ПРАВОСЛАВНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО

ПРАВОСЛАВНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО - церковно-общественное объединение в Российской империи.

Идею соз­да­ния общества с це­лью со­дей­ст­вия ра­бо­те пра­во­слав­ных мис­сий (смотрите Мис­сио­нер­ст­во ) впер­вые вы­дви­нул в 1839 году ар­химандрит Ма­ка­рий (Глу­ха­рёв). В 1865 году уч­ре­ж­де­ние православного миссионерского общества, ко­то­рое при­ня­ла под своё по­кро­ви­тель­ст­во императрица Ма­рия Алек­сан­д­ров­на, бла­го­сло­вил Свя­тей­ший Си­нод. Од­на­ко из-за раз­но­гла­сий в Со­ве­те общества в апреле 1869 года ука­зом императора Алек­сан­д­ра II православное миссионерское общество бы­ло уп­разд­не­но.

По хо­да­тай­ст­ву им­пе­рат­ри­цы под руководством митрополита Мо­с­ков­ско­го Ин­но­кен­тия (По­по­ва-Ве­ниа­ми­но­ва) был раз­ра­бо­тан но­вый ус­тав общества, ут­вер­ждён­ный им­пе­ра­то­ром 21 ноября (3 декабря)1869 года. От­кры­тие об­нов­лён­но­го православного миссионерского общества со­стоя­лось в Мо­ск­ве 25 января (6 февраля) 1870 года. Со­глас­но ус­та­ву, православное миссионерское общество на­хо­ди­лось под по­кро­ви­тель­ст­вом им­пе­рат­ри­цы, его пред­се­да­те­лем яв­лял­ся ми­тро­по­лит Мо­с­ков­ский, де­ла­ми общества за­ве­до­ва­ли московский со­вет (пер­во­на­чаль­но раз­ме­щал­ся в московском По­кров­ском монастыре, с 1903 года - в от­крыв­шем­ся в Мо­ск­ве епар­хи­аль­ном до­ме) и епар­хи­аль­ные ко­ми­те­ты под пред­се­да­тель­ст­вом ме­ст­ных ар­хие­ре­ев. С раз­ре­ше­ния Си­но­да и со­гла­сия епар­хи­аль­ной вла­сти православного миссионерского общества пре­дос­тав­ля­лось пра­во от­кры­вать но­вые мис­сии и ста­ны, церк­ви, шко­лы, боль­ни­цы.

В те­че­ние 1870 года от­кры­ты ко­ми­те­ты православного миссионерского общества в 13 епар­хи­ях, к 1914 году дей­ст­во­ва­ло 56 епар­хи­аль­ных ко­ми­те­тов. На под­дер­жа­ние и раз­ви­тие мис­сио­нер­ско­го де­ла православное миссионерское общество ве­ло сбор по­жерт­во­ва­ний день­га­ми, ико­на­ми, кни­га­ми, цер­ков­ной ут­ва­рью. Со­вет православного миссионерского общества из­дал кни­ги с опи­са­ни­ем со­стоя­ния российских пра­во­слав­ных мис­сий, их нужд и по­треб­но­стей. В 1874-1879 годы на сред­ст­ва православного миссионерского общества в Мо­ск­ве из­да­вал­ся журнал «Мис­сио­нер», с 1893 года - журнал «Пра­во­слав­ный бла­го­ве­ст­ник». При под­держ­ке общества мис­сио­нер­ская дея­тель­ность Русской церк­ви ак­ти­ви­зи­ро­ва­лась: са­мы­ми ус­пеш­ны­ми бы­ли Ир­кут­ская, Кам­чат­ская и Ал­тай­ская мис­сии; от­кры­то мно­го но­вых ста­нов в Си­би­ри; в Ка­зан­ской епар­хии уве­ли­че­но чис­ло кре­щё­но-та­тар­ских мис­сио­нер­ских школ, уч­ре­ж­де­на ко­мис­сия для пе­ре­во­да пра­во­слав­ной литературы на язы­ки ма­лых на­ро­дов.

К 1900 году при пред­се­да­тель­ст­ве митрополита Мо­с­ков­ско­го Вла­ди­ми­ра (Бо­го­яв­лен­ско­го) (1898-1912 годы) православное миссионерское общество на­счи­ты­ва­ло 16368 чле­нов, на его по­пе­че­нии на­хо­ди­лись 8 мис­сий в Ази­атской час­ти Российской им­пе­рии - Ал­тай­ская, Кир­гиз­ская, То­боль­ская, За­бай­каль­ская, Вла­ди­во­сток­ская, Ир­кут­ская, Ени­сей­ская и Якут­ская, в Ев­ропейской час­ти - мис­сии в Ас­т­ра­хан­ской, Став­ро­поль­ской, Орен­бург­ской и Ря­зан­ской епар­хи­ях. Православное миссионерское общество со­дер­жа­ло мис­сио­нер­ские шко­лы на­по­до­бие школ Н.И. Иль­мин­ско­го в Ка­зан­ской (154 шко­лы), Вят­ской (66), Уфим­ской (41), Са­мар­ской (16), Са­ра­тов­ской (14), Сим­бир­ской (13), Ар­хан­гель­ской (10), Ека­те­рин­бург­ской (4) епар­хи­ях. Из за­гра­нич­ных мис­сий общество с 1900 года час­тич­но фи­нан­си­ро­ва­ло Япон­скую и Се­ве­ро­аме­ри­кан­скую мис­сии.

По­след­ний пе­ри­од ак­ти­ви­за­ции дея­тель­но­сти православного миссионерского общества свя­зан с име­нем митрополита Мо­с­ков­ско­го Ма­ка­рия (Пар­виц­ко­го-Нев­ско­го) (1912-1917 годы), обо­га­тив­ше­го ра­бо­ту общества соб­ст­вен­ным мно­го­лет­ним опы­том мис­сио­нер­ст­ва. В этот пе­ри­од, не­смот­ря на на­чав­шую­ся Первую ми­ро­вую вой­ну , уве­ли­чил­ся сбор средств епар­хи­аль­ны­ми ко­ми­те­та­ми, в 1914 году на со­дер­жа­нии православного миссионерского общества на­хо­ди­лись 680 мис­сио­нер­ских школ, в ко­то­рых обу­ча­лись 14 тысяч учащихся. В 1913 году воз­ник про­ект от­кры­тия в Мо­ск­ве по­дво­рий пра­во­слав­ной мис­сии на Аля­ске и в Северной Аме­ри­ке, Ал­тай­ской мис­сии, про­ект ор­га­ни­за­ции Бо­го­слов­ско-пе­да­го­гического мис­сио­нер­ско­го института (не осу­ще­ст­в­ле­ны).

В пе­ри­од с середины 1917 года до середины 1918 года православное миссионерское общество по­сте­пен­но пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)