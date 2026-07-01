ПРАВАШИ
ПРАВАШИ - обобщённое название членов ряда политических организаций и партий, действовавших на территории хорватских земель во 2-й половине XIX - начале XX веков.
Являясь представителями различных политических сил (от крайне националистических кругов до умеренных патриотов), праваши придерживались общей концепции, основанной на признании за Хорватией исторического права на независимость и полную государственную самостоятельность в границах так называемого Триединого королевства Хорватии, Славонии и Далмации (со 2-й половины XVI века название комплекса хорватских земель, входивших в империю Габсбургов). На её основе формировались различные «партии права». Первой из них стала Партия права (ПП, Stranka prava), основанная в 1861 году молодыми хорватскими юристами А. Старчевичем и Э. Кватерником. Главные печатные органы - газеты «Zvekan», «Hervat», «Hervatska», «Sloboda». Ратовала за создание независимого хорватского государства, заявляла об особой роли хорватов в южно-славянском мире, переходя порой на позиции радикального национализма. После заключения австро-венгерского соглашения 1867 года, преобразовавшего Австрийскую империю в Австро-Венгрию, и подписания в 1868 году хорватско-венгерского соглашения об автономии Хорватии праваши стали активно использовать парламентскую трибуну, завоёвывая всё бо́льшую популярность; после оккупации Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины (1878) их политические позиции упрочились и на этой территории. Расширилась социальная база правашей; наряду с городскими слоями, их поддерживали представители крестьянства. В 1890-х годах ПП раскололась. На её базе возникли Чистая партия права (ЧПП, Čista stranka prava, основана в 1895 году) во главе с И. Франком и Хорватская партия права (ХПП, Hrvatska stranka prava, основана в 1903 году) во главе с А. Брестьенски, в которую также вошла Независимая народная партия (Neovisna narodna stranka; основана в 1880 году, добивалась равноправия Хорватии с Венгрией). ЧПП считала, что Хорватия может достичь широкой политической самостоятельности, только опираясь на поддержку Габсбургов. Она выступала под лозунгами реакционного, националистического характера. В 1906 году основана Хорватская христианско-социальная партия права (Hrvatska kršćansko-socijalna stranka prava), ратовавшая за предоставление автономии Римско-католической церкви в Хорватии (в 1910 году влилась в ЧПП). В 1908 году из ЧПП выделилась Старчевическая партия права (Starčevićeva stranka prava) во главе с М. Старчевичем. После смерти Франка (1911) он возглавил так называемую Всеправашскую организацию (Svepravaška organizacija), объединившую бо́льшую часть правашей. В 1913 году произошёл раскол организации, в результате чего входившие в неё партии вновь стали самостоятельными. В 1917-1918 годы большинство из них прекратило своё существование. После образования Королевства сербов, хорватов и словенцев (1918) предпринимались попытки возродить деятельность правашей. В 1919 году основана Хорватская партия права во главе с В. Пребегом, её секретарём стал А. Павелич. В 1929 году она была запрещена, часть её членов во главе с Павеличем эмигрировала и сформировала движение усташей. В современной Хорватии действуют политические группы правой политической ориентации, называющие себя наследниками правашей.