ПРАВОСЛАВНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПРАВОСЛАВНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО - церковно-общественное объединение в Российской империи.
Идею создания общества с целью содействия работе православных миссий (смотрите Миссионерство) впервые выдвинул в 1839 году архимандрит Макарий (Глухарёв). В 1865 году учреждение православного миссионерского общества, которое приняла под своё покровительство императрица Мария Александровна, благословил Святейший Синод. Однако из-за разногласий в Совете общества в апреле 1869 года указом императора Александра II православное миссионерское общество было упразднено.
По ходатайству императрицы под руководством митрополита Московского Иннокентия (Попова-Вениаминова) был разработан новый устав общества, утверждённый императором 21 ноября (3 декабря)1869 года. Открытие обновлённого православного миссионерского общества состоялось в Москве 25 января (6 февраля) 1870 года. Согласно уставу, православное миссионерское общество находилось под покровительством императрицы, его председателем являлся митрополит Московский, делами общества заведовали московский совет (первоначально размещался в московском Покровском монастыре, с 1903 года - в открывшемся в Москве епархиальном доме) и епархиальные комитеты под председательством местных архиереев. С разрешения Синода и согласия епархиальной власти православного миссионерского общества предоставлялось право открывать новые миссии и станы, церкви, школы, больницы.
В течение 1870 года открыты комитеты православного миссионерского общества в 13 епархиях, к 1914 году действовало 56 епархиальных комитетов. На поддержание и развитие миссионерского дела православное миссионерское общество вело сбор пожертвований деньгами, иконами, книгами, церковной утварью. Совет православного миссионерского общества издал книги с описанием состояния российских православных миссий, их нужд и потребностей. В 1874-1879 годы на средства православного миссионерского общества в Москве издавался журнал «Миссионер», с 1893 года - журнал «Православный благовестник». При поддержке общества миссионерская деятельность Русской церкви активизировалась: самыми успешными были Иркутская, Камчатская и Алтайская миссии; открыто много новых станов в Сибири; в Казанской епархии увеличено число крещёно-татарских миссионерских школ, учреждена комиссия для перевода православной литературы на языки малых народов.
К 1900 году при председательстве митрополита Московского Владимира (Богоявленского) (1898-1912 годы) православное миссионерское общество насчитывало 16368 членов, на его попечении находились 8 миссий в Азиатской части Российской империи - Алтайская, Киргизская, Тобольская, Забайкальская, Владивостокская, Иркутская, Енисейская и Якутская, в Европейской части - миссии в Астраханской, Ставропольской, Оренбургской и Рязанской епархиях. Православное миссионерское общество содержало миссионерские школы наподобие школ Н.И. Ильминского в Казанской (154 школы), Вятской (66), Уфимской (41), Самарской (16), Саратовской (14), Симбирской (13), Архангельской (10), Екатеринбургской (4) епархиях. Из заграничных миссий общество с 1900 года частично финансировало Японскую и Североамериканскую миссии.
Последний период активизации деятельности православного миссионерского общества связан с именем митрополита Московского Макария (Парвицкого-Невского) (1912-1917 годы), обогатившего работу общества собственным многолетним опытом миссионерства. В этот период, несмотря на начавшуюся Первую мировую войну, увеличился сбор средств епархиальными комитетами, в 1914 году на содержании православного миссионерского общества находились 680 миссионерских школ, в которых обучались 14 тысяч учащихся. В 1913 году возник проект открытия в Москве подворий православной миссии на Аляске и в Северной Америке, Алтайской миссии, проект организации Богословско-педагогического миссионерского института (не осуществлены).
В период с середины 1917 года до середины 1918 года православное миссионерское общество постепенно прекратило существование.
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