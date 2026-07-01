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ПРАСАД
ПРАСАД - прасада, в индуизме подношение божеству, святому или гуру пищи, цветов или бетеля.
Обычно прасадой называют ту часть дара, которая возвращается адепту, будучи освящённой тем, кому он был поднесён. Считается, что верующий, доедающий «остаток», воспринимает энергию принявшего дар.
Помимо этого, во многих индийских храмах ежедневно готовится и раздаётся как дар от бога пища (обычно рис, овощи, сладости), также именуемая прасад.
Получение прасад - важная ритуальная практика индуизма и цель паломничества (наряду с даршаной - созерцанием божества).
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