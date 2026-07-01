ПРАТО
ПРАТО - город в Центральной Италии, в области Тоскана, административный центр провинции Прато.
Население 192,4 тысяч человек (на 2013 год; в том числе третья по численности кит. община в европ. городах после Парижа и Милана, по оценкам, до 45 тысяч человек). Расположен у подножия горы Монте-Ретая, нареки Бизенцио (левый притокреки Арно), в 16 км к северо-западу от Флоренции (входит в состав городской агломерации Флоренции). Через город проходят автомобильная и железнодорожная магистрали, связывающие Флоренцию с городами Лукка и Пиза. Ближайший международный аэропорт - «Галилео Галилей» в Пизе (в 60 км к западу от центра Прато), внутренний аэропорт - «Америго Веспуччи» во Флоренции.
Первое письменное упоминание о замке Прато относится к 1035 году. Во второй половине XII века провозглашена коммуна. В XII-XIII веках важный ремесленный центр (производство шерстяных тканей и других). С 1351 года под властью Флоренции. В 1861 году вошёл в состав единого Итальянского королевства. В ходе Второй мировой войны, в марте 1944 года, 135 жителей города депортированы в концлагерь Маутхаузен за участие в забастовке. Освобождён войсками союзников и отрядами партизан 6 сентября 1944 года. С 1992 года административный центр одноименной провинции.
От средневековой застройки сохранились: романская церковь аббатства Сан-Фабиано (10 - начало XI века; напольные мозаики XI- XII века), фрагменты городских стен (XII и XIV века), Императорский замок (1242-1248 годы), готические церкви - Сан-Франческо (1281-1331 годы, фасад - XV век), Сан-Доменико (1283-1316 годы), Сант-Агостино (конец XIII века – 1440 год), дворцы (палаццо) XIII- XIV века Собор Санто-Стефано (вторая половина XII века; трансепт - 1317-1368 годы, приписывается Дж. Пизано; фасад - 1386-1457 годы с угловой кафедрой работы Донателло и Микелоццо ди Бартоломео, 1433-1438 годы; клуатр – второй половины XII века, перестроен в XV веке; в интерьере - росписи Прато Уччелло, Филиппо Липпи, статуя «Мадонна делла Чинтола» Дж. Пизано (около 1301 года) и другие. Церковь Санта-Мария-делле-Карчери (1486-1495 годы, архитектор Дж. да Сангалло).
Среди научных учреждений - Международный институт экономической истории имени Ф. Датини (1967 год) и Центр естественных наук Гальчети (1967 год; в его составе планетарий). Вузы: Государственный технический индустриальный институт имени Т. Буцци (1886 год); филиал Флорентийского университета (в том числе найчно-исследовательский центр текстильной и швейной промышленности). Институт культуры и документации имени А. Ладзерини (Городская публичная библиотека; 1978 год). Исторические библиотеки: монастыря Сан-Никколо (1328 год), имени М. Рончони (1722 год), епископского исторический архива (1981 год). Государственный архив Прато (1957 год), фотоархив Тосканы (1980 год). Музеи: Городской (1912 год; в Палаццо Преторио, XIII-XIV века), настенной живописи (1974 год; в монастыре Сан-Доменико), тканей (1975 год; эволюция местного текстильного производства), Новый городской (2013 год) и другие. Центр современного искусствава имени Л. Печчи (1988 год; с библиотекой). Дом-музей владельца шерстяных мануфактур, купца и банкира Ф. Датини (в его составе - Исторический архив текстильной промышленности Прато). Театры: стационарный публичный Тосканы (1830 год; единственный в области; до 1998 года драматический театр «Метастазио»), музыкальный «Политеама» (1924 год), авангардный и экспериментальный «Фаббриконе» (1974 год). Культурный центр «Новый Маньольфи» (до 1997 года драматический театр «Маньольфи»).