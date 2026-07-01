ПРАВАШИ

ПРАВАШИ - обобщённое название членов ряда политических организаций и партий, действовавших на территории хорватских земель во 2-й половине XIX - начале XX веков.

Яв­ля­ясь пред­ста­ви­те­ля­ми различных по­ли­тических сил (от край­не на­цио­на­ли­стических кру­гов до уме­рен­ных пат­рио­тов), праваши при­дер­жи­ва­лись об­щей кон­цеп­ции, ос­но­ван­ной на при­зна­нии за Хор­ва­ти­ей ис­то­рического пра­ва на не­за­ви­си­мость и пол­ную государственную са­мо­стоя­тель­ность в гра­ни­цах так называемого Три­еди­но­го ко­ро­лев­ст­ва Хор­ва­тии, Сла­во­нии и Дал­ма­ции (со 2-й половины XVI века название ком­плек­са хорватских зе­мель, вхо­див­ших в им­пе­рию Габс­бур­гов). На её ос­но­ве фор­ми­ро­ва­лись различные «пар­тии пра­ва». Пер­вой из них ста­ла Пар­тия пра­ва (ПП, Stranka prava), ос­но­ван­ная в 1861 году мо­ло­ды­ми хорватскими юри­ста­ми А. Стар­че­ви­чем и Э. Ква­тер­ни­ком. Главные пе­чат­ные ор­га­ны - га­зе­ты «Zvekan», «Hervat», «Hervatska», «Sloboda». Ра­то­ва­ла за соз­да­ние не­за­ви­си­мо­го хорватского го­су­дар­ст­ва, за­яв­ля­ла об осо­бой ро­ли хор­ва­тов в южно-славянском ми­ре, пе­ре­хо­дя по­рой на по­зи­ции ра­ди­каль­но­го на­цио­на­лиз­ма . По­сле за­клю­че­ния ав­ст­ро-вен­гер­ско­го со­гла­ше­ния 1867 года, пре­об­ра­зо­вав­ше­го Австрийскую им­пе­рию в Ав­ст­ро-Венг­рию, и под­пи­са­ния в 1868 году хорватско-венгерского со­гла­ше­ния об ав­то­но­мии Хор­ва­тии праваши ста­ли ак­тив­но ис­поль­зо­вать пар­ла­мент­скую три­бу­ну, за­воё­вы­вая всё бо́ль­шую по­пу­ляр­ность; по­сле ок­ку­па­ции Ав­ст­ро-Венг­ри­ей Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны (1878) их по­ли­тические по­зи­ции уп­ро­чи­лись и на этой тер­ри­то­рии. Рас­ши­ри­лась со­ци­аль­ная ба­за правашей; на­ря­ду с городскими слоя­ми, их под­дер­жи­ва­ли пред­ста­ви­те­ли кре­сть­ян­ст­ва. В 1890-х годах ПП рас­ко­ло­лась. На её ба­зе воз­ник­ли Чис­тая пар­тия пра­ва (ЧПП, Čista stranka prava, осно­ва­на в 1895 году) во гла­ве с И. Фран­ком и Хорватская пар­тия пра­ва (ХПП, Hrvatska stranka prava, ос­но­ва­на в 1903 году) во гла­ве с А. Бре­сть­ен­ски, в ко­то­рую так­же во­шла Не­за­ви­си­мая народная пар­тия (Neovisna narodna stranka; ос­но­ва­на в 1880 году, до­би­ва­лась рав­но­пра­вия Хор­ва­тии с Венг­ри­ей). ЧПП счи­та­ла, что Хор­ва­тия мо­жет дос­тичь ши­ро­кой по­ли­тической са­мо­стоя­тель­но­сти, толь­ко опи­ра­ясь на под­держ­ку Габс­бур­гов . Она вы­сту­па­ла под ло­зун­га­ми ре­ак­ци­он­но­го, на­цио­на­ли­стического ха­рак­те­ра. В 1906 году ос­но­ва­на Хорватская хри­сти­ан­ско-со­ци­аль­ная пар­тия пра­ва (Hrvat­ska kršćansko-socijalna stranka pra­va), ра­то­вав­шая за пре­дос­тав­ле­ние ав­то­но­мии Рим­ско-ка­то­лической церк­ви в Хор­ва­тии (в 1910 году вли­лась в ЧПП). В 1908 году из ЧПП вы­де­ли­лась Стар­че­ви­че­ская пар­тия пра­ва (Starčevićeva stranka prava) во гла­ве с М. Стар­че­ви­чем. По­сле смер­ти Фран­ка (1911) он воз­гла­вил так называемую Все­пра­ваш­скую ор­га­ни­за­цию (Svepravaška organizacija), объ­е­ди­нив­шую бо́льшую часть правашей. В 1913 году про­изо­шёл рас­кол ор­га­ни­за­ции, в ре­зуль­та­те че­го вхо­див­шие в неё пар­тии вновь ста­ли са­мо­стоя­тель­ны­ми. В 1917-1918 годы боль­шин­ст­во из них пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние. По­сле об­ра­зо­ва­ния Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (1918) пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки воз­ро­дить дея­тель­ность правашей. В 1919 году ос­но­ва­на Хорватская пар­тия пра­ва во гла­ве с В. Пре­бе­гом, её сек­ре­та­рём стал А. Па­ве­лич. В 1929 году она бы­ла за­пре­ще­на, часть её чле­нов во гла­ве с Па­ве­ли­чем эмиг­ри­ро­ва­ла и сфор­ми­ро­ва­ла дви­же­ние ус­та­шей. В современной Хор­ва­тии дей­ст­ву­ют по­ли­тические груп­пы пра­вой по­ли­тической ори­ен­та­ции, на­зы­ваю­щие се­бя на­след­ни­ка­ми пра­ва­шей.

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