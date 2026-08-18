ПОЗНАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1848
ПОЗНАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1848 года - польское национально-освободительное восстание в Познанском великом княжестве (ПВК).
Продолжалось с 20 марта по 9 мая. Начало Познанскому восстанию положили стихийные манифестации в Познани с участием поляков, немцев, евреев, которые развернулись после получения известий о революционных событиях в Берлине (смотреть Революция 1848-1849 годов в Германии). Поляками была сформирована депутация для вручения прус. королю Фридриху Вильгельму IV их требований, создан Национальный комитет, вскоре преобразованный в Центральный национальный комитет (ЦНК). В его состав вошли представители всех социальных слоёв, придерживавшиеся различных политических взглядов; наряду с радикально настроенными общественно-политическими деятелями (поэт Р. Бервиньский, юрист Я. Кротовский (Краутхофер), публицист В. Стефаньский), в нём состояли либеральные помещики (М. Мельжиньский, Г. Потворовский) и другие сторонники умеренной политики, которые в целом и определяли действия ЦНК. Комитет надеялся путём переговоров добиться уступок от Фридриха Вильгельма IV. Польская депутация во главе с архиепископом Гнезненским и Познанским Л. Пшилуским на встрече с королём настаивала на передаче органов власти в провинции полякам и на формировании армейского корпуса из местных жителей. 24 марта Фридрих Вильгельм IV принял польские требования, в результате чего в ПВК, наряду с прусскими органами власти, стали возникать польские, началась организация польских воинских частей. Это вызвало недовольство и протесты местного немецкого населения, в итоге Берлин принял решение ограничить реорганизацию органов власти только районами, в которых преобладали поляки. По крестьянскому вопросу ЦНК занял умеренные позиции, выступив с требованиями снижения платежей, предусмотренных прусским законом об аграрной реформе, наделения крестьян землёй на других польских территориях. Безземельным крестьянам в случае их вступления в повстанческую армию обещали дать землю из национального земельного фонда. В национально-освободительное движение, помимо Познани, включилась и провинция (города Милослав, Могильно, Тшемешно и другие), где также создавались национальные комитеты и вооруженные отряды. На части территории ПВК была сформирована польская армия численностью 9 тысяч человек (главным образом из крестьян, ремесленников, добровольцев из Царства Польского, офицеров-эмигрантов), которую возглавил Л. Мерославский.
В апреле 1848 года прусские власти усилили давление на ЦНК, перебрасывая в ПВК войска и затягивая реорганизацию органов власти. 5 апреля в Познань прибыл прусский королевский комиссар генерал В. фон Виллизен, с которым 11 апреля в Ярославце ЦНК подписал соглашение о расформировании части польской армии в обмен на реорганизацию княжества. Однако выполнение соглашения столкнулось с серьёзными трудностями; и немцы, и поляки были им недовольны. Вооружённые столкновения повстанцев с правительственными войсками были использованы прусским командующим генералом П. фон Коломбом для решительных действий. 29 апреля прусские войска атаковали польский лагерь в Ксёнже и захватили город. На следующий день польские отряды под командованием Л. Мерославского нанесли поражение правительственным войскам под Милославом. Перспектива развёртывания широкомасштабных военных действий напугала офицеров-повстанцев из числа помещиков - они опасались неконтролируемого развития событий, понимали бесперспективность продолжения борьбы и стали покидать повстанческую армию. 30 апреля прекратил свою деятельность и ЦНК. Мерославский с остатками армии (3 тысячи человек) пытался прорваться из Великой Польши в Царство Польское. Несмотря на победу в сражении под Соколово (2 мая), польская армия продолжала сокращаться и слабеть. Не видя возможности изменить положение, Мерославский подал в отставку. Принявший командование А. Бжежаньский 9 мая подписал в Бардо (близ Вжесни) капитуляцию. Познанское восстание потерпело поражение.