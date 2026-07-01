ПОЗИЦИЯ
ПОЗИЦИЯ (от латинского positio - положение) - положение руки при игре на музыкальных инструментах, при котором определённые группы звуков исполняются без перемещения руки.
Термин наиболее употребителен в практике игры на струнных смычковых и щипковых инструментах, где обозначает положение левой руки на грифе. Порядковые номера позиции - снизу вверх (по звучанию). На скрипке одна позиция на каждой струне охватывает кварту. Техника игры на скрипке развивалась от преимущественного использования первой позиции (в эпоху барокко) к освоению более высоких; ныне употребительны все позиции, то есть приблизительно до 9-й (выше неё позиционная игра невозможна). Позиции на альте, виолончели, контрабасе шире скрипичных из-за более длинного грифа. На гитаре порядковый номер позиции соответствует номеру лада (ладка). При игре на клавишных инструментах позиция, как правило, охватывает интервал октавы.