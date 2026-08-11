ПОЖАРСКИЙ ИОСИФ ФОМИЧ

Биография и военная карьера

Православный. После окончания Смоленского реального училища, учился в пехотном юнкерском училище в Казане. Получил чин подпоручика и начал службу в Клязминском резервном батальоне. В 1904 г. подготовил учебник для рядовых пехоты. С 1909 г. служил в 189-м пехотном резервном Белгорайском полку. В 1910 г. получил чин подполковника. С 1913 г. в 176-м пехотном Переволоченском полку, входивший в состав 44-й пехотной дивизии. В октябре 1914 г. отличился в боях на р. Сан, когда военная часть во главе с Пожарским после переправы закрепилась на неприятельской стороне и успешно отбила атаки превосходящих сил противника. Иосиф Фомич был удостоен Георгиевским оружием (Золотое оружие «За храбрость»). В ноябре 1914 г. за боевые отличия был удостоен звания полковника и встал во главе своего полка. За храбрость, проявленную при взятии города Равы-Русской, получил орден св. Георгия IV степени. Пробыл во главе полка до 13 апреля 1916 г., когда был отчислен из-за болезни в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. Но вскоре был по приказу Николая II встал во главе отдельного батальона, осуществлявшего охрану Ставки Верховного Главнокомандующего. В батальон набирали георгиевских кавалеров, поэтому он вскоре получил наименование Георгиевский батальон. В октябре 1916 г. получил чин генерал-майора. Во время событий Февральской революции , перед батальоном была поставлена задача по подавлению волнений в столице. После отречения Николая II от престола, Пожарского назначили командующим Морской дивизией Черноморского флота, которая первоначально формировалась для участия в военной операции по овладению черноморскими проливами. 23 июля 1917 г. он возглавил 30-ую пехотную дивизию, воевавшую на Румынском фронте. В октябре 1917 г. в Минске прошел съезд воинов-белоруссов, постановивший учредить белорусскую войсковую комиссию, во главе которой встал Пожарский, попытавшийся в условиях дезорганизации и повального дезертирства организовать белорусские воинские части на Румынском фронте. В Одессе даже был создан специальный пункт, занимавшийся вопросом комплектации новых воинских частей. Но из-за стремительно изменяющейся ситуации на Украине, а затем и после начавшегося наступления австро-венгерских и германских войск, перебросить новые части на территорию Белоруссии не удалось. В этих обстоятельствах Пожарский примкнул к войскам гетмана Скоропадского, а затем присоединился к Добровольческой армии. В ноябре 1919 г. был комендантом Харькова и безуспешно противостоял красным, захватившим город. После этого заметных постов не занимал. В ноябре 1920 г. на транспорте «Корнилов» отбыл из Севастополя в Стамбул, вскоре перебрался в Королевство СХС , обосновался в г. Белая Церковь, где скончался и был похоронен на городском кладбище.