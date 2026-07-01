ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА - в Российской Федерации Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации» (2003 год).
Правоохранительная служба определена как «вид федеральной государственной службы, представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина». К числу таких органов обычно относят: МВД Российской Федерации, Федеральную миграционную службу, Государственную фельдъегерскую службу Российской Федерации, Федеральную службу исполнения наказаний, Федеральную таможенную службу, Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Государственную противопожарную службу МЧС Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации.
Отличительной особенностью правоохранительной службы является то, что гражданам, находящимся на соответствующих должностях, присваиваются специальные звания и классные чины.
Принципы правоохранительной службы сводятся к следующему: служащий в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации; никто, кроме лиц, уполномоченных законом, не вправе вмешиваться в его деятельность; при получении приказа, распоряжения или указания, явно противоречащих законодательству, служащий обязан принять меры, исключающие нарушение законодательства; ограничение прав и свобод человека и гражданина в отношении служащего допускается в соответствии с федеральным законом в той мере, в какой это необходимо для выполнения задач, связанных с защитой основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения безопасности государства; служащий не вправе отказаться от исполнения своих должностных обязанностей по причине угрозы его жизни или здоровью, если эти обязанности предусмотрены контрактом и для их исполнения приняты необходимые меры безопасности.
В правоохранительных органах не допускается создание и деятельность политических партий и религиозных объединений, их структурных подразделений; служебная деятельность служащего не может осуществляться в интересах профсоюзов, политических партий, иных общественных или религиозных объединений.
На постсоветском пространстве закон о правоохранительных службах был принят только в Республике Казахстан (2011 год). В других государствах ни в законодательной практике, ни в научно-теоретическом плане правоохранительная служба не выделяется в качестве самостоятельного вида государственной службы.
Организация и деятельность органов, осуществляющих правоохранительной функции, регламентируются как законодательством о государственной службе этих стран, так и специальными нормативными правовыми актами, отражающими специфику работы этих органов.
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