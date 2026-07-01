ПРАТИН

ПРАТИН - древнегреческий драматург.

Уча­ст­во­вал в дра­ма­тическом со­стя­за­нии с Эс­хи­лом и Хе­ри­лом в 70-ю Олим­пиа­ду (около 500 до нашей эры) и за­нял второе ме­сто.

Все соз­дан­ные им 50 пьес ут­ра­че­ны, из них – 32 са­ти­ров­ские дра­мы; имен­но Пратин счи­та­ет­ся соз­да­те­лем это­го вос­хо­дя­ще­го к ар­ха­ическим фор­мам жан­ра. Со­хра­ни­лись 5 фраг­мен­тов, а так­же на­зва­ния - тра­ге­дии «Одер­жимые, или Ка­рий­ские тан­цов­щи­цы» («Δ&oxia;υσμαιναι Καρυ&oxia;ατιδες») и са­ти­ров­ской дра­мы «Со­стя­заю­щие­ся» («Πα- λαισταί»; из­вест­но о её по­ста­нов­ке сы­ном Пратин дра­ма­тур­гом Ари­сти­ем в 467 в ка­че­ст­ве чет­вёр­той дра­мы, за­вер­шаю­щей тра­гич. три­ло­гию).

Пратин со­чи­нял так­же ги­пор­хе­мы (хо­ро­вые пес­ни, со­про­во­ж­дав­шие­ся пля­ской), о чём сви­де­тель­ст­ву­ет Афи­ней. Со­глас­но Пав­са­нию , са­ти­ров­ские дра­мы Пратина и Ари­стия по по­пу­ляр­но­сти пре­вос­хо­ди­ли эс­хи­ло­вы.

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