Пра́йя

Пра́йя ( порт. Praia) — столица Кабо-­Верде , расположена на южном берегу о. Сантьягу. Площадь — 100 кв. км, численность населения — 150 тыс. человек (2017), преимущественно мулаты, говорящие на кабувердьяну, помимо официального португальского языка. Первое упоминание в 1615, играла важную роль как место стоянки португальских судов и пополнения припасов на пути в Бразилию и Индийский океан. Неоднократно подвергалась нападениям английских и голландских пиратов. Получила статус города в 1858. С 1975 — столица независимой Республики Кабо-­Верде.

Историческая застройка центра города включают площадь Альбукерке (названную в честь губернатора колонии середины XIX в. Каэтано Александре де Алмейда и Альбукерке), ратушу, построенную в 1920‑х, Президентский дворец конца XIX в., памятник Диогу Гомешу (1956) в честь португальского мореплавателя, открывшего о. Сантьягу в 1460.

Лит .: Григорович А. А., Грибанов В. В. Кабо-­Верде. М., 1988; Данилов П. П., Шмельков П. М. Республика Кабо-­Верде. Справочник. М., 2001. Л. В. Иванова.