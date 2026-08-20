ПРАВОПОРЯДОК

ПРАВОПОРЯДОК - состояние упо­ря­до­чен­но­сти об­ще­ст­вен­ных от­но­ше­ний по­сред­ст­вом пра­ва .

Правопорядок яв­ля­ет­ся це­лью пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния, ре­зуль­та­том реа­ли­за­ции пра­ва, во­пло­ще­ния в жизнь тре­бо­ва­ний пра­во­вых норм .

Ус­той­чи­вость правопорядка обес­пе­чи­ва­ет­ся не толь­ко эф­фек­тив­но­стью государственного при­ну­ж­де­ния в слу­чае на­ру­ше­ния норм пра­ва (реа­ли­за­ци­ей пре­ду­смот­рен­ных в них санк­ций), но и его ле­ги­тим­но­стью , то есть при­зна­ни­ем на­се­ле­ния, уве­рен­но­стью в его не­об­хо­ди­мо­сти, оп­рав­дан­но­сти и спра­вед­ли­во­сти.

Правопорядок в современном де­мо­кра­тическом, пра­во­вом го­су­дар­ст­ве ос­но­вы­ва­ет­ся на при­зна­нии вер­хо­вен­ст­ва прав че­ло­ве­ка, их ре­аль­ной га­ран­ти­ро­ван­но­сти и за­щи­те.

Правопорядок яв­ля­ет­ся важ­ней­шей со­став­ляю­щей об­щественного по­ряд­ка, ко­то­рый скла­ды­ва­ет­ся в ре­зуль­та­те ре­гу­ли­рую­ще­го воз­дей­ст­вия на об­щественного от­но­ше­ния различных со­ци­аль­ных норм - обы­ча­ев, тра­ди­ций, нрав­ст­вен­но­сти, ре­ли­гии и тому подобное

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