ПРАТИН
ПРАТИН - древнегреческий драматург.
Участвовал в драматическом состязании с Эсхилом и Херилом в 70-ю Олимпиаду (около 500 до нашей эры) и занял второе место.
Все созданные им 50 пьес утрачены, из них – 32 сатировские драмы; именно Пратин считается создателем этого восходящего к архаическим формам жанра. Сохранились 5 фрагментов, а также названия - трагедии «Одержимые, или Карийские танцовщицы» («Δ&oxia;υσμαιναι Καρυ&oxia;ατιδες») и сатировской драмы «Состязающиеся» («Πα- λαισταί»; известно о её постановке сыном Пратин драматургом Аристием в 467 в качестве четвёртой драмы, завершающей трагич. трилогию).
Пратин сочинял также гипорхемы (хоровые песни, сопровождавшиеся пляской), о чём свидетельствует Афиней. Согласно Павсанию, сатировские драмы Пратина и Аристия по популярности превосходили эсхиловы.