ПРАСАД

ПРАСАД - прасада, в индуизме подношение божеству, святому или гуру пищи, цветов или бетеля.

Обыч­но прасадой на­зы­ва­ют ту часть да­ра, ко­то­рая воз­вра­ща­ет­ся адеп­ту, бу­ду­чи ос­вя­щён­ной тем, ко­му он был под­не­сён. Счи­та­ет­ся, что ве­рую­щий, дое­даю­щий «ос­та­ток», вос­при­ни­ма­ет энер­гию при­няв­ше­го дар.

По­ми­мо это­го, во мно­гих индийских хра­мах еже­днев­но го­то­вит­ся и раз­да­ёт­ся как дар от бо­га пи­ща (обыч­но рис, ово­щи, сла­до­сти), так­же име­нуе­мая прасад.

По­лу­че­ние прасад - важ­ная ри­ту­аль­ная прак­ти­ка ин­ду­из­ма и цель па­лом­ни­че­ст­ва (на­ря­ду с дар­ша­ной - со­зер­ца­ни­ем бо­же­ст­ва).

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