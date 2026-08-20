ПРАВОПОРЯДОК
ПРАВОПОРЯДОК - состояние упорядоченности общественных отношений посредством права.
Правопорядок является целью правового регулирования, результатом реализации права, воплощения в жизнь требований правовых норм.
Устойчивость правопорядка обеспечивается не только эффективностью государственного принуждения в случае нарушения норм права (реализацией предусмотренных в них санкций), но и его легитимностью, то есть признанием населения, уверенностью в его необходимости, оправданности и справедливости.
Правопорядок в современном демократическом, правовом государстве основывается на признании верховенства прав человека, их реальной гарантированности и защите.
Правопорядок является важнейшей составляющей общественного порядка, который складывается в результате регулирующего воздействия на общественного отношения различных социальных норм - обычаев, традиций, нравственности, религии и тому подобное
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