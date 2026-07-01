ПРАДО
ПРАДО - национальный музей Прадо (Museo Nacional del Prado), музей в Мадриде, один из крупнейших в Европе.
Открыт в 1819 году в здании в стиле классицизма (1785 года, архитектор Х. де Вильянуэва).
В основе музея - королевские художественные коллекции, активно формировавшиеся с XVI века. Их ядро составляет крупнейшее в мире собрание произведений испанских мастеров XII-XIX веков (фрески романского стиля; П. Берругете, Эль Греко, Д. Веласкес, Ф. Сурбаран, Х. Рибера, Б.Э. Мурильо, А. Кано, Ф. Гойя и многие другие).
В Прадо хранится также выдающаяся коллекция других европейских школ живописи - нидерландской (Я. ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Х. Мемлинг, И. Босх, П. Брейгель Старший и другие), итальянской (Фра Анджелико, С. Боттичелли, А. Мантенья, Рафаэль, Корреджо, Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто, Л. Джордано и другие), немецкой (А. Дюрер, Л. Кранах Старший, Х. Бальдунг и другие), фламандской (П.П. Рубенс, Я. Йорданс, А. ван Дейк, Д. Тенирс Младший и другие), голландской (Рембрандт, П. Клас, В.К. Хеда, Я. ван Рёйсдал), французской (Н. Пуссен, К. Лоррен, А. Ватто и другие) и английской (Дж. Рейнолдс, Т. Гейнсборо, Дж. Ромни и другие).
Также в музее представлены европейская скульптура (античная, средневековая, XVI - XIX века), рисунки и гравюры, декоративно-прикладное искусство (в том числе обширное собрание медалей).
Помимо королевских собраний, в Прадо вошли собрания упразднённых музеев (Museo de la Trinidad, современного искусства), подаренные музею частные коллекции.
В 2007 году возведено новое крыло музея по проекту Р. Монео в стиле неомодернизма.
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