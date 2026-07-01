ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА,

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА - в Российской Федерации Фе­де­раль­ным за­ко­ном «О сис­те­ме го­су­дар­ст­вен­ной служ­бы Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» (2003 год).

Правоохранительная служба оп­ре­де­ле­на как «вид фе­де­раль­ной го­су­дар­ст­вен­ной служ­бы, пред­став­ляю­щий со­бой про­фес­сио­наль­ную слу­жеб­ную дея­тель­ность гра­ж­дан на долж­но­стях пра­во­ох­ра­ни­тель­ной служ­бы в го­су­дар­ст­вен­ных ор­га­нах, служ­бах и уч­ре­ж­де­ни­ях, осу­ще­ст­в­ляю­щих функ­ции по обес­пе­че­нию безо­пас­но­сти, за­кон­но­сти и пра­во­по­ряд­ка, по борь­бе с пре­ступ­но­стью, по за­щи­те прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на». К чис­лу та­ких ор­га­нов обыч­но от­но­сят: МВД Российской Федерации, Фе­де­раль­ную ми­грационную служ­бу, Государственную фельдъ­егер­скую служ­бу Российской Федерации, Фе­де­раль­ную служ­бу ис­пол­не­ния на­ка­за­ний, Фе­де­раль­ную та­мо­жен­ную служ­бу, Фе­де­раль­ную служ­бу Российской Федерации по кон­тро­лю за обо­ро­том нар­ко­ти­ков, Государственную про­ти­во­по­жар­ную служ­бу МЧС Российской Федерации, Фе­де­раль­ную служ­бу безо­пас­но­сти Российской Федерации.

Отличительной осо­бен­но­стью правоохранительной службы яв­ля­ет­ся то, что гра­ж­да­нам, на­хо­дя­щим­ся на со­от­вет­ст­вую­щих долж­но­стях, при­сваи­ва­ют­ся специальные зва­ния и класс­ные чи­ны.

Прин­ци­пы правоохранительной службы сво­дят­ся к сле­дую­ще­му: слу­жа­щий в сво­ей дея­тель­но­сти ру­ко­во­дству­ет­ся за­ко­но­да­тель­ст­вом Российской Федерации; ни­кто, кро­ме лиц, упол­но­мо­чен­ных за­ко­ном, не впра­ве вме­ши­вать­ся в его дея­тель­ность; при по­лу­че­нии при­ка­за, рас­по­ря­же­ния или ука­за­ния, яв­но про­ти­во­ре­ча­щих за­ко­но­да­тель­ст­ву , слу­жа­щий обя­зан при­нять ме­ры, ис­клю­чаю­щие на­ру­ше­ние за­ко­но­да­тель­ст­ва; ог­ра­ни­че­ние прав и сво­бод че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на в от­но­ше­нии слу­жа­ще­го до­пус­ка­ет­ся в со­от­вет­ст­вии с фе­де­раль­ным за­ко­ном в той ме­ре, в ка­кой это не­об­хо­ди­мо для вы­пол­не­ния за­дач, свя­зан­ных с за­щи­той ос­нов кон­сти­туционного строя, нрав­ст­вен­но­сти, здо­ро­вья, прав и за­кон­ных ин­те­ре­сов других лиц, обес­пе­че­ния без­о­пас­но­сти го­су­дар­ст­ва; слу­жа­щий не впра­ве от­ка­зать­ся от ис­пол­не­ния сво­их долж­но­ст­ных обя­зан­но­стей по при­чи­не уг­ро­зы его жиз­ни или здо­ро­вью, ес­ли эти обя­зан­но­сти пре­ду­смот­ре­ны кон­трак­том и для их ис­пол­не­ния при­ня­ты не­об­хо­ди­мые ме­ры безо­пас­но­сти.

В пра­во­ох­ра­нительных ор­га­нах не до­пус­ка­ет­ся соз­да­ние и дея­тель­ность по­ли­тических пар­тий и ре­лигиозных объ­е­ди­не­ний, их струк­тур­ных под­раз­де­ле­ний; слу­жеб­ная дея­тель­ность слу­жа­ще­го не мо­жет осу­ще­ст­в­лять­ся в ин­те­ре­сах профсою­зов, по­ли­тических пар­тий, иных об­щественных или ре­лигиозных объ­е­ди­не­ний.

На пост­со­вет­ском про­стран­ст­ве за­кон о правоохранительных службах был при­нят толь­ко в Рес­пуб­ли­ке Ка­зах­стан (2011 год). В других го­су­дар­ст­вах ни в за­ко­но­дательной прак­ти­ке, ни в на­уч­но-тео­ре­тическом пла­не правоохранительная служба не вы­де­ля­ет­ся в ка­че­ст­ве са­мо­стоятельного ви­да государственной служ­бы.

Ор­га­ни­за­ция и дея­тель­ность ор­га­нов, осу­ще­ст­в­ляю­щих пра­во­ох­ра­нительной функ­ции, рег­ла­мен­ти­ру­ют­ся как за­ко­но­да­тель­ст­вом о государственной служ­бе этих стран, так и специальными нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми, от­ра­жаю­щи­ми спе­ци­фи­ку ра­бо­ты этих ор­га­нов.

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