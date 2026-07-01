ПРАДО

ПРАДО - на­цио­наль­ный му­зей Пра­до (Mu­seo Nacional del Prado), му­зей в Мад­ри­де, один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе.

От­крыт в 1819 году в зда­нии в сти­ле клас­си­циз­ма (1785 года, архитектор Х. де Виль­я­ну­эва).

В ос­но­ве му­зея - ко­ро­лев­ские ху­дожественные кол­лек­ции, ак­тив­но фор­ми­ро­вав­шие­ся с XVI века. Их яд­ро со­став­ля­ет круп­ней­шее в ми­ре со­бра­ние про­из­ве­де­ний испанских мас­те­ров XII-XIX веков (фре­ски ро­ман­ско­го сти­ля; П. Бер­ру­ге­те, Эль Гре­ко , Д. Ве­ла­скес, Ф. Сур­ба­ран, Х. Ри­бе­ра, Б.Э. Му­ри­льо , А. Ка­но, Ф. Гойя и многие другие).

В Прадо хра­нит­ся так­же вы­даю­щая­ся кол­лек­ция других ев­ропейских школ жи­во­пи­си - ни­дер­ланд­ской (Я. ван Эйк, Ро­гир ван дер Вей­ден, Х. Мем­линг , И. Босх , П. Брей­гель Стар­ший и другие), италь­ян­ской (Фра Анд­же­ли­ко, С. Бот­ти­чел­ли, А. Ман­те­нья, Ра­фа­эль , Кор­ред­жо, Ти­ци­ан, П. Ве­ро­не­зе, Я. Тин­то­рет­то, Л. Джор­да­но и другие), не­мец­кой (А. Дю­рер, Л. Кра­нах Стар­ший, Х. Баль­дунг и другие), фла­манд­ской (П.П. Ру­бенс, Я. Йор­данс, А. ван Дейк , Д. Те­нирс Млад­ший и другие), гол­ланд­ской (Рем­брандт, П. Клас, В.К. Хе­да, Я. ван Рёйс­дал), фран­цуз­ской ( Н. Пус­сен , К. Лор­рен, А. Ват­то и другие) и анг­лий­ской (Дж. Рей­нолдс, Т. Гейнс­бо­ро, Дж. Ром­ни и другие).

Так­же в му­зее пред­став­ле­ны ев­ропейская скульп­ту­ра (ан­тич­ная, средневековая, XVI - XIX века), ри­сун­ки и гра­вю­ры, де­ко­ра­тив­но-при­клад­ное искусство (в том числе об­шир­ное со­б­ра­ние ме­да­лей).

По­ми­мо ко­ро­лев­ских со­б­ра­ний, в Прадо во­шли со­б­ра­ния уп­разд­нён­ных му­зе­ев (Museo de la Trini­dad, современного искусства), по­да­рен­ные му­зею ча­ст­ные кол­лек­ции.

В 2007 году воз­ве­де­но но­вое кры­ло му­зея по про­ек­ту Р. Мо­нео в сти­ле не­омо­дер­низ­ма.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)