ПРАТО

ПРАТО - го­род в Центральной Ита­лии, в области Тос­ка­на, административный центр провинции Пра­то.

Население 192,4 тысяч человек (на 2013 год; в том числе тре­тья по чис­лен­но­сти кит. об­щи­на в ев­роп. го­ро­дах по­сле Па­ри­жа и Ми­ла­на, по оцен­кам, до 45 тысяч человек). Рас­по­ло­жен у под­но­жия го­ры Мон­те-Ре­тая, нареки Би­зен­цио (ле­вый при­токреки Ар­но), в 16 км к се­ве­ро-за­па­ду от Фло­рен­ции (вхо­дит в со­став городской аг­ло­ме­ра­ции Фло­рен­ции). Че­рез го­род про­хо­дят ав­то­мо­биль­ная и железнодорожная ма­ги­ст­ра­ли, свя­зы­ваю­щие Фло­рен­цию с го­ро­да­ми Лук­ка и Пи­за . Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - « Га­ли­лео Га­ли­лей » в Пи­зе (в 60 км к за­па­ду от цен­тра Прато), внутренний аэ­ро­порт - «Аме­ри­го Вес­пуч­чи» во Фло­рен­ции.

Пер­вое письменное упо­ми­на­ние о зам­ке Прато от­но­сит­ся к 1035 году. Во второй половине XII века про­воз­гла­ше­на ком­му­на. В XII-XIII веках важ­ный ре­мес­лен­ный центр (про­изводство шер­стя­ных тка­ней и других). С 1351 года под вла­стью Фло­рен­ции. В 1861 году во­шёл в со­став еди­но­го Итальянского ко­ро­лев­ст­ва. В хо­де Второй ми­ро­вой вой­ны, в мар­те 1944 года, 135 жи­те­лей го­ро­да де­пор­ти­ро­ва­ны в конц­ла­герь Ма­ут­хау­зен за уча­стие в за­бас­тов­ке. Ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми со­юз­ни­ков и от­ря­да­ми пар­ти­зан 6 сентября 1944 года. С 1992 года административный центр од­но­именной про­вин­ции.

От средневековой за­строй­ки со­хра­ни­лись: ро­ман­ская цер­ковь аб­бат­ст­ва Сан-Фа­биа­но (10 - начало XI века; на­поль­ные мо­заи­ки XI- XII века), фраг­мен­ты городских стен (XII и XIV века), Императорский за­мок (1242-1248 годы), го­тические церк­ви - Сан-Фран­че­ско (1281-1331 годы, фа­сад - XV век), Сан-До­ме­ни­ко (1283-1316 годы), Сант-Аго­сти­но (конец XIII века – 1440 год), двор­цы (па­лац­цо) XIII- XIV века Со­бор Сан­то-Сте­фа­но (вторая половина XII века; тран­септ - 1317-1368 годы, при­пи­сы­ва­ет­ся Дж. Пи­за­но; фа­сад - 1386-1457 годы с уг­ло­вой ка­фед­рой ра­бо­ты До­на­тел­ло и Ми­ке­лоц­цо ди Бар­то­ло­мео, 1433-1438 годы; клу­атр – второй половины XII века, пе­ре­стро­ен в XV веке; в ин­терь­е­ре - рос­пи­си Прато Уч­чел­ло, Фи­лип­по Лип­пи, ста­туя «Ма­дон­на дел­ла Чин­то­ла» Дж. Пи­за­но (около 1301 года) и другие. Цер­ковь Сан­та-Ма­рия-дел­ле-Кар­че­ри (1486-1495 годы, архитектор Дж. да Сан­гал­ло).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ме­ж­ду­народный институт эко­но­мической ис­то­рии имени Ф. Да­ти­ни (1967 год) и Центр ес­тественных на­ук Галь­чети (1967 год; в его со­ста­ве пла­не­та­рий). Ву­зы: Государственный тех­нический ин­ду­ст­ри­аль­ный институт имени Т. Буц­ци (1886 год); фи­ли­ал Фло­рен­тий­ско­го университета (в том числе найчно-исследовательский центр тек­стиль­ной и швей­ной промышленности). Институт куль­ту­ры и до­ку­мен­та­ции имени А. Лад­зе­ри­ни (Городская пуб­лич­ная библиотека; 1978 год). Ис­то­рические библиотеки: монастыря Сан-Ник­ко­ло (1328 год), имени М. Рон­чо­ни (1722 год), епи­скоп­ско­го ис­то­рический ар­хи­ва (1981 год). Государственный ар­хив Прато (1957 год), фо­то­ар­хив Тос­ка­ны (1980 год). Му­зеи: Го­род­ской (1912 год; в Па­лац­цо Пре­то­рио, XIII-XIV века), на­стен­ной жи­во­пи­си (1974 год; в монастыре Сан-До­ме­ни­ко), тка­ней (1975 год; эво­лю­ция ме­ст­но­го тек­стиль­но­го про­изводства), Но­вый го­род­ской (2013 год) и другие. Центр современного искусствава имени Л. Печ­чи (1988 год; с библиотекой). Дом-му­зей вла­дель­ца шер­стяных ма­нуфак­тур, куп­ца и бан­ки­ра Ф. Да­ти­ни (в его со­ста­ве - Ис­то­рический ар­хив тек­стиль­ной промышленности Прато). Те­ат­ры: ста­цио­нар­ный пуб­лич­ный Тос­ка­ны (1830 год; един­ст­вен­ный в об­лас­ти; до 1998 года дра­ма­тический театр «Ме­та­ста­зио»), музыкальный «По­ли­теа­ма» (1924 год), аван­гард­ный и экс­пе­риментальный «Фаб­бри­ко­не» (1974 год). Куль­турный центр «Но­вый Мань­оль­фи» (до 1997 года дра­ма­тический те­атр «Мань­оль­фи»).

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