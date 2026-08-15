ПОЖАРСКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
Родилась в 1928 г. Окончила МГУ в 1951 г.
Кандидатская диссертация: К вопросу о роли Социалистической партии в первый период буржуазно-демократической революции в Испании (1931–1933). (МГУ, 1958).
Докторская диссертация: Внешняя политика Испании в годы Второй мировой войны (ИВИ АН СССР, 1971).
Доктор исторических наук профессор (1992). В Институте всеобщей истории СССР/РАН – с 1968 г.; Работала заведующей отделом "Европа в новое время" (1989 – июль 2004 гг.); главным научным сотрудником отдела "История XVIII–XIX вв." Института всеобщей истории РАН.
Член редакционного совета "Ebre 1938". Revista Internacional de la Guerra Civil 1936–1939. Barcelona.
Область интересов: История Европы в XIX в.: либерализм, модернизация, парламентаризм, гражданское общество; история Испании в новое и новейшее время.
Сочинения:
Социалистическая рабочая партия Испании. 1931—1939. М., Наука, 1966.
Тайная дипломатия Мадрида (Внешняя политика Испании в годы Второй мировой войны). М.,Международные отношения, 1971.
От 18 июля 1936 — долгий путь. М., Молодая гвардия, 1977
Испания и США: Внешняя политика и общество, 1936—1976. М., Наука, 1982.
Франсиско Франко и его время. М., 2007.
исп. Breve historia del franquismo. Barcelona, 1987.