен­та­ми. Правоспособность юри­дического ли­ца воз­ни­ка­ет в мо­мент его соз­да­ния и пре­кра­ща­ет­ся с ли­к­ви­да­ци­ей.

Пуб­лич­но-пра­во­вые об­ра­зо­ва­ния (Российская Фе­де­ра­ция, субъ­ек­ты РФ, муниципальные об­ра­зо­ва­ния) вы­сту­па­ют в гражданских пра­во­от­но­ше­ни­ях на рав­ных на­ча­лах с фи­зическими и юри­дическими ли­ца­ми. От име­ни та­ких об­ра­зо­ва­ний мо­гут свои­ми дей­ст­вия­ми при­об­ре­тать и осу­ще­ст­в­лять иму­ще­ст­вен­ные и лич­ные не­иму­ще­ст­вен­ные пра­ва и обя­зан­но­сти ор­га­ны вла­сти в рам­ках их ком­пе­тен­ции.

Правоспособность го­су­дар­ст­ва не сов­па­да­ет с правоспособностью иных субъ­ек­тов: за­ко­но­да­тель­ст­вом пре­ду­смот­ре­ны не­ко­то­рые ис­клю­чительные воз­мож­но­сти (например, при­об­ре­те­ние вы­мо­роч­но­го иму­ще­ст­ва, ус­та­нов­ле­ние мо­но­по­лии на экс­порт и им­порт отдельных ви­дов то­ва­ров и прочие возможности).

В национальных пра­во­вых сис­те­мах так­же за­кре­п­ле­на осо­бая правоспособность так называемый не­ти­пич­ных субъ­ек­тов: ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций, иных об­щественных об­ра­зо­ва­ний (не сов­па­даю­щих с юри­дическими ли­ца­ми), иностранных лиц, транс­на­цио­наль­ных кор­по­ра­ций.

Правоспособность в ме­ж­ду­народном пра­ве ба­зи­ру­ет­ся на су­ве­ре­ни­те­те и им­му­ни­те­те го­су­дарств, их спо­соб­но­сти соз­да­вать нор­мы ме­ж­ду­народного пра­ва пу­тём за­клю­че­ния ме­ж­ду­народных до­го­во­ров и уча­стия в них.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)