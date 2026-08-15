ПОЖАРСКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

Родилась в 1928 г. Окончила МГУ в 1951 г.

Кандидатская диссертация : К вопросу о роли Социалистической партии в первый период буржуазно-демократической революции в Испании (1931–1933). (МГУ, 1958).

Докторская диссертация : Внешняя политика Испании в годы Второй мировой войны (ИВИ АН СССР, 1971).

Доктор исторических наук профессор (1992). В Институте всеобщей истории СССР/РАН – с 1968 г.; Работала заведующей отделом "Европа в новое время" (1989 – июль 2004 гг.); главным научным сотрудником отдела "История XVIII–XIX вв." Института всеобщей истории РАН .

Член редакционного совета "Ebre 1938". Revista Internacional de la Guerra Civil 1936–1939. Barcelona.

Область интересов : История Европы в XIX в.: либерализм, модернизация, парламентаризм, гражданское общество; история Испании в новое и новейшее время.

Сочинения:

Социалистическая рабочая партия Испании. 1931—1939. М., Наука , 1966.

Тайная дипломатия Мадрида (Внешняя политика Испании в годы Второй мировой войны). М., Международные отношения , 1971.

От 18 июля 1936 — долгий путь. М., Молодая гвардия , 1977

Испания и США: Внешняя политика и общество, 1936—1976. М., Наука, 1982.

Франсиско Франко и его время. М., 2007.

исп. Breve historia del franquismo. Barcelona, 1987.