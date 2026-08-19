Прагмати́ческая са́нкция 1713

Прагмати́ческая са́нкция 1713 ( лат. Sanctio Pragmatica, нем. Pragmatische Sanktion) — закон о престолонаследии, подписанный 19 апреля 1713 императором Священной Римской империи Карлом VI как главой Австрийского дома Габсбургов . Согласно этому документу все наследственные земли династии в случае отсутствия у императора сыновей переходили к его еще не родившейся дочери, что ознаменовало отход от салического закона престолонаследия по нисходящей непрерывной мужской линии к принципу первородства, включавшего наследование по женской линии. До появления на свет эрцгерцогини Марии Терезии в 1717 наследницами Карла VI признавались дочери его покойного брата императора Иосифа I . И хотя каждая из них накануне своего замужества отказалась от прав на наследство дяди, Карл VI опасался претензий их супругов — саксонского курфюрста Фридриха Августа II (см. Август III ) и баварского курфюрста Карла Альбрехта (см. Карл VII ), вследствие чего последовательно добивался признания П. с. как внутри своих владений, так и на международной арене. В 1720–1723 закон был утвержден во всех наследственных землях Габсбургов в соответствии с действовавшим в каждой из них законодательством. 6 декабря 1724 текст П. с. был опубликован, после чего она была признана Испанией (1725), Россией (1726), Бранденбургом-­Пруссией (1726/1728), Республикой Соединенных провинций (1731), Великобританией (1731), рейхстагом Священной Римской империи и Данией (1732), Саксонией и Францией (1735). Признать П. с. отказался только курфюрст Баварии , что позволило ему после смерти Карла VI (1740) претендовать на владения Австрийского дома наряду с некоторыми другими имперскими князьями и европейскими державами, также оспорившими права Марии Терезии на наследство отца и отказавшимися от данного ему слова (см. вой­на за Австрийское наследство 1740–1748 ). П. с., получившая международное признание по Ахенскому миру 1748 , стала фактически учредительным актом монархии Габсбургов и основным государственным законом для всех входивших в ее состав коронных земель вплоть до 1918.

Лит. : Die pragmatische Sanktion. Authentische Texte samt Erläuterungen und Übersetzungen / Hrsg. G. Turba. Wien, 1913. М. А. Петрова.